alpha-bank-campus:-Δύο-ιστορικά-κτήρια-της-τράπεζας-υποδέχθηκαν-πάνω-από-500-επισκέπτες-με-αφορμή-το-open-house-athens

Μία μοναδική ευκαιρία γνωριμίας με δύο ιστορικά κτήρια της Alpha Bank είχαν οι επισκέπτες του Open House Athens, του θεσμού που διοργανώθηκε για άλλη μια χρονιά με σκοπό την ανάδειξη της αθηναϊκής αρχιτεκτονικής. Πάνω από 500 επισκέπτες περιηγήθηκαν στο εσωτερικό των κτηρίων της Πεσμαζόγλου 12 και της Πανεπιστημίου 45, πρώην κεντρικά γραφεία της Ιονικής και της Λαϊκής τράπεζας αντίστοιχα.

Πρόκειται για δύο από τα εφτά κτήρια που απαρτίζουν το Alpha Bank Campus, τα οποία άνοιξαν τις πύλες τους στο κοινό για μία περιήγηση που συνδύασε τη συνύπαρξη της ιστορίας με τη σύγχρονη αρχιτεκτονική και ανέδειξε τις βασικές αρχές που διακρίνουν την ανάπτυξη των χώρων όπου δραστηριοποιείται η τράπεζα.

Μεγάλο ενδιαφέρον είχε και η σύγκριση των δύο κτηρίων που σχεδιάστηκαν από τον ίδιο αρχιτέκτονα, Αναστάσιο Μεταξά, με διαφορά περίπου δέκα ετών. Οι επισκέπτες κλήθηκαν να αναλύσουν τις ομοιότητες και τις διαφορές τους, ανακαλύπτοντας τις μεταβολές στην αρχιτεκτονική γραφή του Μεταξά και τη συμβολή τους στον αρχιτεκτονικό μετασχηματισμό της Αθήνας.

Alpha Bank Campus

Το νέο συγκρότημα της Alpha Bank περιλαμβάνει σειρά εμβληματικών κτηρίων που αναπτύσσονται μεταξύ των οδών Κοραή, Σταδίου, Πεσμαζόγλου και Πανεπιστημίου, συγκεντρώνοντας σε έναν ενιαίο χώρο την εμπειρία, τη γνώση και τη στρατηγική προοπτική της τράπεζας.

Το Alpha Bank Campus προβλέπεται να φιλοξενεί πάνω από 2.000 άτομα, δημιουργώντας ένα ενιαίο και δυναμικό εργασιακό οικοσύστημα στο κέντρο της πόλης. Δεν πρόκειται για μια κτιριακή συγκέντρωση δραστηριοτήτων αλλά για μία στρατηγική απόφαση που εντάσσεται στην μετάβαση της τράπεζας σε μια νέα φάση ανάπτυξης, με σύγχρονη, ανοιχτή και δυναμική ταυτότητα, καθώς και ισχυρό οικονομικό και κοινωνικό αποτύπωμα.

Σημείο αναφοράς του νέου συγκροτήματος αποτελεί το κτίριο της Σταδίου 40, έργο του αρχιτέκτονα Νίκου Βαλσαμάκη. Σχεδόν τέσσερις δεκαετίες μετά τα εγκαίνια του λεγόμενου «Κτιρίου Διοικήσεως», το ακίνητο ανακαινίζεται προκειμένου να καλύψει τις σύγχρονες ανάγκες της τράπεζας, ακολουθώντας υψηλά πρότυπα ποιότητας, βιωσιμότητας και εργασιακής εμπειρίας, ως βασικός χώρος συνάντησης εργαζομένων, πελατών και συνεργατών της τράπεζας.

Το Alpha Bank Campus εισάγει έναν νέο, σύγχρονο τρόπο εργασίας και διάδρασης της τράπεζας με την πόλη, ενισχύοντας την αξία που δημιουργείται στο κέντρο της Αθήνας, ως κόμβος ανοιχτός σε δράσεις πολιτισμού, εκπαίδευσης και κοινωνικής συμμετοχής, με επίκεντρο τις πολιτιστικές συλλογές της Alpha Bank.

Λίγα λόγια για το Open House Athens

Η δράση Open House προσκαλεί το ευρύ κοινό να εξερευνήσει και να κατανοήσει την αξία της αρχιτεκτονικής. Κάθε χρόνο για ένα διήμερο, δημόσια και ιδιωτικά κτίρια ανοίγουν τις πύλες τους στο κοινό δωρεάν και η πόλη μετατρέπεται σε ένα μεγάλο μουσείο, με εκθέματα τα ίδια της τα κτίρια και την αρχιτεκτονική της. Στην Αθήνα πραγματοποιείται από το 2014 κάθε άνοιξη.