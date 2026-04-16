Μητσοτάκης-σε-Ανδρουλάκη:-«Ονειρεύεστε-αυτοδύναμη-ΝΔ,-για-να-βγείτε-από-τη-δύσκολη-θέση»

Νέα σφοδρή επίθεση κατά του Νίκου Ανδρουλάκη εξαπέλυσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τη Βουλή κατά τη δευτερολογία του στην προ ημερησίας συζήτηση για το κράτος δικαίου που πραγματοποιείται κατόπιν αιτήματος του προέδρου του ΠΑΣΟΚ.

Επιπλέον, ο πρωθυπουργός ανακοίνωσε ότι η συζήτηση για τη Συνταγματική Αναθεώρηση θα ξεκινήσει εντός του Μαΐου και θα αφορά ένα πακέτο περίπου 25 άρθρων, βασισμένο στην πρόταση που είχε καταθέσει η Νέα Δημοκρατία το 2018 και η οποία τώρα επαναδιαμορφώνεται.

Ο πρωθυπουργός, απευθυνόμενος στη Ζωή Κωνσταντοπούλου, χαρακτήρισε «λυπηρό» το γεγονός ότι δεν έκανε καμία αναφορά στην περιπέτεια υγείας του Γιώργου Μυλωνάκη, επιλέγοντας –όπως σημείωσε – να εστιάσει εκτενώς στη διαμαρτυρία έξω από τη Βουλή για τα προσφυγικά της Λεωφόρου Αλεξάνδρας.

Υποστήριξε, μάλιστα, ότι η πολιτική της παρουσία περιορίζεται στο συγκεκριμένο ζήτημα. «Δεν υπάρχετε κυρία Κωνσταντοπούλου έξω από το πλαίσιο της τραγωδίας των Τεμπών», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι «οι πρώτοι που σας κατάλαβαν είναι οι συγγενείς των θυμάτων».

Παράλληλα, την κατηγόρησε ότι διατηρεί σκόπιμα την ένταση γύρω από τη δίκη για τα Τέμπη, εκτιμώντας ότι στόχος είναι η αποκόμιση πολιτικών οφελών. «Η Δικαιοσύνη όμως δεν εκβιάζεται», πρόσθεσε.

«Ο Πάγκαλος έλεγε να μιλήσουμε μεταξύ κλεφτών – Ο κουμπάρος σας είναι στη φυλακή»

Απαντώντας στις αιχμές του Νίκου Ανδρουλάκη για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, ο κ. Μητσοτάκης απέρριψε τους ισχυρισμούς περί «γαλάζιου σκανδάλου», τονίζοντας ότι το ζήτημα των παρατυπιών στις αγροτικές επιδοτήσεις έχει διαχρονικό χαρακτήρα. Όπως ανέφερε, «η χώρα έχει καταβάλει πρόστιμα στην ΕΕ πάνω από 3 δισ. ευρώ από τη δεκαετία του ’80», θέτοντας το ερώτημα «ποιος κυβερνούσε τότε;»

Σε έντονο ύφος, κατηγόρησε την αντιπολίτευση ότι αποφεύγει να αναγνωρίσει τις ευθύνες της, λέγοντας χαρακτηριστικά πως «έχει όρια η απάτη» και ότι «δεν έχετε το θάρρος να παραδεχθείτε πως και τα δύο κόμματα που κυβέρνησαν από τη μεταπολίτευση έχουν ευθύνες». Μάλιστα, θύμισε λόγια του Θεόδωρου Πάγκαλου ο οποίος είχε πει σε μέλη του ΠΑΣΟΚ «θέλω να μιλήσουμε μεταξύ κλεφτών».

«Και τα 2 κόμματα έχουν ευθύνες, εγώ τις αναγνώρισα για λογαριασμό της παράταξής μου», είπε στη συνέχεια ο πρωθυπουργός.

