wall-street-journal:-Οι-Ευρωπαίοι-ετοιμάζουν-εναλλακτικό-σχέδιο-αν-ο-Τραμπ-βγάλει-τις-ΗΠΑ-από-το-ΝΑΤΟ,-ο-ρόλος-της-Γερμανίας

Ένα εναλλακτικό σχέδιο ώστε η Ευρώπη να μπορεί να αμυνθεί χρησιμοποιώντας τις υπάρχουσες στρατιωτικές δομές του ΝΑΤΟ, σε περίπτωση αποχώρησης των ΗΠΑ, κερδίζει έδαφος, αφού εξασφάλισε τη στήριξη και της Γερμανίας, γράφει η Wall Street Journal στη σκιά των αλλεπάλληλων επιθέσεων του προέδρου των ΗΠΑ στη βορειοατλαντική συμμαχία.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, οι αξιωματούχοι που εργάζονται πάνω στα σχέδια, τα οποία κάποιοι αποκαλούν «Ευρωπαϊκό ΝΑΤΟ», επιδιώκουν να τοποθετήσουν περισσότερους Ευρωπαίους σε θέσεις διοίκησης και ελέγχου της συμμαχίας και να συμπληρώσουν τα αμερικανικά στρατιωτικά μέσα με δικά τους.

Τα σχέδια —που προωθούνται ανεπίσημα μέσω παράπλευρων συζητήσεων και δείπνων γύρω από το ΝΑΤΟ— δεν αποσκοπούν στο να ανταγωνιστούν την υπάρχουσα συμμαχία, σύμφωνα με τους συμμετέχοντες. Οι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι στοχεύουν στη διατήρηση της αποτροπής απέναντι στη Ρωσία, της επιχειρησιακής συνέχειας και της πυρηνικής αξιοπιστίας, ακόμη και αν η Ουάσινγκτον αποσύρει δυνάμεις από την Ευρώπη ή αρνηθεί να την υπερασπιστεί, όπως έχει απειλήσει ο πρόεδρος Τραμπ.

Τα σχέδια, που εμφανίστηκαν για πρώτη φορά πέρυσι αποδεικνύοντας το βάθος της ευρωπαϊκής ανησυχίας για την αξιοπιστία των ΗΠΑ, επιταχύνθηκαν μετά την απειλή του Τραμπ να καταλάβει τη Γροιλανδία από τη σύμμαχο στο ΝΑΤΟ Δανία και αποκτούν νέα σημασία λόγω της αντιπαράθεσης για την άρνηση της Ευρώπης να στηρίξει τον πόλεμο των ΗΠΑ στο Ιράν, σημειώνει η WSJ.

Το καθοριστικό ναι της Γερμανίας

Κατά την αμερικανική εφημερίδα, καθοριστική είναι η πολιτική μεταστροφή του Βερολίνου όσον αφορά το ζήτημα αυτό καθώς για δεκαετίες, η Γερμανία αντιστεκόταν στις γαλλικές εκκλήσεις για μεγαλύτερη ευρωπαϊκή αυτονομία στην άμυνα, προτιμώντας να διατηρεί τις ΗΠΑ ως τον βασικό εγγυητή της ευρωπαϊκής ασφάλειας. Αυτό πλέον αλλάζει υπό τον καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς, λόγω ανησυχιών για την αξιοπιστία των ΗΠΑ ως συμμάχου κατά την προεδρία Τραμπ.

Η στροφή της Γερμανίας άνοιξε τον δρόμο για ευρύτερη συμφωνία μεταξύ χωρών όπως το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία, η Πολωνία, οι σκανδιναβικές χώρες και ο Καναδάς, που πλέον αντιμετωπίζουν το σχέδιο ως «συμμαχία προθύμων» εντός του ΝΑΤΟ.

«Η πρόκληση είναι τεράστια. Ολόκληρη η δομή του ΝΑΤΟ βασίζεται στην αμερικανική ηγεσία σχεδόν σε όλα τα επίπεδα, από τη διοικητική μέριμνα και τις πληροφορίες μέχρι την ανώτατη στρατιωτική διοίκηση της συμμαχίας. Οι Ευρωπαίοι προσπαθούν πλέον να αναλάβουν περισσότερες από αυτές τις ευθύνες, κάτι που ο Τραμπ απαιτεί εδώ και καιρό. Η συμμαχία θα γίνει “πιο ευρωπαϊκά καθοδηγούμενη”, δήλωσε πρόσφατα ο γενικός γραμματέας Μαρκ Ρούτε» αναφέρει η Wall Street Journal.

Η διαφορά τώρα είναι ότι οι Ευρωπαίοι κινούνται με δική τους πρωτοβουλία, λόγω της αυξανόμενης εχθρότητας του Τραμπ, και όχι υπό αμερικανική πίεση. Τις τελευταίες ημέρες, ο Τραμπ χαρακτήρισε τους Ευρωπαίους συμμάχους «δειλούς» και το ΝΑΤΟ «χάρτινη τίγρη», προσθέτοντας ότι «ο Πούτιν το ξέρει κι αυτό».

«Η μεταφορά βαρών από τις ΗΠΑ προς την Ευρώπη βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη και θα συνεχιστεί… ως μέρος της στρατηγικής άμυνας και εθνικής ασφάλειας των ΗΠΑ», δήλωσε ο πρόεδρος της Φινλανδίας, Αλεξάντερ Στουμπ. «Το πιο σημαντικό είναι να κατανοήσουμε ότι αυτό συμβαίνει και να το διαχειριστούμε με ελεγχόμενο τρόπο, αντί οι ΗΠΑ να αποχωρήσουν απότομα», πρόσθεσε.

Οι προκλήσεις

Αξιωματούχοι επισημαίνουν ότι επαναφορά της υποχρεωτικής στρατιωτικής θητείας αποτελεί κρίσιμο στοιχείο για την επιτυχία του σχεδίου, καθώς πολλές χώρες την είχαν καταργήσει μετά τον Ψυχρό Πόλεμο.

Παράλληλα, επιδιώκεται η ενίσχυση της ευρωπαϊκής παραγωγής στρατιωτικού εξοπλισμού σε τομείς όπου υστερεί σε σχέση με τις ΗΠΑ, όπως ο ανθυποβρυχιακός πόλεμος, το διάστημα, η εναέρια τροφοδοσία και η αερομεταφορά.

Ωστόσο, η υλοποίηση του σχεδίου είναι δύσκολη καθώς η ανώτατη στρατιωτική διοίκηση του ΝΑΤΟ είναι πάντοτε αμερικανική, ενώ καμία ευρωπαϊκή χώρα δεν έχει το κύρος να αντικαταστήσει πλήρως τις ΗΠΑ, κυρίως λόγω της αμερικανικής πυρηνικής «ομπρέλας». Παρά την αυξανόμενη ανάληψη ρόλων από τους Ευρωπαίους, εξακολουθούν να υπάρχουν σημαντικά κενά, ιδιαίτερα στις πληροφορίες και την πυρηνική αποτροπή.