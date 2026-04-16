Κωνσταντοπούλου: «Μία από τις χειρότερες ομιλίες του κ. Μητσοτάκη. Ολοένα και περισσότεροι θέλουν να φύγει»

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, άσκησε έντονη κριτική στην κυβέρνηση κατά τη διάρκεια της προ ημερησίας διατάξεως συζήτησης στη Βουλή για το Κράτος Δικαίου, την οποία είχε ζητήσει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης.

Στην τοποθέτησή της χαρακτήρισε την ομιλία του πρωθυπουργού ως μία από τις χειρότερες, υποστηρίζοντας ότι ενδέχεται να συγκαταλέγεται και στις τελευταίες του. Όπως ανέφερε, η αντίληψη της κυβέρνησης για το Κράτος Δικαίου είναι επιφανειακή, περιοριζόμενη σε ζητήματα καθημερινότητας, ενώ – κατά την ίδια – η ουσία του αφορά τη δημοκρατία, τη λογοδοσία και τη διαφάνεια.

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου τόνισε ότι η κοινωνία εμφανίζεται ολοένα και πιο δυσαρεστημένη, συζητώντας πλέον ανοιχτά την απομάκρυνση της κυβέρνησης. Κατηγόρησε την εξουσία ότι παραμένει προσκολλημένη στα προνόμιά της, αποφεύγοντας τη λύση των εκλογών και επιχειρώντας να επηρεάσει θεσμούς προς όφελός της.

Παράλληλα, υποστήριξε ότι δεν μπορεί να θεωρείται Κράτος Δικαίου μια χώρα όπου υπάρχουν οικονομικές εκκρεμότητες κομμάτων χωρίς συνέπειες, ευνοιοκρατία σε διορισμούς και ανοχή σε φαινόμενα διαφθοράς. Αναφέρθηκε επίσης σε συγκεκριμένα περιστατικά, όπως το τροχαίο δυστύχημα του 2021 έξω από τη Βουλή, θέτοντας ζητήματα ισονομίας και δικαιοσύνης.

Επιπλέον, άσκησε κριτική για την αντιμετώπιση υποθέσεων που αφορούν πολιτικά πρόσωπα, κάνοντας λόγο για συγκάλυψη σκανδάλων και για διαδικασίες που δεν οδηγούν σε ουσιαστική απόδοση ευθυνών. Στο πλαίσιο αυτό, επεσήμανε ότι δεν μπορεί να θεωρείται Κράτος Δικαίου ένα σύστημα όπου προστατεύονται υπουργοί ή ευνοούνται πρόσωπα χωρίς τα απαραίτητα προσόντα.

Αναφερόμενη ειδικότερα σε κυβερνητικά στελέχη, σημείωσε ότι θα έπρεπε να έχουν δοθεί σαφείς απαντήσεις για περιπτώσεις που σχετίζονται με καταγγελίες διαφθοράς, ενώ επέκρινε τη διατήρησή τους σε θέσεις ευθύνης.

Κλείνοντας, έθεσε σειρά ερωτημάτων για το κατά πόσο διασφαλίζεται πραγματικά το Κράτος Δικαίου στη χώρα, ιδίως σε σχέση με την απόδοση ευθυνών για την τραγωδία των Τεμπών, τη λειτουργία των ερευνητικών επιτροπών και τις καταγγελίες περί παρεμβάσεων στη Δικαιοσύνη.