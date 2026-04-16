Η-Παγκόσμια-Τράπεζα-σχεδιάζει-εγγύηση-έως-και-2-δισεκ.-δολαρίων-για-να-βοηθήσει-την-Αργεντινή-να-αναχρηματοδοτήσει-το-χρέος-της

Ο Όμιλος της Παγκόσμιας Τράπεζας δήλωσε την Πέμπτη ότι εργάζεται πάνω σε μια εγγύηση έως και 2 δισεκατομμυρίων δολαρίων για να βοηθήσει στην αναχρηματοδότηση «ενός σχετικού μέρους του χρέους της Αργεντινής».

Tο σχέδιο υπόκειται στην έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου της Παγκόσμιας Τράπεζας, ανέφερε η τράπεζα.

Το δάνειο θα υποστηριχθεί κυρίως από τη Διεθνή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (IBRD) και τον Οργανισμό Εγγύησης Πολυμερών Επενδύσεων (MIGA), ανέφερε νωρίτερα την Πέμπτη το -.

Η κυβέρνηση της Αργεντινής άφησε να εννοηθεί ότι προτίθεται να επιστρέψει στις διεθνείς κεφαλαιαγορές πέρυσι, μόνο και μόνο για να μιλήσει αργότερα για φθηνότερους τρόπους πρόσβασης σε χρηματοδότηση, μεταξύ άλλων μέσω πολυμερών οργανισμών όπως το ΔΝΤ και η Παγκόσμια Τράπεζα.

Ο υπουργός Οικονομίας Λουίς Καπούτο δήλωσε ότι θέλει το spread των διεθνών ομολόγων της, που βρίσκεται επί του παρόντος πάνω από 500 μονάδες βάσης, να μειωθεί πιο κοντά στις 250 μονάδες βάσης πριν από την προσέλκυση διεθνών αγορών ομολόγων.

Η τρέχουσα πιστοληπτική αξιολόγηση της Αργεντινής, η οποία βρίσκεται σε βαθιά «σκουπίδια», θα καθιστούσε δύσκολη την επίτευξη αυτού του στόχου σύντομα.

- Reuters