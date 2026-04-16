Εφ’-όλης-της-ύλης-επίθεση-θα-εξαπολύσει-ο-Ν.-Ανδρουλάκης-στην-Κυβέρνηση-απο-το-βήμα-της-Βουλής

Της Δέσποινας Βλεπάκη

Το ΠΑΣΟΚ κλιμακώνει την επίθεση στην Κυβέρνηση και ο Νίκος Ανδρουλάκης ετοιμάζεται για την “μητέρα των μαχών” στη Βουλή, κατά τη διάρκεια της συζήτησης προ ημερησίας διατάξεως, σύμφωνα με το άρθρο 143 του Κανονισμού της Βουλής, που διεξάγεται με πρωτοβουλία του σε επίπεδο Προέδρων Κοινοβουλευτικών Ομάδων, «για την κατάσταση του Κράτους Δικαίου, των Θεσμών και της λειτουργίας του Κοινοβουλίου στην Ελλάδα».

Ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ αναμένεται να ασκήσει σφοδρή κριτική στα πεπραγμένα της Κυβέρνησης την οποία θα κατηγορήσει και απο την Ολομέλεια για την διαχείριση του κράτους δικαίου, για αδιαφάνεια, συγκεντρωτισμό, «δήθεν επιτελικό κράτος» και αναξιοκρατία. Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης θα ανοίξει ολη την βεντάλια των θεμάτων και αναμένεται να υπογραμμίσει οτι τα σκάνδαλα των υποκλοπών και του ΟΠΕΚΕΠΕ δεν είναι σκάνδαλα κάποιου απρόσωπου «βαθέος κράτους» όπως επιχειρεί να πείσει ο μηχανισμός προπαγάνδας της Νέας Δημοκρατίας, αλλά σκάνδαλα μιας προσωποπαγούς δομής εξουσίας που οικοδομήθηκε εξαρχής για να εξυπηρετήσει τα ιδιοτελή πολιτικά συμφέροντα του Κυριάκου Μητσοτάκη, στην προσπάθεια να ιδρυθεί ένα ιδιότυπο μονοκομματικό προσωπικό κράτος.

Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης αναμένεται να στρέψει τα βέλη του στον Πρωθυπουργό και για τις αποκαλύψεις για τον εκλεκτό του στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης Μακάριο Λαζαρίδη, τον οποίο η Χαριλάου Τρικούπη χαρακτηρίζει ως «προσωπικό ρουσφέτι» του Κυριάκου Μητσοτάκη, κάνοντας λόγο για διαφορά στο ηθος εξουσίας με την πράσινη παράταξη. Ηδη απο χθές το ΠΑΣΟΚ ζητά εξηγήσεις και για τη 2η πρόσληψη Λαζαρίδη το 2013 ως Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης..

«Είναι εντάξει για το ήθος εξουσίας της Νέας Δημοκρατίας ότι εξαπάτησε το δημόσιο και πληρωνόταν από το κρατικό ταμείο για έναν μισθό, που πήρε προφανώς με λαθροχειρία όπως ο ίδιος ομολόγησε, αφού τα προσόντα του αντιστοιχούσαν μόλις σε θέση μετακλητού και όχι Ειδικού Επιστήμονα Υπουργού όπως γράφει το ΦΕΚ πρόσληψης», αναφέρει η ανακοίνωση της Χαριλάου Τρικούπη, που λίγο μετά αυξησε τον τόνο της κριτικής μετά απο δημοσιεύματα που αποκαλύπτουν οτι όταν ο κ. Λαζαρίδης παραιτήθηκε ακολουθώντας τον κ. Μητσοτάκη στο υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης, την επόμενη κιόλας ημέρα η θέση καταλήφθηκε από… τη σύζυγό του.

«Οικογενειακή υπόθεση, λοιπόν, οι θέσεις στο δημόσιο για τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Μάλλον τους ήθελαν γιατί ήταν «ωραίοι» ως οικογένεια. Επάγγελμα: κολλητός Μητσοτάκη» σημειώνει η Χαριλάου Τρικούπη.

Το τηλεφώνημα Ανδρουλάκη στον Νικήτα Κακλαμάνη

Σύμφωνα με πληροφορίες ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης πήρε την πρωτοβουλία να καλέσει τον Πρόεδρο της Βουλής προκειμένου να ενημερωθεί για την κατάσταση της υγείας του υφυπουργού Γιώργου Μυλωνάκη. Μάλιστα σε μια κίνηση υψηλού πολιτικου πολιτισμού ο Νίκος Ανδρουλάκης φέρεται να διαμήνυσε στον Νικήτα Κακλαμάνη οτι σε περίπτωση που η Κυβέρνηση αποφασίσει να αναβάλλει την σημερινή συζήτηση στη Βουλή για το κράτος δικαίου λόγω της κατάστασης ο ίδιος δεν θα είχε αντίρρηση, γεγονός που εκτιμήθηκε απο τον συνομιλητή του αλλά και απο την πλειοψηφία.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης στην σημερινή του ομιλία θα ζητήσει μετ’ επιτάσεως εκλογές και Πολιτική αλλαγή, ενώ οι πληροφορίες επιμένουν οτι παρά τις εισηγήσεις, αυτή την ώρα δεν αποτελεί μέρος της στρατηγικής του η κατάθεση πρότασης μομφής. Εξάλλου τα έμπειρα στελέχη της πράσινης παράταξης ετοιμάζουν πυρετωδώς την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για την σύσταση προανακριτικής επιτροπής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ενώ οι τελευταίες πινελιές μπαίνουν και για το αίτημα για εξεταστική επιτροπή για τις υποκλοπές μετά την απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου.

- sofokleous10.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το sofokleous10.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.