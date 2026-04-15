alpha-bank:-Στο-2,4490%-οι-ίδιες-μετοχές

Σε αγορά συνολικά 5.374.402 ίδιων μετοχών, με μέση τιμή κτήσης 3,5703 ευρώ ανά μετοχή και συνολικό κόστος 19.188.238,54 ευρώ, προχώρησε η Alpha Bank κατά το διάστημα 07.04.2026 – 09.04.2026.

Οι ως άνω αγορές αναλύονται ως ακολούθως:

Kατόπιν των ανωτέρω αγορών, η Τράπεζα ενημερώνει ότι κατέχει συνολικά 56.700.764 ίδιες μετοχές, που αντιπροσωπεύουν το 2,4490% του συνόλου των μετοχών της.