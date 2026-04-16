Αυτιάς:-«Πράσινο-φως»-για-την-οικονομική-στήριξη-των-ελληνικών-συνόρων-από-την-Ευρωβουλή

Τις προτάσεις του ευρωβουλευτή της ΝΔ, Γιώργου Αυτιά, για την «οικονομική στήριξη των ελληνικών συνόρων, που είναι και ευρωπαϊκά», ενέκρινε η Επιτροπή Οικονομικών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, με ευρεία πλειοψηφία, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση.

Η έγκριση αυτή «αποτελεί σημαντικότατη απόφαση για την ισότιμη οικονομική στήριξη όλων των ευρωπαϊκών ανατολικών συνόρων», όπως τονίζεται. Η πρόταση του κ. Αυτιά συμπεριλαμβάνεται στην Έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τον Πολυετή Προϋπολογισμό της ΕΕ 2028-34.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, «κάθε οικονομική στήριξη θα αφορά πλέον και τα ανατολικά ευρωπαϊκά σύνορα, που εκτείνονται από το Καστελόριζο έως τις βόρειες περιοχές που συνορεύουν με τη Ρωσία. Δηλαδή, οι προτάσεις του Έλληνα Ευρωβουλευτή προβλέπουν την πλήρη κάλυψη όλων των ανατολικών περιοχών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμπεριλαμβανομένων και των ελληνικών συνόρων».

Υπενθυμίζεται, επίσης, ότι ο κ. Αυτιάς «έχει επισημάνει πολλές φορές στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τον κίνδυνο εξ ανατολών, από την Τουρκία, καθώς είναι συνεχείς οι προκλητικές δηλώσεις Τούρκων πολιτικών εναντίον της Ελλάδας».

