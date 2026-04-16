ΔΑΑ: Μικρός ο αντίκτυπος από τη Μ. Ανατολή – Τα νέα για τις επενδύσεις και το scrip dividend

Σταθερή πορεία εν μέσω γεωπολιτικής αβεβαιότητας εκτιμά η διοίκηση. Τι ανέφερε για την στήριξη από τους μετόχους στο scrip dividend.

Περιορισμένος εκτιμά ότι θα είναι ο αντίκτυπος από την κρίση στη Μέση Ανατολή στα χρηματοοικονομικά μεγέθη της εταιρείας, η διοίκηση του ΔΑΑ, υπό την αίρεση βέβαια ότι οι εξελίξεις θα παραμείνουν στο σημερινό εύρος και κλίμακα κι ελπίζοντας ότι θα λήξουν σύντομα. Παρά την αυξημένη αβεβαιότητα διεθνώς, το αεροδρόμιο διατηρεί αμετάβλητη την αναπτυξιακή του στρατηγική, με το επενδυτικό πλάνο να προχωρά κανονικά και να στηρίζεται από τους βασικούς μετόχους, ιδίως μέσω του προγράμματος επανεπένδυσης μερίσματος (scrip dividend), όπως αναφέρθηκε κατά τη χθεσινή γενική συνέλευση των μετόχων.

Περιορισμένος ο αντίκτυπος της κρίσης

«Μέχρι σήμερα η κίνηση από τις χώρες που επηρεάζονται από τον πόλεμο φτάνει στο 7,5% του συνόλου. Από αυτές, οι μισές πτήσεις έχουν ακυρωθεί ενώ οι υπόλοιπες εκτελούνται κανονικά, άρα η επίπτωση παραμένει περιορισμένη, εάν δεν υπάρξει περαιτέρω κλιμάκωση» ανέφερε χαρακτηριστικά ο νέος επικεφαλής του αεροδρομίου, Γιώργος Καλλιμασιάς. Να θυμίσουμε ότι τα πρώτα στοιχεία του έτους, όπως αποτυπώθηκαν τον Μάρτιο, δείχνουν ότι η επιβατική κίνηση εξακολουθεί να κινείται ανοδικά, έστω και με πιο συγκρατημένο ρυθμό.

Ερωτηθείς για τις παράπλευρες απώλειες, αυτές της ενεργειακής κρίσης, διευκρίνισε ότι η άνοδος της τιμής του αεροπορικού καυσίμου δεν έχει κάποια επίδραση στο αεροδρόμιο καθώς ούτε πουλά ούτε αγοράζει καύσιμα – αυτό συμβαίνει από τις αεροπορικές – μπορεί όμως να επηρεάσει την τιμή των αεροπορικών ναύλων και κατ’ επέκταση την κίνηση.

Όσον αφορά στο ενδεχόμενο ελλείψεων, προσέθεσε ότι η χώρα διαθέτει προς το παρόν στρατηγικά αποθέματα, τόσο στις δεξαμενές του ΔΑΑ όσο και στα ελληνικά διυλιστήρια, ώστε να μην κινδυνεύει με ελλείψεις. Άλλωστε η Ελλάδα είναι μια από τις λίγες χώρες όπου κάποια διυλιστήρια της μπορούν να μετατρέψουν το αργό πετρέλαιο σε αεροπορικό καύσιμο, όπως εξήγησε. Ωστόσο ακόμα κι έτσι, αν υπάρξει πανευρωπαϊκή έλλειψη, η χώρα δεν θα μπορούσε να μείνει ανεπηρέαστη, καθώς στην περίπτωση των πτήσεων υπάρχει και το αεροδρομίου προορισμού.

