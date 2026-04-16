ΓΕΚ-ΤΕΡΝΑ:-Γιατί-η-santander-«ξανατίναξε-την-μπάνκα»-με-αιχμή-παραχωρήσεις,-ανεκτέλεστο,-κέρδη

Κατά τους Ισπανούς μόνο οι οδικές παραχωρήσεις αποτιμώνται σε άνω των 3 δισ. ευρώ, με την κεφαλαιοποίηση στο ΧΑ να είναι στα 4,1 δισ. συνολικά. Ο μοχλός δημιουργίας αξίας. Η «αμυντική» τοποθέτηση. Γιατί ανεβάζει τον πήχη στα 53 ευρώ ανά μετοχή.

Όταν πριν από λίγο χρονικό διάστημα, στις αρχές του 2026, ο τραπεζικός κολοσσός Santander με έκθεσή του έδινε «σήμα αγοράς» για τη μετοχή της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ με τιμή στόχο τότε στα 49 ευρώ και «βλέποντας» στα μέσα Ιανουαρίου ανοδικό περιθώριο άνω του 90%, εστιάζοντας, μεταξύ άλλων, στο χαρτοφυλάκιο παραχωρήσεων, πολλοί στην αγορά αναρωτιόνταν αν ήταν μια αποσπασματική και μόνο ανάλυση.

Ωστόσο, οι Ισπανοί «ξαναχτύπησαν», ανεβάζοντας περαιτέρω τον πήχη για τη μετοχή, που έχει βρεθεί πέριξ των 40 ευρώ, στα επίπεδα των 54 ευρώ, υψηλότερα από τον προηγούμενο στόχο, με αιχμή εκ νέου τις παραχωρήσεις που αντιπροσωπεύουν το 75% περίπου της συνολικής επιχειρηματικής αξίας του ομίλου, το κατασκευαστικό ανεκτέλεστο, τα περιθώρια κέρδους και άλλες παραμέτρους, όπως, για παράδειγμα, η ταχεία απομόχλευση της μητρικής με το μεγαλύτερο μέρος του δανεισμού να είναι χωρίς αναγωγή (non-recourse) και συνδέεται με τα ίδια τα projects.

Τα οποία και πρόσφατα ανέδειξε το - κάνοντας λόγο, μεταξύ άλλων, για ισχυρό χαρτοφυλάκιο παραχωρήσεων (οδικών και μη) που αναμένεται να φέρει μερίσματα 7,5 δις στη διάρκεια ζωής των συμβάσεων, για ανεκτέλεστο 9,1 δις που φέρνει ορατότητα ετών, ικανοποιητικά περιθώρια κέρδους (κατασκευαστικό margin στο 11,1% περίπου και του τομέα παραχωρήσεων στο 66,9%) και στόχο για EBITDA άνω του 1 δισ. ευρώ με ορίζοντα το 2030.

Προφανώς, το portfolio παραχωρήσεων και ΣΔΙΤ με αιχμή την Αττική οδό, την Εγνατία, τον ΒΟΑΚ και τα άλλα οδικά projects αλλά και το Καστέλι (αεροδρόμιο), το IRC Ελληνικού κ.α., αποτελούν το «πετράδι του στέμματος» για τον όμιλο ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, τον κορυφαίο «παίκτη» των υποδομών που έχει κινηθεί επιθετικά σε επίπεδο επενδύσεων και ανάληψης έργων – συμβάσεων.

«Αμυντική» τοποθέτηση

Ωστόσο, ο ισπανικός τραπεζικός όμιλος δεν είδε μόνο αυτές τις επιθετικές κινήσεις, αλλά και ότι σε μια δύσκολη συγκυρία η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ αποτελεί και «αμυντική» τοποθέτηση με την έννοια ότι αποτιμά την εισηγμένη συντηρητικά, κι ενώ αυτή έχει επεκτείνει την δράση της σε νέους τομείς (π.χ. ύδρευση, ΕΥΔΑΠ, άρδευση, λιμάνια και άλλα assets). Όπως και χτες αναφέραμε, σύμφωνα με τον διεθνή οίκο, η αναθεώρηση βασίζεται στη βελτιωμένη λειτουργική εικόνα, την αυξημένη ορατότητα ταμειακών ροών του Ομίλου, τις ισχυρότερες του αναμενομένου επιδόσεις των παραχωρήσεων, με αιχμή την Αττική Οδό, καθώς και τη σταδιακή αλλά ταχεία βελτίωση του ισολογισμού.

