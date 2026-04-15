Allbirds: Από τα παπούτσια…στην τεχνητή νοημοσύνη – Εκτόξευση 300% της μετοχής

Στην τεχνητή νοημοσύνη στρέφεται η εταιρεία Allbirds που μέχρι στιγμής δραστηριοποιούνταν ως κατασκευαστής υποδημάτων, με τη μετοχή της να εκτοξεύεται πάνω από 340% στις συναλλαγές της Τετάρτης στη Wall Street.

Η νέα εταιρεία, η οποία αναμένεται να ονομαστεί NewBird AI, ανακοίνωσε μια συμφωνία για τη συγκέντρωση χρηματοδότησης ύψους έως και 50 εκατ. δολαρίων, η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί το δεύτερο τρίμηνο του 2026.

«Η εταιρεία θα επιδιώξει αρχικά να αποκτήσει υψηλής απόδοσης, χαμηλής καθυστέρησης υπολογιστικό εξοπλισμό τεχνητής νοημοσύνης και να παρέχει πρόσβαση σε αυτόν μέσω μακροχρόνιων συμβάσεων μίσθωσης, καλύπτοντας τη ζήτηση που δεν μπορούν να εξυπηρετήσουν αξιόπιστα ούτε οι αγορές spot ούτε οι hyperscalers», αναφέρει η εταιρεία.

Τον περασμένο μήνα, η Allbirds ανακοίνωσε συμφωνία με την American Exchange Group για την πώληση της πνευματικής της ιδιοκτησίας και άλλων περιουσιακών στοιχείων έναντι 39 εκατ. δολαρίων.