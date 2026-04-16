Ολλανδία:-Η-klm-ακυρώνει-160-πτήσεις-τον-επόμενο-μήνα-λόγω-αύξησης-του-κόστους-των-καυσίμων

Η ολλανδική αεροπορική εταιρεία KLM ανακοίνωσε σήμερα ότι θα ακυρώσει 160 πτήσεις στην Ευρώπη τον επόμενο μήνα λόγω της αύξησης του κόστους των καυσίμων.

Ο ολλανδικός βραχίονας του αεροπορικού ομίλου Air France KLM δήλωσε ότι οι ακυρώσεις επηρέασαν λιγότερο από το 1% του συνόλου των ευρωπαϊκών πτήσεων του. Η KLM δήλωσε επίσης ότι δεν αντιμετωπίζει έλλειψη καυσίμων αεροσκαφών.

Νωρίτερα σήμερα, ο επικεφαλής του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας (IEA) Φατίχ Μπιρόλ προειδοποίησε σχετικά με πιθανή έλλειψη στα αποθέματα αεροπορικών καυσίμων λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή

«Εάν τα Στενά του Ορμούζ δεν ξανανοίξουν, σύντομα θα δούμε ακυρώσεις πτήσεων μεταξύ ευρωπαϊκών πόλεων ως αποτέλεσμα της έλλειψης καυσίμων», τόνισε.

Σε συνέντευξή του στο Associated Press, ο Μπιρόλ, σκιαγράφησε μια αποκαρδιωτική εικόνα για τις παγκόσμιες επιπτώσεις της κρίσης την οποία χαρακτήρισε ως «τη μεγαλύτερη ενεργειακή κρίση που έχουμε αντιμετωπίσει ποτέ», η οποία οφείλεται στη διακοπή της διακίνησης πετρελαίου, φυσικού αερίου και άλλων ζωτικών προμηθειών μέσω των Στενών του Ορμούζ.

«Όσο περισσότερο παρατείνεται ο αποκλεισμός, τόσο χειρότερα θα είναι για την οικονομική ανάπτυξη και τον πληθωρισμό σε όλο τον κόσμο», πρόσθεσε.

Επιπλέον, ανέφερε πως οι συνέπειες θα περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων, υψηλότερες τιμές βενζίνης, υψηλότερες τιμές φυσικού αερίου και υψηλές τιμές ηλεκτρικού ρεύματος.

Μάλιστα, σύμφωνα με τον ίδιο, ορισμένες χώρες θα επηρεαστούν περισσότερο από άλλες, λέγοντας πως η Ιαπωνία, η Κορέα, η Ινδία, η Κίνα, το Πακιστάν και το Μπαγκλαντές, θα βρεθούν στην «πρώτη γραμμή». «Στη συνέχεια θα έρθει η Ευρώπη και η Αμερική», ανέφερε ο Μπιρόλ.