morgan-stanley:-Πάνω-από-τις-εκτιμήσεις-κέρδη-και-έσοδα-στο-α’-τρίμηνο

Tα έσοδα ανήλθαν στα 20,58 δισ. δολάρια για το τρίμηνο Ιανουαρίου – Μαρτίου, τη στιγμή που αναλυτές σε έρευνα της LSEG ανέμεναν έσοδα ύψους 19,72 δισ. δολαρίων.

Υψηλότερα από τις εκτιμήσεις των αναλυτών διαμορφώθηκαν τα κέρδη και τα έσοδα της Morgan Stanley στο α’ τρίμηνο του 2026, καθώς η τράπεζα επωφελήθηκε από τα ισχυρά έσοδα από την επενδυτική τραπεζική, όπως και οι ανταγωνίστριές της στην χρηματοπιστωτική αγορά των ΗΠΑ.

Πιο αναλυτικά, τα έσοδα της Morgan Stanley ανήλθαν στα 20,58 δισ. δολάρια για το τρίμηνο Ιανουαρίου – Μαρτίου, τη στιγμή που αναλυτές σε έρευνα της LSEG ανέμεναν έσοδα ύψους 19,72 δισ. δολαρίων.

Παράλληλα, τα κέρδη της τράπεζας διαμορφώθηκαν στα 3,43 δολάρια/μετοχή, έναντι 3 δολαρίων που ανέμεναν οι αναλυτές.

Μετά τις ανακοινώσεις, η μετοχή της τράπεζας ενισχύεται κατά 2,1% στις ηλεκτρονικές συναλλαγές πριν την έναρξη της συνεδρίασης της Τετάρτης στην Wall Street.