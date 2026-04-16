Ισραήλ-προς-Ουκρανία:-Είναι-πολύ-αργά-για-να-συλληφθεί-το-ρωσικό-πλοίο-σιτηρών-που-έδεσε-στη-Χάιφα

Το Ισραήλ δήλωσε στην Ουκρανία ότι είναι πολύ αργά για να αναλάβει δράση εναντίον ενός ρωσικού πλοίου που κατηγορείται ότι μετέφερε κλεμμένα ουκρανικά σιτηρά, καθώς το πλοίο έχει ήδη αναχωρήσει από το λιμάνι της Χάιφα, αναφέρει ο Μπαράκ Ραβίντ του Channel 12 και του Axios.

Ο υπουργός Εξωτερικών Γκίντεον Σάαρ φέρεται να έστειλε μήνυμα στον Ουκρανό ομόλογό του λέγοντας ότι το πλοίο δεν μπορεί πλέον να κρατηθεί. Ο Ραβίντ λέει ότι το Ισραήλ το γνώριζε δύο εβδομάδες πριν από την άφιξή του.

Ουκρανικές πιέσεις για κατάσχεση του φορτίου

Ανώτεροι Ουκρανοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι ξεκαθάρισαν στο Ισραήλ ότι απαιτούσαν την κατάσχεση του φορτίου σιταριού.

Η εξέλιξη αυτή έρχεται μετά την καταγγελία της Ουκρανίας την Τρίτη από το Ισραήλ ότι επέτρεψε στο ρωσικό πλοίο ABINSK – που φέρεται να είναι φορτωμένο με σιτηρά που ελήφθησαν από την κατεχόμενη από τη Ρωσία ουκρανική επικράτεια – να δέσει στη Χάιφα.

Το Κίεβο είχε προτρέψει το Ισραήλ να μπλοκάρει το πλοίο πριν αυτό δέσει, με τον Ουκρανό πρέσβη Γεβγκέν Κορνίτσουκ να θέτει το ζήτημα σε Ισραηλινούς αξιωματούχους και τον Ουκρανό υπουργό Εξωτερικών Αντρίι Σιμπίχα να το συζητά απευθείας με τον Σάαρ.

