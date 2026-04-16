Πέντε καλά νέα, μια βόμβα: H έκθεση ΙΟΒΕ που ζυγίζει τα κέρδη του 2025 με τους κινδύνους του 2026

01

Μακροοικονομία

Ρυθμός ΑΕΠ 2,4% στο τελευταίο τρίμηνο του 2025, διπλάσιος από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Το ΙΟΒΕ αναθεωρεί προς τα κάτω την πρόβλεψη για το 2026 στο 1,8%, με αδήριτο κίνδυνο υποχώρησης στο 1,4% αν η κρίση στη Μέση Ανατολή παρατείνεται.

«Η Ελλάδα αναπτύχθηκε δύο φορές ταχύτερα από τη μέση Ευρωζώνη το τελευταίο τρίμηνο του 2025»

Η ελληνική οικονομία κλείνει το 2025 με ισχυρή επιτάχυνση. Σύμφωνα με την τελευταία τριμηνιαία έκθεση του ΙΟΒΕ (Απρίλιος 2026), το πραγματικό ΑΕΠ στο Δ΄ τρίμηνο αυξήθηκε 2,4% σε ετήσια βάση — έναντι 2,1% στο Γ΄ τρίμηνο και πολύ υψηλότερα από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης (1,2%). Σε εποχικά διορθωμένα στοιχεία, το ΑΕΠ ανέβηκε 0,8% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο.

Κινητήρες της ανάπτυξης ήταν η ιδιωτική κατανάλωση (+2,5% ετησίως) και, κυρίως, οι πάγιες επενδύσεις (+14,0% ετησίως), υποδηλώνοντας ότι το Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας αρχίζει να αφήνει αποτυπώματα στην πραγματική οικονομία. Ταυτόχρονα, οι εξαγωγές αγαθών ανέβηκαν 7,1%, αντισταθμίζοντας τη μικρή πτώση στις εξαγωγές υπηρεσιών (-1,1%).

Ωστόσο, ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή που ξέσπασε τον Μάρτιο 2026 υπονομεύει τις αρχικές εκτιμήσεις. Το ΙΟΒΕ αναθεωρεί προς τα κάτω την πρόβλεψη για το 2026 σε 1,8% στο βασικό σενάριο. Αν η σύρραξη εντατικοποιηθεί, το δυσμενές σενάριο εκτιμά ρυθμό μόλις 1,4%. Μόνο σε θετικό σενάριο — σταθεροποίηση ενέργειας και εκτροπή τουριστικών ροών προς Ελλάδα — ξεπερνά η ανάπτυξη το 2%.