Βυθίζεται η μετοχή της μεγαλύτερης σοκολατοποιΐας στον κόσμο – Προειδοποίησε για τα κέρδη της εν μέσω κατάρρευσης των τιμών του κακάο

Η μεγαλύτερη σοκολατοποιία του κόσμου υποβάθμισε τις προβλέψεις για τη λειτουργική της κερδοφορία, προειδοποιώντας για μια δύσκολη χρονιά.

Και τούτο γιατί η απότομη πτώση στις τιμές του κακάο, η υπερβάλλουσα παραγωγική ικανότητα στον κλάδο και οι διαταραχές στην εφοδιαστική αλυσίδα συμπιέζουν τις επιδόσεις της.

Η ελβετική Barry Callebaut αναθεώρησε ειδικότερα προς τα κάτω τις εκτιμήσεις της για το οικονομικό έτος 2025-2026 και προκαλώντας ισχυρό sell-off στη μετοχή της. Η αγορά αντέδρασε άμεσα, με τον τίτλο να υποχωρεί ενδοσυνεδριακά έως και 17%, καθώς οι επενδυτές αποτιμούν ένα πολύ πιο δύσκολο περιβάλλον για την κερδοφορία του ομίλου.

Η εταιρεία ανακοίνωσε ότι πλέον αναμένει τα επαναλαμβανόμενα κέρδη προ τόκων και φόρων (EBIT) να μειωθούν κατά περίπου 15% το τρέχον οικονομικό έτος. Πρόκειται για σαφή επιδείνωση σε σχέση με την εικόνα που έδινε μόλις πριν από τρεις μήνες, όταν μιλούσε για επιστροφή στην ανάπτυξη.

Πιέσεις από κακάο, υπερπροσφορά και πόλεμο

Ο νέος διευθύνων σύμβουλος της Barry Callebaut, Χάιν Σουμάχερ, έκανε λόγο για μια «ταραχώδη περίοδο» για τη βιομηχανία, σημειώνοντας ότι η εταιρεία εξακολουθεί να διαθέτει ισχυρή θέση στην αγορά και σημαντικές μακροπρόθεσμες προοπτικές ανάπτυξης.

Ωστόσο, ξεκαθάρισε πως η ταχύτητα με την οποία υποχώρησαν οι τιμές του κακάο, σε συνδυασμό με την έντονη υπερπροσφορά στον κλάδο, τη μείωση των όγκων και τις διαταραχές στην προμήθεια, έπληξαν την κερδοφορία.

Σύμφωνα με τη διοίκηση, η πτώση στις τιμές των κόκκων κακάο είναι μεν ενθαρρυντική για τη μελλοντική δυναμική της αγοράς σοκολάτας και ενίσχυσε τις ελεύθερες ταμειακές ροές στο πρώτο μισό της χρήσης, όμως η τόσο απότομη διόρθωση λειτούργησε τελικά αποσταθεροποιητικά για τα λειτουργικά αποτελέσματα.

Στην πίεση αυτή προστίθενται και οι ανησυχίες για προβλήματα στην εφοδιαστική αλυσίδα, που η εταιρεία συνδέει και με τις αναταράξεις που προκαλεί ο πόλεμος με το Ιράν. Το περιβάλλον γίνεται ακόμη πιο δύσκολο από το γεγονός ότι η αγορά παραμένει υπερκορεσμένη, την ώρα που η ζήτηση δεν έχει επανέλθει με την ένταση που θα ήθελε ο κλάδος.

Η αγορά τιμώρησε αμέσως τη μετοχή

Η αντίδραση στο ταμπλό ήταν σφοδρή. Οι μετοχές της Barry Callebaut κατέγραψαν ενδοσυνεδριακή πτώση έως και 17%, με τις απώλειες να παραμένουν διψήφιες και αργότερα μέσα στη συνεδρίαση. Η υποχώρηση αυτή αντανακλά τον προβληματισμό των επενδυτών τόσο για την επιδείνωση των βραχυπρόθεσμων προοπτικών όσο και για τη δυσκολία ανάκτησης των όγκων πωλήσεων σε μια αγορά που παραμένει ασταθής.

Τα αποτελέσματα εξαμήνου ενίσχυσαν αυτή την εικόνα. Η εταιρεία ανακοίνωσε ότι το επαναλαμβανόμενο EBIT υποχώρησε κατά 4,2% σε τοπικά νομίσματα, στα 310,9 εκατ. ελβετικά φράγκα, ενώ οι όγκοι πωλήσεων μειώθηκαν κατά 6,9% σε ετήσια βάση. Για το σύνολο της χρήσης, πάντως, εξακολουθεί να προβλέπει μικρότερη πτώση όγκων, της τάξης του 1% έως 3%, εκτιμώντας ότι θα υπάρξει βελτίωση στο δεύτερο μισό του έτους.

Η κατάρρευση της τιμής του κακάο αλλάζει τις ισορροπίες

Η αγορά κακάο έχει αλλάξει θεαματικά εικόνα μέσα σε λίγους μήνες. Μετά την εκρηκτική άνοδο το 2024 και έως τις αρχές του 2025, οι τιμές έχουν διολισθήσει απότομα, καθώς οι προοπτικές για την παραγωγή έχουν βελτιωθεί αισθητά, κυρίως λόγω πλεονασμάτων σε βασικές χώρες παραγωγής όπως η Γκάνα και η Ακτή Ελεφαντοστού.

Η τιμή έχει μειωθεί κατά 41,6% από τις αρχές του 2026 και συνολικά 57,6% τους τελευταίους 12 μήνες, σύμφωνα με στοιχεία της Trading Economics. Κινείται πλέον λίγο πάνω από τα 3.530 δολάρια ανά τόνο, ενώ το ιστορικό ρεκόρ είχε καταγραφεί τον Δεκέμβριο του 2024, κοντά στα 12.900 δολάρια ανά τόνο.Αυτή η αποκλιμάκωση, που θεωρητικά θα έπρεπε να ανακουφίζει τη βιομηχανία, δεν λειτουργεί απαραίτητα ευεργετικά για όλους στον ίδιο βαθμό.

Για έναν κολοσσό όπως η Barry Callebaut, η εξαιρετικά γρήγορη μεταβολή της αγοράς, σε συνδυασμό με τον διεθνή ανταγωνισμό και τα προβλήματα στην αλυσίδα εφοδιασμού, μετατρέπεται σε πηγή πίεσης αντί για καθαρό όφελος.