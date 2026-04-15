bank-of-america:-17%-αύξηση-κερδών-στο-α’-τρίμηνο

Η Bank of America έγινε η τελευταία τράπεζα της Wall Street που κατέγραψε αύξηση κερδών μετά την αστάθεια της αγοράς λόγω του πολέμου στο Ιράν.

Η BofA ανακοίνωσε αύξηση 17% στα καθαρά κέρδη το πρώτο τρίμηνο του τρέχοντος έτους, φτάνοντας τα 8,6 δισ. δολάρια από 7,4 δισ. δολάρια τον Ιανουάριο-Μάρτιο 2025.

Τα έσοδα αυξήθηκαν κατά 7%, συμπεριλαμβανομένης μιας αύξησης 21% στα τέλη επενδυτικής τραπεζικής και μιας αύξησης 13% στις πωλήσεις και τα έσοδα από συναλλαγές στο τμήμα παγκόσμιων αγορών της τράπεζας.

Ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος Brian Moynihan απέδωσε την αύξηση των κερδών στην «πειθαρχημένη εφαρμογή του σχεδίου», προσθέτοντας:

«Η αύξηση εσόδων κατά 7% σε ετήσια βάση περιελάμβανε καθαρά έσοδα από τόκους που ήταν καλύτερα από ό,τι αναμενόταν, αυξημένα κατά 9%, καθώς και διψήφια αύξηση στα έσοδα από πωλήσεις και συναλλαγές, τα τέλη επενδυτικής τραπεζικής και τα τέλη διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων.

Παραμένουμε σε εγρήγορση για τους εξελισσόμενους κινδύνους. Ωστόσο, είδαμε υγιή δραστηριότητα πελατών, συμπεριλαμβανομένων των σταθερών καταναλωτικών δαπανών και της σταθερής ποιότητας των περιουσιακών στοιχείων, υποδεικνύοντας μια ανθεκτική αμερικανική οικονομία».