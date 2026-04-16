Ο-ισραηλινός-στρατός-προετοιμάζεται-για-εκεχειρία-στον-Λίβανο-που-θα-τεθεί-σε-ισχύ-από-τις-7-το-απόγευμα-της-Πέμπτης

Οι Ένοπλες Δυνάμεις του Ισραήλ (IDF) προετοιμάζονται για πιθανή εκεχειρία στον Λίβανο που αναμένεται να τεθεί σε ισχύ στις 7 σήμερα το απόγευμα, σύμφωνα με αξιωματούχους, την ώρα που ο πρόεδρος του Λιβάνου Ζοζέφ Αούν απορρίπτει συνομιλία με τον Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Ο ισραηλινός στρατός λαμβάνει οδηγίες να προετοιμαστεί για κατάπαυση του πυρός στον Λίβανο, η οποία, σύμφωνα με αξιωματούχους των IDF που επικαλείται η εφημερίδα Haaretz, αναμένεται να ξεκινήσει στις 19:00.

Ανώτατοι διοικητές ενημερώθηκαν να προετοιμάσουν τις δυνάμεις που βρίσκονται ανεπτυγμένες στο νότιο τμήμα του Λιβάνου για την εκεχειρία, η οποία εκτιμάται ότι θα ξεκινήσει μέσα στο διάστημα από τις 19:00 ως τα μεσάνυχτα.

Η συγκεκριμένη εξέλιξη, μπορεί να «ξεκλειδώσει» και τις προσπάθειες που γίνονται για να οργανωθεί τριμερής επικοινωνία μεταξύ του Νετανιάχου, του Αούν και του Ρούμπιο, καθώς η λιβανέζικη πλευρά είχε θέσει ως προϋπόθεση την εκεχειρία.

Γιατί ο Αούν αρνήθηκε να μιλήσει με τον Νετανιάχου

Νωρίτερα, λιβανέζικη πηγή δήλωσε στη Haaretz ότι ο πρόεδρος του Λιβάνου Ζοζέφ Αούν απέρριψε το ενδεχόμενο συνομιλίας με τον πρωθυπουργό του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου για διάφορους λόγους, με κυριότερο τη συνέχιση των ισραηλινών επιθέσεων στο λιβανέζικο έδαφος.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, ο Αούν αντιλαμβάνεται ότι υπάρχει ευρεία αντίθεση στη διεξαγωγή απευθείας συνομιλίας μεταξύ των δύο ηγετών όσο το Ισραήλ συνεχίζει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις, ενώ παραμένει ασαφές και το ακριβές αντικείμενο μιας τέτοιας επικοινωνίας. Η πραγματοποίηση συνομιλίας με τον Νετανιάχου θα μπορούσε να δημιουργήσει πρόσθετες πολιτικές πιέσεις στο εσωτερικό του Λιβάνου, επιβαρύνοντας το ήδη πολωμένο πολιτικό σκηνικό.

Ένας ακόμη λόγος που συνέβαλε στην απόρριψη της επικοινωνίας ήταν η διαρροή πληροφοριών σχετικά με την πιθανή συνομιλία, καθώς και η επιβεβαίωσή της από Ισραηλινούς υπουργούς. «Η συζήτηση που άνοιξε στο Ισραήλ, τόσο από τον πρέσβη πριν από δύο ημέρες όσο και σήμερα το πρωί σχετικά με την επικοινωνία, αύξησε περαιτέρω την απογοήτευση», ανέφερε η ίδια πηγή.

«Ο πρόεδρος Αούν οφείλει να δώσει απαντήσεις στον λιβανέζικο λαό εάν μια τέτοια συνομιλία πραγματοποιηθεί και δημοσιοποιηθεί», πρόσθεσε η πηγή, σημειώνοντας ότι ο Νετανιάχου και ο Ντόναλντ Τραμπ επιθυμούν την επικοινωνία και για λόγους δημοσίων σχέσεων. «Ο Αούν είναι πρόεδρος μιας χώρας που δέχεται επιθέσεις, με ιδιαίτερα έντονη εσωτερική πόλωση, και δεν μπορεί να συμμετάσχει σε μια διαδικασία που δεν παρουσιάζει προοπτικές ή συγκεκριμένα αποτελέσματα», ανέφερε.

Η εκεχειρία στον Λίβανο «εξίσου σημαντική» όσο και αυτή στο Ιράν

Ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου, Μοχαμάντ Μπαγέρ Γαλιμπάφ, τόνισε από την πλευρά του ότι μια εκεχειρία στον Λίβανο είναι εξίσου σημαντική με μια στο Ιράν.

«Παρακολουθώ στενά την κατάσταση στον Λίβανο και την επίτευξη μιας κατάπαυσης του πυρός σε αυτήν τη χώρα, ένα ζήτημα ύψιστης σημασίας για εμάς», δήλωσε ο πρόεδρος της ιρανικής Βουλής, αναφερόμενος σε μια τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον Λιβανέζο ομόλογό του, Ναμπίχ Μπέρι.

«Προσπαθούμε να αναγκάσουμε τους εχθρούς μας να επιβάλουν μια μόνιμη εκεχειρία σε όλες τις ζώνες συγκρούσεων, με βάση τη συμφωνία εκεχειρίας που επιτεύχθηκε στις 8 Απριλίου με τις ΗΠΑ», επεσήμανε ο Γαλιμπάφ.