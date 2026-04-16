Οι-10-παρεμβάσεις-του-υπουργείου-Ανάπτυξης-για-επιχειρηματικότητα,-βιομηχανία-και-ανταγωνιστικότητα

Το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Ανάπτυξης αποτελεί μια κρίσιμη μεταρρυθμιστική παρέμβαση στο πλαίσιο της συνολικής στρατηγικής της Κυβέρνησης για μια πιο παραγωγική και πιο ανταγωνιστική ελληνική οικονομία. Πρόκειται για μια συνεκτική δέσμη παρεμβάσεων και μεταρρυθμίσεων που απαντά σε χρόνιες παθογένειες της ελληνικής οικονομίας και διαμορφώνει ένα ακόμη πιο σύγχρονο, πιο λειτουργικό και αποτελεσματικό πλαίσιο για την επιχειρηματικότητα, την παραγωγή και την αγορά.

Στα 250 άρθρα του πολυνομοσχεδίου περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, διατάξεις που αφορούν:

• Eνοποίηση των διαδικασιών για τις Στρατηγικές Επενδύσεις

Αντιμετωπίζουμε αποφασιστικά το πρόβλημα της πολυδιάσπασης των διαδικασιών αξιολόγησης επενδυτικών προτάσεων, με τη δημιουργία ενός πραγματικού «One Stop Shop» εντός του Υπουργείου Ανάπτυξης.

Το «Τμήμα Υποδοχής Επενδύσεων και Προγραμμάτων Χρηματοδότησης» στη Γενική Γραμματεία Ιδιωτικών Επενδύσεων καθίσταται ο ενιαίος και μοναδικός φορέας υποδοχής και διεκπεραίωσης των αιτήσεων υπαγωγής για τις Στρατηγικές Επενδύσεις, αντί της Enterprise Greece. Κάθε διαδικασία που σχετίζεται με την υπαγωγή επενδυτικών σχεδίων αναλαμβάνεται και διεκπεραιώνεται πλέον από αυτό το εξειδικευμένο Τμήμα.

Πρόκειται για ένα σημαντικό μεταρρυθμιστικό ορόσημο για την ανάπτυξη και την ενίσχυση της οικονομίας, καθώς εξαλείφει τις χρονοβόρες διαδικασίες μεταξύ διαφορετικών υπηρεσιών και δημιουργεί ένα ενιαίο και αξιόπιστο πλαίσιο. Σε συνδυασμό με τη διαφάνεια και την αξιοπιστία των διαδικασιών του νέου Αναπτυξιακού Νόμου, ενισχύει σημαντικά την ταχύτητα και την αποτελεσματικότητα της διαδικασίας, αλλά και την εμπιστοσύνη των επενδυτών.

• Aναβάθμιση της ελληνικής βιομηχανίας

Προχωρούμε σε ουσιαστική ενίσχυση της βιομηχανίας με παρεμβάσεις που αίρουν σημαντικά γραφειοκρατικά εμπόδια και «απαντούν» σε πραγματικές ανάγκες της παραγωγής, ανταποκρινόμενοι σε πάγια αιτήματα της αγοράς και του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ).

Απλοποιούμε σημαντικά τη διαδικασία επέκτασης και εκσυγχρονισμού των υφιστάμενων βιομηχανικών μονάδων, ιδιαίτερα σε περιοχές με υψηλή συγκέντρωση δραστηριότητας, όπως η Αττική. Εφόσον δεν αλλάζει η δραστηριότητα και η περιβαλλοντική κατηγορία μιας νόμιμης μονάδας, ο μηχανολογικός ή κτιριακός της εκσυγχρονισμός θα προχωρά πλέον με μια απλή υπεύθυνη δήλωση, χωρίς αναμονή για νέες εγκρίσεις.

• Ενίσχυση των επιχειρηματικών πάρκων και των υποδομών logistics

Ενισχύεται το πλαίσιο για τα επιχειρηματικά πάρκα και τις υποδομές logistics, με στόχο την αξιοποίηση οικονομιών κλίμακας και την ανάδειξη της Ελλάδας σε σημαντικό κόμβο εφοδιαστικής αλυσίδας στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Παρέχεται μεγαλύτερη ευελιξία στη λειτουργία των επιχειρηματικών πάρκων, με δυνατότητα εγκατάστασης και άλλων μονάδων και αξιοποίησης των υποδομών τους από περισσότερους φορείς.