Ταυτόχρονα, απαντώντας σε αναφορές περί προσωπικών σχέσεων και «κουμπαριάς», ο πρωθυπουργός αντέτεινε με αιχμηρό τρόπο: «Τον κ. Λαμπράκη τον ξέρετε; Είναι κουμπάρος σας και είναι στη φυλακή», επιχειρώντας να επιστρέψει τις κατηγορίες προς την πλευρά της αντιπολίτευσης.

«Παρουσιάσατε μία δυστοπική εικόνα για μία χώρα μεταξύ της Ουγγαρίας και της Βενεζουέλας. Ποιον πρέπει να πιστέψουν οι Έλληνες πολίτες την ΕΕ, τον Economist, εσάς, τον κ. Φάμελλο ή την κυρία Κωνσταντοπούλου; Ακριβώς τα ίδια έκανε και ο κ. Τσίπρας πριν από τις εκλογές 2023».

«Στις 15 Μαΐου ξεκινά η συζήτηση για τη Συνταγματική Αναθεώρηση»

Από την ομιλία δεν έλειψαν και αναφορές στην ανάγκη θεσμικών συναινέσεων και με το μήνυμα ότι «ευχής έργο θα ήταν να συμφωνήσουμε και να ψηφίσουμε με διευρυμένη πλειοψηφία». Όπως ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός, η συζήτηση θα ξεκινήσει μέσα στον Μάιο και θα αφορά ένα πακέτο περίπου 25 άρθρων, βασισμένο στην πρόταση που είχε καταθέσει η Νέα Δημοκρατία το 2018 και η οποία τώρα επαναδιαμορφώνεται.

Στο επίκεντρο της πολιτικής αντιπαράθεσης βρίσκεται το άρθρο 16, που αφορά τον δημόσιο χαρακτήρα της ανώτατης εκπαίδευσης και την απαγόρευση ίδρυσης μη κρατικών πανεπιστημίων

Παράλληλα, έχει ανοίξει δημόσια συζήτηση για το κατά πόσο η αλλαγή του άρθρου 16 μπορεί να επηρεάσει έμμεσα και την πρόσβαση στη στέγη, λόγω πιθανής αύξησης της ζήτησης για φοιτητική κατοικία. Κυβερνητικές πηγές απορρίπτουν τη σύνδεση, υποστηρίζοντας ότι το στεγαστικό πρόβλημα οφείλεται σε άλλους παράγοντες, ενώ αναλυτές επισημαίνουν ότι η ίδρυση νέων εκπαιδευτικών δομών ενδέχεται να επιβαρύνει συγκεκριμένες περιοχές με ήδη υψηλές τιμές ενοικίων.

Η συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση αναμένεται να αποτελέσει ένα από τα κεντρικά πολιτικά μέτωπα των επόμενων μηνών, με την κυβέρνηση να επιδιώκει ευρύτερες συναινέσεις και την αντιπολίτευση να ζητά σαφείς εγγυήσεις για τον χαρακτήρα των αλλαγών.

Ο κ. Μητσοτάκης απευθυνόμενος ιδιαίτερα στον κ. Ανδρουλάκη υποστήριξε ότι οι εκλογές θα διεξαχθούν κανονικά στον προβλεπόμενο χρόνο, απορρίπτοντας κάθε σχετική σεναριολογία.

Παράλληλα, κατηγόρησε τον κ. Ανδρουλάκη ότι ευθυγραμμίζεται με «ακραίες φωνές» της αντιπολίτευσης, επιδιώκοντας, όπως είπε, να κρύψει το άγχος του κόμματός του για τη μάχη της δεύτερης θέσης. «Ονειρεύεστε αυτοδύναμη ΝΔ, για να βγείτε από τη δύσκολη θέση να πάρετε αποφάσεις», ανέφερε χαρακτηριστικά. «Ποιος θα είναι στη δεύτερη θέση, εσείς ή αυτός που το όνομά του δεν το λένε ούτε στον ΣΥΡΙΖΑ;»

