bloomberg:-Η-Ελλάδα-θα-ανακοινώσει-ακόμη-μεγαλύτερη-υπεραπόδοση-στους-δημοσιονομικούς-στόχους-της

Η Ελλάδα πιθανότατα υπερέβη τους βασικούς δημοσιονομικούς δείκτες για το 2025 κατά τουλάχιστον μία ποσοστιαία μονάδα του ΑΕΠ, προσφέροντας δημοσιονομικό περιθώριο για παροχές προς τους πολίτες που αντιμετωπίζουν μια επιδεινούμενη οικονομική συγκυρία, σύμφωνα με άτομα που γνωρίζουν το ζήτημα.

Το πρωτογενές πλεόνασμα αναμένεται να διαμορφωθεί γύρω στο 4,8%–4,9% του ΑΕΠ, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, όπως μεταδίδει το -, οι οποίες ζήτησαν ανωνυμία καθώς τα τελικά στοιχεία δεν έχουν ακόμη επιβεβαιωθεί.

Αυτό θα συνιστούσε σημαντική υπέρβαση σε σχέση με τον στόχο του 3,7% του ΑΕΠ. Το συνολικό δημοσιονομικό πλεόνασμα ενδέχεται να διαμορφωθεί γύρω στο 1,6% του ΑΕΠ, ξεπερνώντας επίσης τον στόχο του 0,6%, ανέφερε μία από τις πηγές.

Τα στοιχεία ενδέχεται να αλλάξουν μέχρι τη δημοσίευση των δημοσιονομικών δεδομένων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 22 Απριλίου. Αν και υπάρχει ακόμη πιθανότητα μικρών αναθεωρήσεων, οι αξιωματούχοι αναμένουν ότι η συνολική δημοσιονομική εικόνα θα κινηθεί αισθητά πάνω από τους στόχους.

Τέτοια αποτελέσματα θα συνεχίσουν το ιστορικό της Ελλάδας να υπερβαίνει τους δημοσιονομικούς της στόχους, με το 2025 να αποτελεί το τέταρτο συνεχόμενο έτος υπεραπόδοσης. Η κυβέρνηση έχει στο παρελθόν αξιοποιήσει τον δημοσιονομικό αυτό χώρο για παροχές σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις, καθώς και για μειώσεις φόρων.

Αυτό θα μπορούσε να είναι ακόμη πιο κρίσιμο φέτος, καθώς η οικονομία δέχεται πιέσεις από τις αναταράξεις στη Μέση Ανατολή.

Όπως και πολλές γειτονικές χώρες, η ελληνική κυβέρνηση αναμένεται να αναθεωρήσει προς τα κάτω τις προβλέψεις ανάπτυξης, με το ΑΕΠ να εκτιμάται πλέον ότι θα αυξηθεί περίπου κατά 2% το 2026, από τον προηγούμενο στόχο του 2,4%, σύμφωνα με μία από τις πηγές.

Οι αρχές έχουν θέσει στόχο πρωτογενούς πλεονάσματος 2,8% για φέτος. Ωστόσο, αυτό ήδη φαίνεται πιθανό να ξεπεραστεί, δεδομένης της πορείας εκτέλεσης του προϋπολογισμού μέχρι στιγμής.