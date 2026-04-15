Πληθωρισμός 3,9%:μόνιμη επιστροφή ή εποχικό σοκ;

01 Επισκόπηση Η μεγαλύτερη ετήσια αύξηση εννέα μηνών: τι άλλαξε τον Μάρτιο Ο ετήσιος πληθωρισμός εκτινάχθηκε στο 3,9% από 2,4% το Φεβρουάριο, σπάζοντας μια μακρά περίοδο σχετικής σταθεροποίησης. Τέσσερις κατηγορίες — μεταφορές, τρόφιμα, στέγαση, εστίαση — αποδίδουν μαζί πάνω από 3,5 μονάδες στο τελικό νούμερο. 3,9% Ετήσιος πληθωρισμός Μαρτίου 2026 2,4% Ετήσιος πληθωρισμός Μαρτίου 2025 +2,6% Μηνιαία μεταβολή (vs Φεβρουάριος 2026) 124,94 Γενικός ΔΤΚ (βάση 2020=100) «Το νούμερο 3,9% είναι το υψηλότερο από τον Ιούλιο του 2025, που είχε φτάσει 3,1%» Η ΕΛΣΤΑΤ ανακοίνωσε στις 15 Απριλίου 2026 τα στοιχεία του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή για τον Μάρτιο 2026. Ο ετήσιος πληθωρισμός ανήλθε σε 3,9% — η υψηλότερη τιμή από τον Ιούλιο 2025 — έναντι 2,4% την ίδια περίοδο πέρυσι. Η επιτάχυνση αυτή διακόπτει μια περίοδο σχετικής ηρεμίας που είχε καθιερωθεί στο πρώτο μισό του 2025, όταν ο δείκτης κινούνταν σταθερά γύρω στο 2,0%–2,5%. Το κρίσιμο ερώτημα δεν είναι αριθμητικό αλλά δομικό: το 3,9% αντικατοπτρίζει μόνιμες πιέσεις ή πρόκειται για εποχικό φαινόμενο; Η ανάλυση των επιμέρους κατηγοριών αποκαλύπτει ότι η αλήθεια βρίσκεται ανάμεσα στα δύο. Εποχικά αίτια — επαναφορά τιμών ένδυσης/υπόδησης μετά τις χειμερινές εκπτώσεις (+21,9% μηνιαία), καύσιμα, αεροπορικά εισιτήρια — συμβάλλουν καθοριστικά στην μηνιαία άνοδο του 2,6%. Όμως τα δομικά στοιχεία — ενοίκια +7,6%, εστιατόρια +6,6%, υπηρεσίες υγείας +3,2% σε ετήσια βάση — παραμένουν επίμονα ανοδικά και δεν αναστρέφονται με τη λήξη του εποχικού παράγοντα. Πίνακας 1 · Ετήσιος πληθωρισμός (ΔΤΚ) ανά μήνα, 2024–2026 Μήνας 2024 vs 2023 (%) 2025 vs 2024 (%) 2026 vs 2025 (%) Ιανουάριος 3,1 2,7 2,5 Φεβρουάριος 2,9 2,5 2,7 Μάρτιος 3,2 2,4 3,9 Απρίλιος 3,1 2,0 — Μάιος 2,4 2,5 — Ιούνιος 2,3 2,8 — Ιούλιος 2,7 3,1 — Αύγουστος 3,0 2,9 — Σεπτέμβριος 2,9 1,9 — Οκτώβριος 2,4 2,0 — Νοέμβριος 2,4 2,4 — Δεκέμβριος 2,6 2,6 — Μέσος ετήσιος 2,7% 2,5% — Εξέλιξη ετήσιου πληθωρισμού (%) — Ιανουάριος 2024 έως Μάρτιος 2026 Μεθοδολογική σημείωση Ο ΔΤΚ καταρτίζεται από την ΕΛΣΤΑΤ με έτος αναφοράς 2020=100,0 και βάση τον Δεκέμβριο του προηγούμενου έτους (αλυσωτή σύνδεση). Συλλέγει τιμές από 27 πόλεις, ώστε να αντικατοπτρίζει τη δαπάνη του μέσου ελληνικού νοικοκυριού σε αστικές, ημιαστικές και αγροτικές περιοχές. Οι ετήσιες μεταβολές (πληθωρισμός) είναι αυτές που αντανακλούν την πραγματική «ακρίβεια» για τον καταναλωτή. Ο κινητός μέσος δωδεκαμήνου Απριλίου 2025–Μαρτίου 2026 ανήλθε σε 2,6% — σε απόλυτη ευθυγράμμιση με τον αντίστοιχο δείκτη του προηγούμενου δωδεκαμήνου. Αυτό σημαίνει ότι, παρά την εντυπωσιακή μηνιαία επιτάχυνση, η μέση ετήσια πίεση τιμών παραμένει σταθερή. Η άνοδος του Μαρτίου ωθεί τον αριθμό υψηλά, αλλά δεν έχει ακόμα «ριζώσει» στη σωρευτική εικόνα.

