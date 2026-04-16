«Έφερε-τις-δικογραφίες-του-ΟΠΕΚΕΠΕ-για-να-εκβιάσει-ανανέωση-της-θητείας-της»:-Επίθεση-Γεωργιάδη-σε-Πόπη-Παπανδρέου

Σκληρή κριτική κατά της Ευρωπαίας εισαγγελέως Πόπης Παπανδρέου εξαπέλυσε χθες βράδυ ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης με αφορμή τις δικογραφίες για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Μιλώντας στο Action24, αμφισβήτησε τον τρόπο με τον οποίο χειρίζεται η εισαγγελέας την υπόθεση, κάνοντας λόγο για ανεπίτρεπτες διαρροές ήδη από το προηγούμενο φθινόπωρο και εκφράζοντας ενστάσεις για την τμηματική αποστολή δικογραφιών στη Βουλή. Υποστήριξε ακόμη ότι τέτοιες πρακτικές δεν συνάδουν με τη λειτουργία ενός σοβαρού θεσμού και άφησε αιχμές για πολιτικές σκοπιμότητες πίσω από τις ενέργειες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.

Όπως αποκάλυψε, όταν μελέτησε τη δικογραφία επικοινώνησε με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη εκφράζοντας αμφιβολίες για τη σοβαρότητά της, ενώ διατύπωσε την προσωπική εκτίμηση ότι η στάση της εισαγγελέως συνδέεται με την επιδίωξη ανανέωσης της θητείας της. Δήλωσε μάλιστα βέβαιος ότι τελικά δεν θα προκύψουν κατηγορίες για τα πρόσωπα που εμπλέκονται και χαρακτήρισε τη διαδικασία προσβλητική για το Κοινοβούλιο. «Η κ. Παπανδρέου εκβιάζει για την ανανέωση της θητείας της. Θα δείτε ότι στο τέλος η ίδια θα θέσει τις υποθέσεις στο αρχείο. Αλλιώς είναι άσχετη», όπως είπε ο υπουργός.

Σε ό,τι αφορά στον χρόνο των εκλογών, σημείωσε ότι πρόθεση του πρωθυπουργού είναι να εξαντληθεί η τετραετία με κάλπες την άνοιξη του 2027, εκτιμώντας ότι η κυβέρνηση μπορεί να διατηρήσει τη σταθερότητά της έως τότε. Παράλληλα, επεσήμανε ότι από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και μετά η χώρα ουσιαστικά εισέρχεται σε προεκλογική περίοδο, ανεξάρτητα από το πότε τελικά θα διεξαχθούν οι εκλογές.

«Από τη ΔΕΘ και μετά η χώρα είναι σε προεκλογική περίοδο. Όποτε και να γίνουν οι εκλογές μετά, δεν τις λες και πρόωρες», δήλωσε χαρακτηριστικά ο κ. Γεωργιάδης.