Ο πληθωρισμός και το κόστος της επέκτασης

Υπό τις παραπάνω προϋποθέσεις και με την ευχή η σύγκρουση να τερματιστεί σύντομα, η διοίκηση του ΔΑΑ συνεχίζει το επενδυτικό της πλάνο ύψους 1,3 δισ. ευρώ – σε τιμές 2024 -που έχει ως στόχο την επέκταση της δυναμικότητας του αεροδρομίου ώστε να μπορεί να υποδεχτεί περί τα 40 εκατ. επιβάτες από το 2032 κι έπειτα. Μέρος των έργων της επέκταση, όπως το πολυώροφο πάρκινγκ έχει ξεκινήσει να υλοποιείται, ενώ αυτά που έπονται, όπως η επέκταση του terminal, αναμένεται να προχωρήσουν το επόμενο διάστημα με τον σχετικό διαγωνισμό να εκτιμάται ότι θα βγει το β’ εξάμηνο του 2026.

Όσο για το κόστος του έργου, δεδομένου ότι έχει υπολογιστεί με τιμές 2024 και οι πληθωριστικές πιέσεις έχουν ήδη αρχίσει να αυξάνουν, η διοίκηση σημείωσε ότι τα νέα δεδομένα θα πρέπει να ληφθούν υπόψη στις προσφορές που θα κατατεθούν από τους υποψηφίους για τα επερχόμενα έργα. Τα έργα βέβαια που βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη δεν επηρεάζονται, καθώς είναι στη λογική ενός φιξαρισμένου ποσού.

Οι όροι του scrip dividend

Να θυμίσουμε ότι η χρηματοδότηση της επένδυσης είναι διασφαλισμένη έως το 2028, μέσω τραπεζικού δανεισμού και του προγράμματος επανεπένδυσης μερίσματος. Κατά τη χθεσινή συνεδρίαση η γενική συνέλευση των μετόχων ενέκρινε, μεταξύ άλλων, τη διανομή μερίσματος συνολικού ύψους 204,86 εκατ. ευρώ για το 2025, που αντιστοιχεί σε 0,66 ευρώ ανά μετοχή. Εξ αυτών, τα 104,86 εκατ. ευρώ θα καταβληθούν σε μετρητά, ενώ τα υπόλοιπα 100 εκατ. αφορούν το προαιρετικό πρόγραμμα επανεπένδυσης μερίσματος.

Σημειωτέον ότι πέρυσι, η συμβολή του scrip dividend έφτασε 84,75 εκατ. ευρώ με την κάλυψη να ανέρχεται σε 89,22%. Για το φετινό προαιρετικό πρόγραμμα, όπως εξήγησε ο κ. Καλλιμασιάς στους μετόχους, έχουν ήδη εκδηλώσει την θετική τους πρόθεση οι Καναδοί της AviAlliance και το Υπερταμείο, που αθροιστικά κατέχουν το 75,78% του μετοχικού κεφαλαίου. Οι τελικοί όροι για το φετινό πρόγραμμα επανεπένδυσης μετοχών θα ληφθούν σήμερα από το διοικητικό συμβούλιο του ΔΑΑ και αναμένεται να είναι αντίστοιχοι των περσινών, όπου η έκπτωση είχε οριστεί στο 3%.

Η απόδοση της επένδυσης

Σε κάθε περίπτωση η ολοκλήρωση των έργων αναμένεται να επιδράσει θετικά στο έσοδο ανά επιβάτη, με το πρώτο σχετικό έργο να είναι το πάρκινγκ που θα ολοκληρωθεί το 2027. Στη διετία που θα ακολουθήσει την παράδοση, η διοίκηση εκτιμά ότι θα αποφέρει αύξηση στο έσοδο ανά επιβάτη σε υψηλό μονοψήφιο ποσοστό.

Αντίστοιχα υψηλό μονοψήφιο ποσοστό αύξησης στο έσοδο ανά επιβάτη θα φέρει και η επέκταση του terminal που προβλέπει αύξηση των εμπορικών χώρων από 13.500 τ.μ. που είναι σήμερα σε πάνω από 22.000 τ.μ.. Κάτι όμως που δεν αναμένεται νωρίτερα από το 2030. Να θυμίσουμε ότι το το 2025 τα μη αεροπορικά έσοδα του αεροδρομίου αυξήθηκαν κατά 6,5%, φτάνοντας στα 170,7 εκατ. ευρώ χάρη στις εμπορικές χρήσεις και το έσοδο από μη αεροπορικές δραστηριότητες διατηρήθηκε στα 5 ευρώ ανά επιβάτη.