02 Ενέργεια & Μεταφορές Η ενεργειακή ψαλίδα: βενζίνη +9,3%, φυσικό αέριο −25,2% Οι μεταφορές είναι ο μεγαλύτερος μεμονωμένος οδηγός του πληθωρισμού με ετήσια αύξηση 8,1% — η πιο βαριά επίπτωση (+1,15 μονάδες) από κάθε κατηγορία. Ταυτόχρονα, το φυσικό αέριο φθηναίνει δραματικά, δημιουργώντας έναν «πληθωρισμό δύο ταχυτήτων» ανάλογα με το ενεργειακό μείγμα του νοικοκυριού. — ✦ — Η κατηγορία Μεταφορές εκτοξεύτηκε κατά 8,1% σε ετήσια βάση — η υψηλότερη μεταβολή μεταξύ όλων των κατηγοριών — με επίπτωση στον γενικό δείκτη +1,15 ποσοστιαίας μονάδας. Πρωταγωνιστεί το πετρέλαιο κίνησης (+22,8%), η βενζίνη (+9,3%) και ιδιαίτερα τα αεροπορικά εισιτήρια (+22,0%), που αντανακλούν τη ζήτηση της ανοιξιάτικης σεζόν αλλά και διαρθρωτικές αυξήσεις στις τιμές ταξιδιού. «Το πετρέλαιο θέρμανσης ακρίβηνε +24,6% σε ένα χρόνο — αλλά το φυσικό αέριο φθήνησε −25,2%» Η ενεργειακή εικόνα παρουσιάζει ισχυρή εσωτερική αντίθεση. Η κατηγορία Στέγαση — που περιλαμβάνει ενεργειακά είδη για την κατοικία — ανέβηκε κατά 5,7% ετήσια, εκ των οποίων το πετρέλαιο θέρμανσης συνεισέφερε +0,38 μονάδες. Αντίθετα, το φυσικό αέριο υποχώρησε κατά −25,2% ετήσια (επίπτωση −0,14), αντανακλώντας τη σταδιακή αποκλιμάκωση των διεθνών τιμών αερίου. Το αποτέλεσμα: νοικοκυριά που θερμαίνονται με πετρέλαιο βιώνουν έναν εντελώς διαφορετικό πληθωρισμό από εκείνα που χρησιμοποιούν φυσικό αέριο. Πίνακας 2 · Ετήσιες μεταβολές ΔΤΚ ανά κατηγορία — Μάρτιος 2026 vs Μάρτιος 2025 Κατηγορία αγαθών & υπηρεσιών Σταθμίσεις (‰) ΔΤΚ Μαρ. 2026 ΔΤΚ Μαρ. 2025 Μεταβολή (%) Επίπτωση Μεταφορές 141,90 130,86 121,01 +8,1% +1,15 Διατροφή & μη αλκοολούχα ποτά 209,41 138,57 132,59 +4,5% +0,95 Στέγαση 148,31 133,69 126,42 +5,7% +0,84 Ξενοδοχεία – Καφέ – Εστιατόρια 123,27 131,48 123,95 +6,1% +0,73 Εκπαίδευση 14,87 112,55 109,51 +2,8% +0,10 Υγεία 77,55 112,99 111,38 +1,4% +0,11 Ασφαλιστικές & χρηματοπιστωτικές 19,12 113,96 112,26 +1,5% +0,03 Ένδυση & υπόδηση 55,73 126,97 124,41 +2,1% +0,06 Αναψυχή – Αθλητισμός & πολιτισμός 39,93 112,03 111,23 +0,7% +0,02 Αλκοολούχα ποτά & καπνός 33,92 107,86 106,93 +0,9% +0,03 Διαρκή αγαθά & είδη νοικοκυριού 41,33 114,75 114,53 +0,2% +0,01 Προσωπική φροντίδα & άλλα 47,58 107,57 107,98 −0,4% −0,02 Ενημέρωση & επικοινωνία 47,09 91,90 94,06 −2,3% −0,11 Γενικός δείκτης 1.000,00 124,94 120,25 +3,9% — Ετήσιες μεταβολές (%) ΔΤΚ ανά κατηγορία — Μάρτιος 2026 vs 2025 Ο κλάδος Ενημέρωση & επικοινωνία αποτελεί τη μοναδική σημαντική απογοητευτική εξαίρεση στο αρνητικό πρόσημο: −2,3% σε ετήσια βάση, με επίπτωση −0,11 μονάδες στο γενικό δείκτη. Η πτώση αυτή οφείλεται κυρίως στη μείωση τιμών στον εξοπλισμό (−4,0%), στις υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας (−2,8%) και στα πακέτα τηλεφωνικών υπηρεσιών (−0,8%). Χωρίς αυτή την αποπληθωριστική δύναμη, ο ετήσιος πληθωρισμός θα είχε πλησιάσει το 4,0%.

