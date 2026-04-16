Η-μεγάλη-ευκαιρία-της-αντιπολίτευσης

Η σημερινή συζήτηση στη Βουλή είναι ίσως η καλύτερη ευκαιρία που είχε έως τώρα η αντιπολίτευση – την τρέχουσα τετραετία – να ανεβάσει κατακόρυφα τους τόνους απέναντι στην κυβέρνηση και να επιχειρήσει να τη στριμώξει. Τα πεδία της πολιτικής σύγκρουσης είναι πολλά και «καυτά»: Παρακολουθήσεις, ΟΠΕΚΕΠΕ, Τέμπη, ο Μακάριος Λαζαρίδης, αλλά και η ακρίβεια στην αγορά θα αποτελέσουν τα βασικά επίδικα στις πρωτολογίες και τις δευτερολογίες των αρχηγών των κομμάτων της μειοψηφίας.

Σε ένα άκρως πολωτικό και στις περισσότερες περιπτώσεις τοξικό κλίμα η χθεσινή πρωτοβουλία του Νίκου Ανδρουλάκη ήταν ένα μάθημα πολιτικού πολιτισμού που άφησε ένα «ανοιχτό παράθυρο» πως η σημερινή συνεδρίαση της Ολομέλειας θα έχει ένταση, χωρίς όμως να ξεπεραστούν τα κοινοβουλευτικά όρια. Τηλεφώνησε στον Νικήτα Κακλαμάνη προκειμένου να ενημερωθεί για την πορεία της υγείας του Γιώργου Μυλωνάκη. Στη συζήτηση που είχαν, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ επεσήμανε πως από τη στιγμή που κρίνει ο πρωθυπουργός ότι η ατμόσφαιρα και το κλίμα δεν ενδείκνυται για τη διεξαγωγή μιας τόσο σοβαρής συζήτησης δεν θα εξέφραζε καμία ένσταση για τη μεταφορά της συζήτησης.

Με την ευχή όλων ο Γιώργος Μυλωνάκης να επανέλθει σύντομα υγιής στα καθήκοντά του η προ ημερησίας συζήτηση στην Ολομέλεια ξεκινά από μια καλή αφετηρία. Οι πολιτικές διαφορές, ωστόσο είναι πολλές. Μπορεί η κυβέρνηση να βιάζεται να τρέξει στο μέλλον και στη Συνταγματική Αναθεώρηση, όμως η αντιπολίτευση δεν θα αφήσει ούτε το παρόν ούτε το παρελθόν να περάσει έτσι απλά. Το σύνολο των κομμάτων της μειοψηφίας θα χαρακτηρίσουν την πλειοψηφία «κυβέρνηση σκανδάλων» επιχειρώντας να απομειώσουν σημαντικά το πολιτικό της κεφάλαιο. Για το κάθε ζήτημα έχουν να ειπωθούν πολλά και οι αρχηγοί θα βάλουν συγκεκριμένα ερωτήματα προς τον πρωθυπουργό. Κατηγορώντας τόσο για αδυναμία περιφρούρησης του κράτους δικαίου όσο και για προσπάθειες συγκάλυψης έκνομων ενεργειών.

Η κριτική των δυνάμεων της αντιπολίτευσης προς το Μαξίμου θα έχει πολλά κοινά, ωστόσο θα υπάρξουν και σημεία που θα διαφωνήσουν. Σύμφωνα με πληροφορίες ο Σωκράτης Φάμελλος θα επιμείνει στο αίτημα για κατάθεση πρότασης δυσπιστίας προς την κυβέρνηση με το ΠΑΣΟΚ να μη συνηγορεί σε κάτι τέτοιο τη δεδομένη χρονική στιγμή. «Αν όχι τώρα πότε» είναι το επιχείρημα της Κουμουνδούρου που βλέπει το ΠΑΣΟΚ να θέλει να ακολουθήσει τη δική του αντιπολιτευτική τακτική. Στη Χαριλάου Τρικούπη πιστεύουν πως υπάρχει ακόμα χρόνος για να χρησιμοποιηθεί το κορυφαίο κοινοβουλευτικό όπλο, όταν οι τριγμοί στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας θα είναι μεγαλύτεροι. Ο Νίκος Ανδρουλάκης προτάσσει κυρίως την ανάγκη σύσταση εξεταστικής επιτροπής για τις παρακολουθήσεις και τα νέα στοιχεία που υπάρχουν, αλλά και προανακριτικής επιτροπής για τους δυο υπουργούς που έχουν φτάσει οι δικογραφίες στη Βουλή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Το πολιτικό διακύβευμα που είναι κοινό αφορά την προσφυγή άμεσα στις κάλπες.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης θα επιχειρήσει να δείξει το νέο πρόσωπο του ΠΑΣΟΚ το οποίο μετά το συνέδριο έχει την αυτοπεποίθηση της νέας πορείας και της μείωσης της «ψαλίδας» με τη Νέα Δημοκρατία. Σύντομα, άλλωστε ο επικεφαλής της Χαριλάου Τρικούπη θα κληθεί να δώσει και τη μάχη της δεύτερης θέσης με τον Αλέξη Τσίπρα, οπότε πρέπει να είναι διπλά έτοιμος. Το «παιχνίδι» θα είναι σκληρό από εδώ και στα εξής για τα κόμματα της μειοψηφίας με το βλέμμα τους στραμμένο στις επόμενες δημοσκοπήσεις. Στόχος τους είναι να μπουν με το «δεξί» στη μικρή καλοκαιρινή ανάπαυλα που θα προηγηθεί της ΔΕΘ του Σεπτεμβρίου. Καμία από τις δυνάμεις της αντιπολίτευσης δεν έχει αποκλείσει το ενδεχόμενο εκλογικού αιφνιδιασμού από τον πρωθυπουργό και αυτό θα φανεί και στη σημερινή συζήτηση.

