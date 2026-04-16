Έκθεση- «κόλαφος» του ΕΚ για την Τουρκία: «Στο στόχαστρο» οι παραβιάσεις της ελληνικής κυριαρχίας

Έκθεση- «κόλαφος» της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την Τουρκία, προειδοποιεί για συνεχιζόμενη δημοκρατική οπισθοδρόμηση στην γείτονα ενώ γίνονται ρητές αναφορές στις σχέσεις με την Ελλάδα και την Κύπρο.

Oι Ευρωβουλευτές καλούν την Τουρκία να αντιμετωπίσει τις ελλείψεις που υπάρχουν σε τομείς του κράτους δικαίου ενώ επίσης υπογραμμίζουν πως πρέπει να σέβεται τις σχέσεις καλής γειτονίας και το Διεθνές Δίκαιο.

Οσον αφορά τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, η έκθεση καταδικάζει τις παραβιάσεις της ελληνικής κυριαρχίας ενώ απορρίπτει το δόγμα της «γαλάζιας πατρίδας».

Επιπλέον, χαρακτηρίζει άκυρη τη συμφωνία Τουρκίας- Λιβύης τονίζοντας πως η Άγκυρα θα πρέπει να προχωρήσει στην απόσυρσή της.

Σε σχέση με το Κυπριακό, επαναφέρεται η ευρωπαϊκή θέση για δίκαιη και βιώσιμη λύση εντός του συμφωνηθέντος πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών.

- sofokleous10.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το sofokleous10.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.