ΗΠΑ:-Νέα-πτώση-στις-αιτήσεις-επιδομάτων-ανεργίας

Νέα μείωση παρουσίασε ο αριθμός των Αμερικανών που υπέβαλαν αιτήσεις για επιδόματα ανεργίας την περασμένη εβδομάδα, υποδηλώνοντας ότι οι συνθήκες στην αγορά εργασίας των ΗΠΑ παρέμειναν σταθερές, αν και οι εργοδότες είναι επιφυλακτικοί σχετικά με την πρόσληψη νέων εργαζομένων, καθώς η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή ρίχνει βαριά σκιά στην οικονομία.

Οι νέες αιτήσεις για επιδόματα ανεργίας μειώθηκαν κατά 11.000 σε 207.000 για την εβδομάδα που έληξε στις 11 Απριλίου, σύμφωνα με το Reuters. Οικονομολόγοι που συμμετείχαν σε έρευνα του Reuters είχαν προβλέψει 215.000 αιτήσεις στην τελευταία εβδομάδα καθώς οι αιτήσεις παρέμειναν στο εύρος των 201.000-230.000 για φέτος. Ενώ οι απολύσεις παραμένουν χαμηλές, το σοκ της τιμής του πετρελαίου από τον πόλεμο ΗΠΑ-Ισραήλ με το Ιράν θα μπορούσε να εμποδίσει τις προσλήψεις.

Η Μπεζ Βίβλος της Fed την Τετάρτη έδειξε ότι «αρκετές περιφέρειες σημείωσαν αυξημένη ζήτηση για εργαζόμενους ορισμένου χρόνου, καθώς οι εταιρείες παρέμειναν επιφυλακτικές για δέσμευση σε μόνιμες προσλήψεις». Το report που βασίζεται σε στοιχεία που συλλέχθηκαν στις αρχές Απριλίου, ανέφερε επίσης ότι η σύγκρουση στη Μ. Ανατολή «αποτέλεσε ως σημαντική πηγή αβεβαιότητας που περιέπλεξε τη λήψη αποφάσεων σχετικά με τις προσλήψεις και τις κεφαλαιακές επενδύσεις, με πολλές εταιρείες να υιοθετούν στάση αναμονής».

Η αγορά εργασίας βρισκόταν ήδη σε στασιμότητα πριν από τον πόλεμο στο Ιράν μετά την επίθεση ΗΠΑ – Ισραήλ στις 28 Φεβρουαρίου, κάτι που οι οικονομολόγοι αποδίδουν στην αβεβαιότητα που προέκυψε από τους σαρωτικούς δασμούς του Τραμπ και τις μαζικές απελάσεις μεταναστών. Η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή ήταν απλώς ένα ακόμη επίπεδο αβεβαιότητας για τις επιχειρήσεις, ανέφεραν οι οικονομολόγοι.