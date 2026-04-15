BofA: Ρεκόρ 20ετίας στα καθαρά κέρδη α’ τριμήνου – Στα 30,4 δισ. δολάρια τα έσοδα

Κέρδη-ρεκόρ σε βάθος 20ετίας πέτυχε η Bank of America στο α’ τρίμηνο, καθώς η αστάθεια στις παγκόσμιες αγορές στήριξε τις επενδυτικές δραστηριότητες και τις χρηματιστηριακές συναλλαγές της, με τη μετοχή της να σκαρφαλώνει 1,97% προσυνεδριακά.

Συγκεκριμένα, η αμερικανική τράπεζα ανακοίνωσε ότι τα καθαρά κέρδη αυξήθηκαν κατά 17% στα 8,6 δισ. δολάρια ή 1,11 δολάρια ανά μετοχή, τα υψηλότερα EPS (Earnings Per Share) της BofA εδώ και σχεδόν δύο δεκαετίες.

Τα έσοδα αυξήθηκαν 7,2% στα 30,43 δισ. δολάρια λόγω της ανόδου των καθαρών εσόδων από τόκους, των υψηλότερων εσόδων από συναλλαγές (+13% στα 6,4 δισ. δολάρια), των αμοιβών από επενδυτικές τραπεζικές εργασίες και τη διαχείριση assets.

Οι συνολικές χρεώσεις επενδυτικής τραπεζικής της BofA αυξήθηκαν κατά 21% στα 1,8 δισ. δολάρια το πρώτο τρίμηνο, υπερδιπλάσιο από το 10% που ανέμενε το αμερικανικό χρηματοπιστωτικό ίδρυμα.

Η BofA Securities παρείχε βασικούς συμβουλευτικούς ρόλους σε αρκετές από τις μεγαλύτερες συμφωνίες του τριμήνου, συμπεριλαμβανομένης της εξαγοράς της επιχείρησης τροφίμων Unilever από την McCormick ύψους 42,7 δισ. δολαρίων και της απόκτησης της Penumbra από την Boston Scientific σε deal 14,9 δισ. δολαρίων.

Η τράπεζα των ΗΠΑ παρείχε επίσης συμβουλευτικές υπηρεσίες για την εξαγορά της Coterra Energy από την Devon Energy ύψους 26 δισ. δολαρίων, μια συμφωνία που θεωρείται ορόσημο στην ενοποίηση του αμερικανικού τομέα σχιστολιθικού πετρελαίου.