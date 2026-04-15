ΧΑ:-Στις-2270-μονάδες-η-πλησιέστερη-στήριξη-του-ΓΔ

Άνοδο κατά 2,64% κατέγραψε ο Γενικός Δείκτης του Χ.Α. κλείνοντας στις 2284,40 μονάδες. Παράλληλα, η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 470,4 εκ. ευρώ.

Οι αγοραστές ανέλαβαν από το ξεκίνημα την υπεροπλία και γρήγορα οδήγησαν το ΓΔ στο υψηλό ημέρας των 2299 μονάδων. Η αντίδραση των πωλητών διαμόρφωσε μεταβλητότητα και ενδοσυνεδριακή χαμηλή επίδοση στις 2239 μονάδες.

Στις δημοπρασίες ωστόσο το κλείσιμο προσέγγισε πάλι το υψηλό ημέρας με οδηγό τον τραπεζικό κλάδο και άλλα blue chips (Aktor, Cenergy, ΕΛΧΑ κ.α.).

Την ίδια ώρα, οι αποδόσεις των 10ετών τίτλων διαμορφώνονταν στο 3,804% με τις ευρωπαϊκές αγορές να κινούνται ανοδικά.

Έτσι, ο τραπεζικός κλάδος (+5,63%) κατέγραψε κέρδη με τη Eurobank (+7,56%) να υπεραποδίδει. Κέρδη ακόμη κατέγραψε η ΓΕΚΤΕΡΝΑ (+3,20%), η ΕΛΧΑ (+3,03%), η Optima (+3,20%), o Aktor (+9,16%), ο Ελλάκτωρ (+1,88%), η Κύπρου (+5,68%) αλλά και η Credia (+6,06%), η ΕΚΤΕΡ (+8,20%) και η Austrian Card (+4,78%) από τις λοιπές μετοχές.

Στον αντίποδα, απώλειες κατέγραψε η Allwyn (- 5,56%), η ΜΟΗ (-1,20%), το Jumbo (-0,51%), η Metlen (-2,49% με αγορές από τον Ευάγγελο Μυτιληναίο) και η Helleniq Energy (-0,20%).

Απολογιστικά, 83 μετοχές κατέγραψαν κέρδη έναντι 29 εκείνων που υποχώρησαν.

Δριμύτεροι και επέστρεψαν οι επενδυτές από τις Πασχαλινές διακοπές. Σύμφωνα με την Κύκλος Χρηματιστηριακή, αν και γνωρίζουν πόσο εύθραυστη είναι αυτή η εκεχειρία, αποφάσισαν να προεξοφλήσουν το σενάριο του «λευκού καπνού» από το Ισλαμαμπάντ τις επόμενες ημέρες, δηλαδή εκείνο της επίτευξης συμφωνίας και τερματισμού του πολέμου.

Ο Γ.Δ. δρασκέλισε την αντίσταση των 2250-2270 μονάδων που μετατρέπονται πλέον στην πλησιέστερη στήριξη και άνοιξε τον δρόμο προς την αμέσως επόμενη των 2318 μονάδων.

Στις δημοσιεύσεις της ημέρας, Ο ΟΛΘ ανακοινώνει το απόγευμα τα μεγέθη του για το 2025.

Επιχειρηματικά νέα

Eurobank: Νέα έκδοση ομολόγων 400 εκατ. ευρώ λήξης 17/7/2029 που απορροφήθηκε από τη Morgan Stanley. Tα κεφάλαια θα στηρίξουν τη συμμόρφωση με απαιτήσεις κεφαλαίων και χρηματοδοτικές ανάγκες.

UBS και η HSBC: δηλώνουν “Αγοραστές” των μετοχών των τεσσάρων ελληνικών συστημικών τραπεζών, εκτιμώντας πως παρά το ριμπάουντ που έχουν σημειώσει από την βουτιά που κατέγραψαν λόγω των αναταραχών που προκάλεσε ο πόλεμος στο Ιράν, οι αποτιμήσεις τους παραμένουν ελκυστικές, με το περιθώριο για re-rating να είναι σημαντικό. Διαπραγματεύονται με εκτιμώμενο P/E για το 2027 στο 8,2x έναντι 9,0x για τις ευρωπαϊκές τράπεζες, με discount 9% κατά τη UBS. HSBC: αυξάνει την τιμή στόχο της Alpha Bank στα €4,85 από €4,35 πριν, για την Eurobank στα €4,70 από €3,65, για την Εθνική Τράπεζα στα €18,45 από €13,65, και για την Τράπεζα Πειραιώς στα €11,70 από €9,25.

Prodea: Δημόσια πρόταση για μετατροπή ομολογιών σε μετοχές. Θα αυξήσει το μετοχικό της κεφάλαιο έως €27,1 εκ. Θα εκδοθούν έως 10 εκατ. μετοχές. Θα αποκτηθούν έως 50.000 ομολογίες.

Bally’s Intralot: Νέα σύμβαση με την British Columbia Lottery Corporation ολοκληρωμένης λειτουργικής & τεχνικής υποστήριξης.

ΔΝΤ: η ανάπτυξη εκτιμάται στο 1,8% το 2026, από 2,1% το 2025, ενώ αναμένεται περαιτέρω υποχώρηση στο 1,7% το 2027. Αντίθετα, ο πληθωρισμός καταγράφει νέα άνοδο το 2026 και διαμορφώνεται στο 3,5%, από 2,9% το 2025, πριν αποκλιμακωθεί στο 2,7% το 2027.

ΟΔΔΗΧ: Δημοπρασία για την επανέκδοση 10ετούς ομολόγου του ελληνικού Δημοσίου, σταθερού επιτοκίου 3,375%, λήξης 16 Ιουνίου 2036, θα διενεργηθεί σήμερα Τετάρτη 15 Απριλίου 2026.

Μεταβίβαση του 80% της Eurolife ΑΕΑΖ από τη Fairfax στην Eurobank, με τίμημα €1,01 δισ. στην Eurolife FFH Insurance Group για την απόκτηση του 100% της Eurolife ΑΕΕΑΖ