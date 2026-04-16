Κ. Πιερρακάκης: Μεγαλύτερο πρωτογενές πλεόνασμα το 2025 – Ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων παρεμβάσεων

Υψηλότερο σε σχέση με τις αρχικές εκτιμήσεις αναμένεται να είναι το πρωτογενές πλεόνασμα του 2025. Αν και οι σχετικές ανακοινώσεις αναμένονται από την Eurostat την ερχόμενη εβδομάδα, ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών αλλά και πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερρακάκης μιλώντας στο Εrtnews αποκάλυψε ότι θα «υπάρξει μία αναθεώρηση προς τα πάνω».

Το ακριβές ύψος θα καθοριστεί κατόπιν συνεννόησης με την Κομισιόν. Ανάλογα με το μέγεθος του δημοσιονομικού χώρου που θα προκύψει θα καθοριστεί και το μείγμα των παρεμβάσεων που θα χρειαστεί να ληφθούν προς όφελος νοικοκυριών και επιχειρήσεων για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή.

«Είναι δεδομένο ότι η επίδοση του πρωτογενούς πλεονάσματος και του συνολικού πλεονάσματος θα είναι καλύτερη από το αναμενόμενο…. Πρέπει να συμφωνήσεις με τις Βρυξέλλες ποιος ακριβώς είναι ο χώρος που είναι διαθέσιμος για να μπορέσεις να ξοδέψεις. Αλλά σε κάθε περίπτωση, το είδατε και πέρσι, το βλέπετε και σε κάθε στιγμή, σε κάθε πρωτοβουλία που λαμβάνει η ελληνική κυβέρνηση: τα χρήματα αυτά, τα οποία έρχονται με έναν συστηματικό τρόπο από την πάταξη της φοροδιαφυγής, από περισσότερη ανάπτυξη, γυρνάνε πίσω σε αυτούς που αφορούν. …Θα περιμένουμε να δούμε ποιος είναι ο διαθέσιμος δημοσιονομικός χώρος. Θα συσχετίσουμε την αξιολόγησή μας με το τι συμβαίνει στα Στενά του Ορμούζ, με το τι συμβαίνει στις συντεταγμένες αυτής της ενεργειακής κρίσης και σίγουρα θα παρέμβουμε αναλόγως» δήλωσε χαρακτηριστικά ο Κυριάκος Πιερρακάκης.

Υπενθυμίζεται ότι στις αρχές Απριλίου είχε γράψει η Νaftemporiki ότι το πρωτογενές πλεόνασμα του 2025 θα είναι υψηλότερο σε σχέση με το 3,7% του ΑΕΠ που προβλέπει ο προϋπολογισμός. Πρόσφατα το Γραφείο Προϋπολογισμού του Κράτους στη Βουλή εκτίμησε ότι το 2025 το πρωτογενές πλεόνασμα θα διαμορφωθεί στο 4,5% του ΑΕΠ. Αλλά και ο υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Θάνος Πετραλιάς μιλώντας στις αρχές του μήνα σε ημερίδα του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, είχε αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο να είναι υψηλότερο και από 4,5%.

Σε σχέση με τον πληθωρισμό, ο Κυριάκος Πιερρακάκης παραδέχθηκε ότι η άνοδος στο 3,5% (εκτίμηση του ΔΝΤ για τον πληθωρισμό στην Ελλάδα το 2026) αυξάνει την πίεση στα νοικοκυριά. «Ποια είναι η στρατηγική που έχουμε ακολουθήσει εδώ και καιρό; Από τη μία να μπορούμε να πάρουμε ρυθμιστικά μέτρα, όπως το πλαφόν, από την άλλη να μπορούμε να υποστηρίζουμε το διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών με την πολιτική μας συνολικότερα, όχι μόνο με έκτακτα μέτρα στο πλαίσιο της διαχείρισης μιας κρίσης».

Λέξη «κλειδί» η διάρκεια

Αναφερόμενος στην ελληνική οικονομία ο κ. Πιερρακάκης σημείωσε ότι είναι πιο ανθεκτική σε σχέση με το παρελθόν καθώς καταγράφει ρυθμό ανάπτυξης υψηλότερο σε σχέση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο ενώ το δημόσιο χρέος αποκλιμακώνεται με ταχύτερο ρυθμό. Αναφερόμενος στη κρίση που έχει προκληθεί εξαιτίας του κλεισίματος των Στενών του Ορμούζ, ο πρόεδρος του Eurogroup σημείωσε ότι καθοριστικός παράγοντας είναι η διάρκεια. Όπως εξήγησε «άλλο είναι αν διαρκέσει δύο εβδομάδες και άλλο αν διαρκέσει μήνες».

«Η Ελλάδα δεν είναι αυτή που ήταν. Και ειδικά εδώ, στον χώρο του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, ο Έλληνας Υπουργός Οικονομικών το αισθάνεται αυτό πολύ πιο έντονο από ό,τι αν κάναμε αυτή τη συζήτηση 10 χρόνια πριν. Από εκεί και πέρα, σε ό,τι αφορά τη στήριξη στους πολίτες στα δεδομένα αυτής της κρίσης, να πω ότι η κρίσιμη παράμετρος είναι μία: η λέξη διάρκεια. Έχουμε αβεβαιότητα ως προς τη διάρκεια. Άλλη θα είναι αυτή η κρίση αν διαρκέσει άλλες δύο εβδομάδες, άλλη θα είναι αν διαρκέσει άλλους δύο μήνες ή τρεις μήνες. Σε κάθε περίπτωση και σε κάθε σενάριο θα είμαστε δίπλα σε κάθε πολίτη».

Ο κ. Πιερρακάκης υπογράμμισε ότι τόσο η ελληνική κυβέρνηση όσο και η Ευρώπη «παρακολουθούν με πολύ μεγάλη προσοχή τα δεδομένα και προσαρμόζουν την αντίδρασή τους» καθώς «κάποιες από τις επιπτώσεις έχουν έρθει για να μείνουν».

Δεν παρέλειψε να τονίσει ότι τα μέτρα πρέπει να είναι στοχευμένα, προσωρινά και δημοσιονομικά υπεύθυνα» υπογραμμίζοντας ότι η δημοσιονομική πολιτική πρέπει να λειτουργεί συμπληρωματικά με τη νομισματική πολιτική της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.

«Μελετάμε την επίδραση, θέλουμε να δούμε ποια θα είναι η πληθωριστική επίδραση, τι θα σημαίνει αυτό στο ράφι για τον κάθε πολίτη που μας βλέπει όταν πηγαίνει στο σούπερ μάρκετ, και να παρέμβουμε αντιστοίχως. Γιατί καταλαβαίνουμε ότι, ακόμη και αν ανοίξουν αύριο τα Στενά, κάποιες από τις επιπτώσεις έχουν έρθει για να μείνουν. Άρα κάποια από τα μέτρα και κάποιες από τις παρεμβάσεις που θα κάνουμε στην πορεία θα είναι ανάλογες, για να μπορέσουμε να στηρίξουμε τον κάθε πολίτη, την κάθε οικογένεια» επεσήμανε ο πρόεδρος του Eurogroup.