• Απλούστευση του πλαισίου για το επιχειρείν

Θεσπίζουμε ένα σύγχρονο, συνεκτικό και ολοκληρωμένο σύστημα αδειοδότησης και εποπτείας οικονομικών δραστηριοτήτων, με στόχο την περαιτέρω απλούστευση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, την επιτάχυνση των επενδύσεων και τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, εκπληρώνοντας δεσμεύσεις της χώρας στο πλαίσιο του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (RRF). Ειδικότερα, για μια σειρά από οικονομικές δραστηριότητες, όπως τα κέντρα ηλικιωμένων, οι μονάδες προσχολικής αγωγής, οι δραστηριότητες ευεξίας, τουρισμού και μεταφορών, διαμορφώνεται ένα σαφές και λειτουργικό κανονιστικό περιβάλλον που ενισχύει την ασφάλεια, την ποιότητα των υπηρεσιών και τη διαφάνεια, αφαιρώντας περιττό διοικητικό βάρος για επιχειρήσεις και επαγγελματίες.

Οι διαδικασίες ίδρυσης και λειτουργίας γίνονται ψηφιακά μέσω του Open Business, ενώ η μεταρρύθμιση στηρίζεται σε δύο βασικούς πυλώνες: την αντικειμενική αξιολόγηση κινδύνου μιας δραστηριότητας με βάση το δημόσιο συμφέρον και την ψηφιακή γνωστοποίηση. Πρόκειται για μια ουσιαστική μεταρρύθμιση του Υπουργείου Ανάπτυξης σε συντονισμό με τα συναρμόδια Υπουργεία Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Τουρισμού, Υγείας, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και Υποδομών και Μεταφορών.

• Κατάργηση του αναχρονιστικού Δελτίου Βιομηχανικής Κίνησης και μετάβαση στο ψηφιακό Δελτίο Επιχειρηματικής Δραστηριότητας

Το Δελτίο Βιομηχανικής Κίνησης είναι ένα εργαλείο σχεδόν 70 ετών που βασιζόταν σε έγχαρτες διαδικασίες χωρίς διαλειτουργικότητα με άλλα μητρώα του Δημοσίου. Το νέο Μητρώο ως Δελτίο Επιχειρηματικής Δραστηριότητας, θα είναι πλήρως ψηφιακό, με διασυνδέσεις ώστε να εφαρμόζεται στην πράξη η αρχή «one-only» – τα στοιχεία να δηλώνονται μία φορά και να αντλούνται όπου και όποτε χρειάζεται. Θα αποτελέσει κομβικό εργαλείο συλλογής και διάχυσης επιχειρηματικών δεδομένων για τη χάραξη βιομηχανικής πολιτικής και τον παραγωγικό μετασχηματισμό της οικονομίας, καθώς το κράτος θα διαθέτει επικαιροποιημένα και αξιόπιστα δεδομένα για τη βιομηχανική δραστηριότητα και παραγωγή.

• Μεταρρυθμίσεις στον Αναπτυξιακό Νόμο

Απαγορεύεται η ένταξη επενδυτικών σχεδίων στον αναπτυξιακό νόμο 4887/2022, σε περίπτωση παλαιότερης απένταξης και παραβίασης της εργατικής νομοθεσίας. Παράλληλα μέσα σε διάστημα 6 μηνών από τη δημοσίευση της απόφασης ολοκλήρωσης και έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας, ο φορέας του επενδυτικού σχεδίου, υποχρεούται να υποβάλλει τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Σε διαφορετική περίπτωση η επένδυση ανακαλείται και η ενίσχυση ανακτάται εντόκως.

