ASML: Ανοδική αναθεώρηση του guidance για το 2026 – Κέρδη 2,76 δισ. στο α’ τρίμηνο

Στην ανοδική αναθεώρηση του guidance για το 2026 προχώρησε η ASML, καθώς η ολλανδική εταιρεία εξοπλισμού για ημιαγωγούς αναμένεται να επωφεληθεί από την συνεχή αύξηση της ζήτησης από τον κλάδο της Τεχνητής Νοημοσύνης, με τη μετοχή της να ενισχύεται κατά σχεδόν 1,5% στις συναλλαγές της Τετάρτης στο Χρηματιστήριο του Άμστερνταμ.

Πιο αναλυτικά, η ASML αναμένει πωλήσεις μεταξύ 36 δισ. και 40 δισ. ευρώ για το σύνολο του έτους, έναντι της προηγούμενης πρόβλεψης για 34 δισ. με 39 δισ. ευρώ. Οι αναλυτές περίμεναν η πρόβλεψη να είναι κοντά στα 37,7 δισ. ευρώ.

Παράλληλα, η εταιρεία ανέφερε πως τα κέρδη α’ τριμήνου διαμορφώθηκαν σε 2,76 δισ. ευρώ έναντι 2,36 δισ. ευρώ στο αντίστοιχο τρίμηνο του 2025, ενώ τα έσοδα ανήλθαν σε 8,76 δισ. ευρώ έναντι 7,74 δισ. ευρώ πέρυσι.

Οι μετοχές της ASML έχουν ενισχυθεί 39% αυτό το έτος καθώς μερικές από τις μεγαλύτερες εταιρείες του πλανήτη, όπως η Microsoft και η Alphabet μεταξύ άλλων, αλλά και νέοι παίκτες όπως η OpenAI και η Anthropic σχεδιάζουν να ξοδέψουν τρισεκατομμύρια δολάρια σε υποδομές για να στηρίξουν τις εφαρμογές Τεχνητής Νοημοσύνης που αναπτύσσουν.

«Η ζήτηση για τσιπ ξεπερνά την προσφορά. Ως αποτέλεσμα, οι πελάτες μας επιταχύνουν τα σχέδια τους για την επέκταση της παραγωγικής τους ικανότητας για το 2026 και μετά… οι πελάτες μας έχουν ενισχύσει την αναμενόμενη ζήτηση για τα προϊόντα μας σε βραχυπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο επίπεδο», δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, Christophe Fouquet σε σχετική ανακοίνωση.