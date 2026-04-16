ΝΔ:-Κοινοβουλευτικός-Εκπρόσωπος-ο-Δημήτρης-Μαρκόπουλος-στη-θέση-του-Λαζαρίδη

Με απόφαση του πρωθυπουργού και προέδρου της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκου Μητσοτάκη, ορίστηκε νέος κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της ΝΔ ο Δημήτρης Μαρκόπουλος.

Ο βουλευτής Β’ Πειραιά ορίστηκε στη θέση του Μακάριου Λαζαρίδη με την τρίτη θέση να παραμένει κενή, εν αναμονή της εξέλιξης της υπόθεσης του Νότη Μηταράκη, ενώ κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος είναι επίσης ο Δημήτρης Καιρίδης.

Ο Δημήτρης Μαρκόπουλος εξελέγη για πρώτη φορά βουλευτής με τη Νέα Δημοκρατία στη Β’ Πειραιά το 2019 και επανεξελέγη στις διπλές εκλογές του 2023, τον Μάιο και τον Ιούνιο.

Είναι μέλος της Διαρκούς Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων, Μέλος της Ειδικής, Μόνιμης Επιτροπής Σωφρονιστικού Συστήματος, πρόεδρος της Επιτροπής Ελληνοαρμενικής Φιλίας, μέλος των επιτροπών Ελληνοισραηλινής και Ελληνοκαναδικής Φιλίας , μέλος της ειδικής Προανακριτικής Επιτροπής σχετικά με τη διερεύνηση αδικημάτων που τυχόν έχουν τελεσθεί από τον πρώην υπουργό Δικαισύνης Δημήτριο Παπαγγελόπουλο.

