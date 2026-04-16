Βερολίνο:-«Ναι»-σε-μέτρα-3,8-δισ.-ευρώ-για-το-ενεργειακό-κόστος-στη-βιομηχανία

Μέτρα ελάφρυνσης 3,8 δισ. ευρώ (800 εκατ. ευρώ περισσότερα από την πρόβλεψη του Νοεμβρίου) για τη μείωση του ενεργειακού κόστους για τη βαριά βιομηχανία λαμβάνει η Γερμανία αφού η ΕΕ έδωσε το «πράσινο φως» σε προσωρινές πρωτοβουλίες στήριξης για τις αυξημένες τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας.

Το μέτρο, υπό την προϋπόθεση ότι η μειωμένη τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος θα είναι τουλάχιστον 50 ευρώ ανά μεγαβατώρα, τίθεται σε ισχύ από τον Ιανουάριο του τρέχοντος έτους έως το τέλος του 2028, όπως ανέφερε η Κομισιόν σε ανακοίνωσή της σύμφωνα με το -.

Οι εταιρείες μπορούν να υποβάλουν αίτηση για πληρωμές ενισχύσεων μετά το τέλος κάθε έτους, όταν θα γίνουν γνωστές η κατανάλωση και η μέση χονδρική τιμή της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Η έγκριση της ΕΕ καλύπτει επίσης παρόμοια ανακούφιση στη Βουλγαρία και τη Σλοβενία.

«Οι τιμές της ενέργειας πρέπει να μειωθούν περαιτέρω. Η τιμή του βιομηχανικού ρεύματος είναι κρίσιμο για αυτό», τόνισε ο Γερμανός Υπουργός Οικονομικών. Λαρς Κλινγκμπάιλ. Το νέα μέτρα «θα καταστήσουν τη βιομηχανία μας πιο ανταγωνιστική σε διεθνές επίπεδο και θα προστατεύσουν τις θέσεις εργασίας στη χώρα μας», πρόσθεσε.

Στο πλαίσιο της νέας επιδότησης, οι δικαιούχοι θα πρέπει να επενδύσουν τουλάχιστον το 50% της ενίσχυσης που λαμβάνουν σε νέα ή εκσυγχρονισμένα assets για τη μείωση του κόστους ηλεκτροδότησης, χωρίς να αυξήσουν τη χρήση ορυκτών καυσίμων.

«Η τιμή του βιομηχανικού ηλεκτρικού ρεύματος είναι ένα εργαλείο που μπορεί να διευκολύνει τη μετάβαση στις τεχνολογίες του μέλλοντος», υπογράμμισε ο Γερμανός υπουργός Περιβάλλοντος, Κάρστεν Σνάιντερ. Η ενέργεια «θα προέρχεται ολοένα και περισσότερο από ΑΠΕ, επειδή αυτή είναι η πιο βιώσιμη και φθηνή μορφή ενέργειας» συμπλήρωσε.