• Προστασία και ανάδειξη της ελληνικής παραγωγής στη χειροτεχνία και τα βιομηχανικά προϊόντα

Η ελληνική χειροτεχνία αναγνωρίζεται ως ένας σημαντικός κλάδος της οικονομίας που πρέπει να αναδειχθεί και να προστατευθεί από τον αθέμιτο ανταγωνισμό. Δημιουργούμε –για πρώτη φορά– ολοκληρωμένο θεσμικό πλαίσιο προστασίας Γεωγραφικών Ενδείξεων για βιομηχανικά και χειροτεχνικά προϊόντα, ενισχύοντας την εξωστρέφεια ελληνικών παραδοσιακών προϊόντων και δημιουργώντας νέες ευκαιρίες ανάπτυξης για μικρομεσαίες επιχειρήσεις και Έλληνες παραγωγούς σε όλη τη χώρα.

Με τον ευρωπαϊκό τίτλο προστασίας, εμβληματικά προϊόντα της πατρίδας μας –όπως τα ξυλόγλυπτα Τήνου, τα μαχαίρια Κρήτης, τα μάρμαρα Πεντέλης, τα κεραμικά Σίφνου, τα ασημικά Ιωαννίνων, τα κιλίμια Θράκης και τα υφαντά Μετσόβου– αποκτούν αναγνωρίσιμη ποιότητα και ταυτότητα, προσφέροντας παράλληλα ισχυρά κίνητρα επενδύσεων και ενισχύοντας τη θέση τους στη διεθνή αγορά.

Πρόκειται για μια πολύ σημαντική παρέμβαση με βαθύ αναπτυξιακό και κοινωνικό αποτύπωμα που στηρίζει την περιφέρεια, ενισχύει την εξωστρέφεια και την ανταγωνιστικότητα και δίνει προστιθέμενη αξία στην ελληνική παραγωγή.

• Εκσυγχρονισμός των λαϊκών αγορών

Εκσυγχρονίζουμε το πλαίσιο για το υπαίθριο εμπόριο και τις λαϊκές αγορές, με στόχο τη διευκόλυνση των παραγωγών και των επαγγελματιών και τη διασφάλιση της διαφάνειας και του υγιούς ανταγωνισμού.

Καταργούμε τις γραφειοκρατικές διαδικασίες ψηφιοποιώντας τις άδειες και καθιερώνοντας την επ’ αόριστον ισχύ τους. Η χορήγηση άδειας παραγωγού απλοποιείται και ολοκληρώνεται πλέον εντός μόλις 5 ημερών με την προσκόμιση δύο μόνο δικαιολογητικών, ενώ η κάλυψη των κενών θέσεων γίνεται μέσω διαφανών ηλεκτρονικών κληρώσεων. Στηρίζουμε έμπρακτα τον Έλληνα αγρότη, θεσμοθετώντας εποχικές θέσεις παραγωγών σε κάθε λαϊκή αγορά, εντός μόλις 48 ωρών από την αίτηση. Με τον τρόπο αυτό, ενισχύουμε το αγροτικό εισόδημα και διασφαλίζουμε την πρόσβαση των καταναλωτών σε ποιοτικά και φρέσκα προϊόντα.

• Προσυσκευασμένα προϊόντα, των οποίων η ποσότητα μειώνεται χωρίς αντίστοιχη μείωση τιμής.

Ενισχύουμε το πλαίσιο προστασίας του καταναλωτή έναντι αθέμιτων πρακτικών, επιβάλλοντας υποχρεωτική σήμανση σε προϊόντα των οποίων η ποσότητα μειώνεται χωρίς αντίστοιχη μείωση της τιμής, με αυστηρές κυρώσεις που φτάνουν έως και τα 2.000.000 ευρώ.

• Ηλεκτρονική εφαρμογή MyKataggelies

Ενισχύονται οι μηχανισμοί ελέγχου με ψηφιακά εργαλεία που διευκολύνουν την άμεση συμμετοχή του πολίτη, όπως η ηλεκτρονική εφαρμογή ΜyΚataggelies που επιτρέπει την υποβολή ανώνυμων ή επώνυμων καταγγελιών, με δυνατότητα επισύναψης φωτογραφιών με δεδομένα χρονοσήμανσης και γεωεντοπισμού.

Τη διαχείριση των καταγγελιών και τη διαπίστωση των παραβάσεων αναλαμβάνει η Ανεξάρτητη Αρχή Προστασίας του Καταναλωτή και Ελέγχου της Αγοράς.