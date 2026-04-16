Ενισχύεται-η-αντίθεση-Δημοκρατικών-στις-πωλήσεις-όπλων-προς-το-Ισραήλ,-απορρίφθηκαν-οι-προτάσεις-για-«μπλόκο»

Η Γερουσία των ΗΠΑ απέρριψε δύο προτάσεις που στόχευαν να εμποδίσουν πωλήσεις στρατιωτικού εξοπλισμού προς το Ισραήλ, ωστόσο η στήριξη που έλαβαν από την πλειονότητα των Δημοκρατικών καταδεικνύει σημαντική μετατόπιση στη στάση του κόμματος απέναντι στην ισραηλινή πολιτική στη Γάζα, το Ιράν και τον Λίβανο.

Σαράντα από τους 47 Δημοκρατικούς γερουσιαστές ψήφισαν υπέρ της πρότασης του ανεξάρτητου γερουσιαστή Μπέρνι Σάντερς για την αποτροπή πώλησης μπουλντόζων αξίας 295 εκατομμυρίων δολαρίων, οι οποίες, σύμφωνα με τον ίδιο, θα χρησιμοποιούνταν για κατεδαφίσεις κατοικιών στη Δυτική Όχθη, τη Γάζα και τον Λίβανο.

Ωστόσο, η πρόταση απορρίφθηκε, καθώς 59 γερουσιαστές, στην πλειονότητά τους Ρεπουμπλικανοί, ψήφισαν κατά του μπλοκαρίσματος της συμφωνίας.

Σε δεύτερη ψηφοφορία, 36 Δημοκρατικοί υποστήριξαν πρόταση για την παρεμπόδιση πώλησης βομβών βάρους 1.000 λιβρών, αξίας 152 εκατομμυρίων δολαρίων, οι οποίες σύμφωνα με τον Σάντερς προορίζονταν για χρήση από τις ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις (IDF) στη Γάζα και τον Λίβανο.

Η πρόταση επίσης απορρίφθηκε, με 63 γερουσιαστές να ψηφίζουν κατά.

A recent poll found that 60% – including 3/4 of Democrats and 2/3 of independents – oppose the U.S. sending arms to Israel. That is why today, I am forcing the Senate to vote on two Joint Resolutions of Disapproval – the only formal mechanism Congress has to block an arms sale. pic.twitter.com/a8yOj1RBJs — Sen. Bernie Sanders (@SenSanders) April 15, 2026

Ρεκόρ υποστήριξης μεταξύ Δημοκρατικών

Παρόμοιες πρωτοβουλίες του Μπέρνι Σάντερς το 2024 και το 2025 είχαν επίσης απορριφθεί, ωστόσο ο αριθμός των Δημοκρατικών που στηρίζουν τέτοιες κινήσεις έχει υπερδιπλασιαστεί μέσα σε λιγότερο από δύο χρόνια.

Η μεταβολή αυτή αποδίδεται εν μέρει στις στρατιωτικές επιχειρήσεις του Ισραήλ στη Γάζα, στο Ιράν και στον Λίβανο, καθώς και στην αυξανόμενη πίεση από ψηφοφόρους και κομματικούς ακτιβιστές που θεωρούν πλέον τη στάση απέναντι στο Ισραήλ βασικό πολιτικό κριτήριο.

Η αναλύτρια Ελ-Σαντάνι χαρακτήρισε «απολύτως ιστορική» την ψήφο 40 γερουσιαστών υπέρ της απόρριψης πώλησης μπουλντόζων Caterpillar D-9 στο Ισραήλ, επισημαίνοντας ότι το αντίστοιχο νούμερο πέρυσι ήταν 27.

«Παρότι το μέτρο απορρίφθηκε, η τάση αλλάζει», σημείωσε.

Absolutely historic vote today where 40 US Senators voted to block the sale of Caterpillar D-9 bulldozers to Israel, citing civilian harm Gaza, the West Bank, and Lebanon. Though the measure was defeated (as expected), the tide is turning. Just last year, this number was 27. pic.twitter.com/ojPMkNCOEu — Mai El-Sadany (@maitelsadany) April 15, 2026

Επτά Δημοκρατικοί γερουσιαστές ψήφισαν κατά της πρότασης Σάντερς, μεταξύ των οποίων και ο επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας των Δημοκρατικών στη Γερουσία, Τσακ Σούμερ.

Στην ίδια κατηγορία περιλαμβάνονται οι Ρίτσαρντ Μπλούμενταλ, Κρις Κουνς, Κάθριν Κορτέζ Μάστο, Τζον Φέτερμαν, Κίρστεν Γκίλιμπραντ και Τζάκι Ρόζεν.

Η διαφοροποίηση αντικατοπτρίζει ευρύτερη διάσταση απόψεων στη βάση του κόμματος.

Δημοσκόπηση του Πανεπιστημίου Quinnipiac τον Αύγουστο του 2025 έδειξε ότι το 75% των Δημοκρατικών ψηφοφόρων αντιτίθεται στην αποστολή πρόσθετης στρατιωτικής βοήθειας προς το Ισραήλ για τον πόλεμο στη Γάζα.

Ο Μπέρνι Σάντερς υποστήριξε ότι το αποτέλεσμα των ψηφοφοριών συνιστά πρόοδο.

«Σήμερα, περισσότερο από το 80% της κοινοβουλευτικής ομάδας των Δημοκρατικών στάθηκε στο πλευρό του αμερικανικού λαού και ψήφισε υπέρ του μπλοκαρίσματος της στρατιωτικής βοήθειας προς τον Νετανιάχου και τους φρικτούς, παράνομους πολέμους του», ανέφερε σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Today, more than 80% of the Democratic caucus stood with the American people and voted to block U.S. military aid to Netanyahu and his horrific, illegal wars. pic.twitter.com/SOOMXb0Bbt — Sen. Bernie Sanders (@SenSanders) April 16, 2026

Μεταξύ των Δημοκρατικών που ψήφισαν υπέρ των προτάσεων ήταν και ο γερουσιαστής της Αριζόνα Μαρκ Κέλι, ο οποίος σε προηγούμενες πρωτοβουλίες του Σάντερς είχε τηρήσει διαφορετική στάση.

Σε ομιλία του πριν από την ψηφοφορία, ο Κέλι ανέφερε ότι «οι απερίσκεπτες αποφάσεις που λαμβάνονται από τον πρωθυπουργό Νετανιάχου και τον πρόεδρο Τραμπ» τον οδήγησαν στην απόφασή του, την οποία χαρακτήρισε δύσκολη.