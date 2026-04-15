hermes:-Απογοήτευσαν-οι-πωλήσεις-τριμήνου,-επηρέασε-ο-πόλεμος-στη-Μέση-Ανατολή

Αύξηση πωλήσεων μικρότερη από την αναμενόμενη ανακοίνωσε η Hermes, καθώς επηρεάστηκε από τις αναταράξεις που προκάλεσε η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή, όπως και πολλές άλλες εταιρείες του κλάδου πολυτελών ειδών.

Οι πωλήσεις της αυξήθηκαν κατά 5,6% σε σταθερές συναλλαγματικές ισοτιμίες το πρώτο τρίμηνο, ενώ οι αναλυτές ανέμεναν αύξηση 7,44%.

Η περιοχή που περιλαμβάνει τη Μέση Ανατολή κατέγραψε πτώση πωλήσεων 5,9% στο εξεταζόμενο διάστημα, ενώ η Γαλλία -σημαντικός προορισμός για επισκέπτες- επηρεάστηκε από τη μειωμένη τουριστική δαπάνη, ιδιαίτερα τον Μάρτιο, με τις πωλήσεις να μειώνονται κατά 2,8%, ανέφερε η εταιρεία.

Σε τηλεδιάσκεψη με δημοσιογράφους, ο οικονομικός διευθυντής Eric du Halgouet σημείωσε ότι τα καταστήματα της Hermès στην Ιταλία, την Ελβετία και το Ηνωμένο Βασίλειο επηρεάστηκαν από τη μείωση των αγορών από πελάτες από τη Μέση Ανατολή.

Αντίστοιχα με την Hermes, η LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton δήλωσε νωρίτερα αυτή την εβδομάδα ότι ο πόλεμος επηρέασε αρνητικά τις πωλήσεις της.

Τα έσοδα του βασικού τμήματος της LVMH, το οποίο περιλαμβάνει τις μάρκες Louis Vuitton και Christian Dior Couture, θα ήταν «σταθερά» αντί για αρνητικά αν δεν υπήρχε η σύρραξη, δήλωσε η οικονομική διευθύντρια Cécile Cabanis.

Η Kering ανακοίνωσε επίσης χειρότερες από τις αναμενόμενες πωλήσεις για τη μεγαλύτερη μάρκα της, την Gucci, αποδίδοντας εν μέρει την πτώση στον πόλεμο.