Παραχωρήσεις: Μοχλός δημιουργίας αξίας

Κατά τη Santander, οι οδικές παραχωρήσεις αποτελούν τον βασικό μοχλό δημιουργίας αξίας για τη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, αντιπροσωπεύοντας περίπου το 53% της εύλογης αξίας των ιδίων κεφαλαίων και το 75% της συνολικής επιχειρηματικής αξίας του Ομίλου. Ο διεθνής οίκος δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην αυξανόμενη μερισματική δυναμική των βασικών παραχωρήσεων και στην ταχεία απομόχλευση σε επίπεδο μητρικής. Κι αυτό δεδομένου ότι το μεγαλύτερο μέρος του δανεισμού είναι χωρίς αναγωγή (non-recourse) και συνδέεται με τα ίδια τα έργα.

Θετική αξιολόγηση λαμβάνει και η δραστηριότητα της κατασκευής, η οποία στηρίζεται σε ιστορικά υψηλό ανεκτέλεστο έργων και ισχυρά περιθώρια κερδοφορίας, με το pipeline νέων παραχωρήσεων, όπως ο ΒΟΑΚ, να ενισχύει το μακροπρόθεσμο αναπτυξιακό αφήγημα του Ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ.

Παρά τη σημαντική άνοδο της μετοχής από τις αρχές του έτους, η Santander εκτιμά ότι η αγορά εξακολουθεί να αποτιμά συγκρατημένα την αξία των βασικών περιουσιακών στοιχείων του Ομίλου. Υπό την παραδοχή ότι οι λοιπές δραστηριότητες αποτιμώνται εύλογα, ο διεθνής οίκος υπολογίζει πως το χρηματιστήριο αποτιμά το χαρτοφυλάκιο αυτοκινητοδρόμων περίπου στα 1,2 δισ. ευρώ για το 2027. Το ποσό αυτό υπολείπεται τόσο του επενδεδυμένου κεφαλαίου (1,4 δισ. ευρώ έως το τέλος του 2026), όσο και της εκτιμώμενης εύλογης αξίας.

Με βάση την προβολή των μελλοντικών μερισμάτων, η αξία των αυτοκινητοδρόμων εκτιμάται περίπου στα 3 δισ. ευρώ το 2027, με προοπτική ανόδου τα 3,2 δισ. ευρώ σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα, όταν η αποτίμηση στο Χρηματιστήριο Αθηνών βρίσκεται για όλον τον όμιλο στα 4,1 δις ευρώ.

Τι έρχεται το 2026

Πρόσφατα, η διοίκηση της εισηγμένης, με επικεφαλής τον κ. Γ. Περιστέρη, είχε δώσει το στίγμα της για τη συνέχεια μιλώντας σε αναλυτές. «Τα αποτελέσματα του 2025 βρίσκονται εντός της πορείας που έχουμε ανακοινώσει ότι ακολουθούμε. Αναμένουμε ότι και το 2026 θα είναι μια καλή χρονιά για την εταιρεία», σημείωσε ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ.

Αναφορικά με τις επιμέρους δραστηριότητες, η διοίκηση επεσήμανε ότι στην Αττική Οδό κατά πρώτο τρίμηνο, ο κυκλοφοριακός όγκος αυξήθηκε κατά περίπου 2%-3% σε ετήσια βάση, παρά τις κινητοποιήσεις των αγροτών. Η πορεία των εσόδων παραμένει ισχυρή λόγω της συμβατικής αναπροσαρμογής των διοδίων, αλλά και του μίγματος της κυκλοφορίας. Στην Εγνατία Οδό, παρά τις εργασίες αναβάθμισης και τις αγροτικές κινητοποιήσεις, η κυκλοφορία ενισχύθηκε κατά 4,5%.

Σημειώνεται ότι ο όμιλος συμμετέχει σε διαγωνισμούς για έργα αξίας 2 δισ. ευρώ, ενώ εκτιμάται πως έως τα τέλη του έτους ή τις αρχές του 2027 θα προκηρυχθούν διαγωνισμοί αντίστοιχης αξίας. Ο Όμιλος διαθέτει τη χρηματοδοτική ευρωστία να διεκδικήσει νέες ευκαιρίες, διατηρώντας ακέραια την υφιστάμενη κεφαλαιακή του δομή. Να προσθέσουμε ότι κατά πληροφορίες προσεχώς θα «πέσουν υπογραφές» για διάφορες συμβάσεις, όπως π.χ. για το αρδευτικό ΣΔΙΤ στην Κρήτη.

Σχετικά με την αντλησιοταμίευση Αμφιλοχίας η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ θα ασκήσει το δικαίωμα προαίρεσης (call option) για την απόκτηση του 50% του έργου, με τις διαπραγματεύσεις με τη Masdar να βρίσκονται σε εξέλιξη. Αντιστοίχως, ο Όμιλος αναμένεται να ασκήσει το δικαίωμα εξαγοράς του 50% σε υδροηλεκτρικά έργα, offshore αιολικά πάρκα κ.α.