03 Τρόφιμα Μοσχάρι +20,3%, ελαιόλαδο −22,5%: το καλάθι που χωρίζει τους καταναλωτές Η κατηγορία τροφίμων ανέβηκε 4,5% ετήσια με επίπτωση σχεδόν 1 μονάδα — αλλά η εσωτερική της εικόνα αποκαλύπτει μια βαθιά ανισορροπία. Κρέατα, γαλακτοκομικά, λαχανικά και καφές χτυπούν τιμολόγια ρεκόρ, ενώ ελαιόλαδο και ζυμαρικά κατρακυλούν. — ✦ — Η κατηγορία Διατροφή & μη αλκοολούχα ποτά (σταθμίσεις 209,41‰ — η μεγαλύτερη ομάδα στο καλάθι) ανέβηκε κατά 4,5% ετήσια, με επίπτωση +0,95 μονάδες στον γενικό δείκτη. Η άνοδος αυτή, όμως, δεν είναι ομοιόμορφη: συγκεντρώνεται στα κρέατα, στα γαλακτοκομικά, στα φρέσκα προϊόντα και στον καφέ, ενώ ορισμένα βασικά είδη πρωτεΐνης και ελαίων κινούνται στην αντίθετη κατεύθυνση. Αξιοσημείωτη είναι η ετήσια άνοδος στο μοσχάρι κατά +20,3% (επίπτωση +0,36), στο αρνί/κατσίκι κατά +14,1% και στα γαλακτοκομικά/αυγά κατά +4,7%. Ο καφές κατέγραψε αύξηση +11,3% — αντανάκλαση των διεθνών τιμών raw coffee που παραμένουν σε υψηλά πολυετούς επιπέδου. Φρούτα (+6,9%) και λαχανικά (+8,9%) πιέζονται επίσης ανοδικά, ενδεχομένως λόγω κλιματικών επιπτώσεων στην εγχώρια παραγωγή. «Ελαιόλαδο −22,5%: η φθηνότερη συγκομιδή αντικατοπτρίζεται τελικά στα ράφια» Στον αντίποδα, το ελαιόλαδο κατέγραψε ετήσια πτώση −22,5% (επίπτωση −0,20), επιστρέφοντας προς την κανονικότητα μετά τα ασύλληπτα υψηλά της περιόδου 2022–2024 λόγω αποτυχημένων συγκομιδών. Παρόμοια εικόνα στα ζυμαρικά (−8,4%) και στα άλλα βρώσιμα έλαια (−10,6%). Η ψαλίδα ανάμεσα σε αυτά τα δύο «καλάθια» — ακριβά κρέατα/λαχανικά vs φθηνότερα είδη παντοπωλείου — ορίζει ποιος νοικοκύρης «βγαίνει μπροστά» αυτόν τον μήνα. Πίνακας 3 · Κυριότερες ετήσιες μεταβολές τροφίμων — Μάρτιος 2026 vs 2025 Αγαθό Ετήσια μεταβολή (%) Επίπτωση στον ΔΤΚ Μοσχάρι +20,3% +0,36 Αρνί & κατσίκι +14,1% +0,08 Σοκολάτες & προϊόντα σοκολάτας +9,0% +0,02 Λαχανικά (γενικά) +8,9% +0,26 Φρούτα (γενικά) +6,9% +0,11 Γαλακτοκομικά & αυγά +4,7% +0,15 Πουλερικά +4,5% +0,04 Προϊόντα αρτοποιίας +1,5% +0,03 Αλάτι, σάλτσες & καρυκεύματα −7,6% −0,02 Ζυμαρικά −8,4% −0,03 Άλλα βρώσιμα έλαια −10,6% −0,01 Ελαιόλαδο −22,5% −0,20 Σύνολο κατηγορίας (Διατροφή) +4,5% +0,95 Μεγαλύτερες ετήσιες αυξήσεις & μειώσεις ΔΤΚ (%) — Μάρτιος 2026 vs 2025 Η ανάλυση αυτή έχει άμεσες κοινωνικές προεκτάσεις. Τα νοικοκυριά χαμηλότερης εισοδηματικής στάθμης — που δαπανούν μεγαλύτερο ποσοστό του εισοδήματός τους σε τρόφιμα και ενέργεια — βιώνουν έναν πραγματικό πληθωρισμό σημαντικά υψηλότερο από το επίσημο 3,9%, καθώς η άνοδος σε κρέατα, γαλακτοκομικά και λαχανικά τους πλήττει δυσανάλογα. Αντίθετα, νοικοκυριά με υψηλότερα εισοδήματα και πρόσβαση σε ευρύτερη κατανάλωση — που επωφελούνται από τα φθηνότερα εισιτήρια κινητής τηλεφωνίας και το φυσικό αέριο — βιώνουν μετρίασμα της επιβάρυνσης.