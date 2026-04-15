Snap: Απολύει το 16% του προσωπικού λόγω ΑΙ – Και οι επενδυτές την επιβραβεύουν με άλμα 11%

Ισχυρό ράλι καταγράφει η μετοχή της Snap Inc. στις προσυνεδριακές συναλλαγές, μετά την ανακοίνωση ότι θα προχωρήσει σε περικοπή περίπου 16% του παγκόσμιου εργατικού της δυναμικού, επικαλούμενη την αυξανόμενη αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης. Οι επενδυτές υποδέχθηκαν θετικά το σχέδιο, βλέποντας επιτάχυνση της κερδοφορίας μέσω μείωσης κόστους.

Η εταιρεία, που βρίσκεται πίσω από την πλατφόρμα Snapchat, σχεδιάζει να απολύσει περίπου 1.000 εργαζομένους, ενώ ταυτόχρονα θα παγώσει τουλάχιστον 300 ανοιχτές θέσεις εργασίας.

Στην επιστολή του προς το προσωπικό, ο διευθύνων σύμβουλος Evan Spiegel τόνισε ότι οι εξελίξεις στην τεχνητή νοημοσύνη επιτρέπουν πλέον στις ομάδες να εργάζονται πιο γρήγορα και με λιγότερες επαναλαμβανόμενες διαδικασίες.

Όπως σημείωσε, η εταιρεία εισέρχεται σε μια νέα φάση λειτουργίας, με στόχο μεγαλύτερη ταχύτητα, αποδοτικότητα και εστίαση στην κερδοφόρα ανάπτυξη.

«Κομβική στιγμή»

Ο Spiegel χαρακτήρισε την περίοδο ως «κομβική στιγμή» για τη Snap, υπογραμμίζοντας ότι απαιτείται μια ριζικά διαφορετική προσέγγιση στον τρόπο εργασίας.

Η στρατηγική περιλαμβάνει ανακατανομή πόρων προς τις βασικές προτεραιότητες της εταιρείας, όπως:

η ανάπτυξη της συνδρομητικής υπηρεσίας Snapchat+

η βελτίωση της διαφημιστικής πλατφόρμας

η ενίσχυση της αποδοτικότητας των τεχνολογικών υποδομών

Ήδη, σύμφωνα με τη διοίκηση, μικρότερες ομάδες που αξιοποιούν εργαλεία AI έχουν καταφέρει να επιτύχουν σημαντική πρόοδο σε κρίσιμα projects.

Εξοικονόμηση κόστους και επιβάρυνση βραχυπρόθεσμα

Η εταιρεία εκτιμά ότι οι περικοπές θα μειώσουν τη συνολική ετήσια βάση κόστους κατά περισσότερα από 500 εκατ. δολάρια έως το δεύτερο εξάμηνο του 2026.

Ωστόσο, βραχυπρόθεσμα θα υπάρξει σημαντική οικονομική επιβάρυνση, καθώς η Snap αναμένει:

δαπάνες 95 έως 130 εκατ. δολαρίων στο δεύτερο τρίμηνο

κόστη αποζημιώσεων και τερματισμού συμβολαίων

λοιπές λογιστικές επιβαρύνσεις

Η διαδικασία των απολύσεων αναμένεται να συνεχιστεί και στο τρίτο τρίμηνο, καθώς η υλοποίηση εξαρτάται από τοπικές νομοθεσίες.

Θετική αντίδραση των αγορών

Παρά το κοινωνικό αποτύπωμα των απολύσεων, οι αγορές αντέδρασαν θετικά. Η μετοχή της Snap κατέγραφε άνοδο περίπου 11% στις προσυνεδριακές συναλλαγές, καθώς οι επενδυτές εστιάζουν:

στη βελτίωση της λειτουργικής αποδοτικότητας

στη μείωση του κόστους

στην επιτάχυνση της πορείας προς σταθερή κερδοφορία

Η εξέλιξη αυτή εντάσσεται σε ένα ευρύτερο μοτίβο στη Silicon Valley, όπου όλο και περισσότερες εταιρείες επανεξετάζουν το μέγεθος και τη δομή τους, αξιοποιώντας την τεχνητή νοημοσύνη για να περιορίσουν δαπάνες και να αυξήσουν την παραγωγικότητα.

Η «νέα κανονικότητα» της αγοράς εργασίας

Η περίπτωση της Snap αναδεικνύει μια βαθύτερη μετατόπιση: η τεχνητή νοημοσύνη δεν αποτελεί πλέον απλώς εργαλείο καινοτομίας, αλλά μηχανισμό αναδιάρθρωσης του ίδιου του εργατικού δυναμικού.

Καθώς οι εταιρείες επιδιώκουν «λιγότερους αλλά πιο αποδοτικούς» εργαζομένους, η πίεση για περαιτέρω περικοπές ενδέχεται να ενταθεί σε όλο τον τεχνολογικό κλάδο.