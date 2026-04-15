Πληθωρισμός 3,9%:
μόνιμη επιστροφή ή εποχικό σοκ;
Η μεγαλύτερη ετήσια αύξηση εννέα μηνών: τι άλλαξε τον Μάρτιο
Ο ετήσιος πληθωρισμός εκτινάχθηκε στο 3,9% από 2,4% το Φεβρουάριο, σπάζοντας μια μακρά περίοδο σχετικής σταθεροποίησης. Τέσσερις κατηγορίες — μεταφορές, τρόφιμα, στέγαση, εστίαση — αποδίδουν μαζί πάνω από 3,5 μονάδες στο τελικό νούμερο.
Η ΕΛΣΤΑΤ ανακοίνωσε στις 15 Απριλίου 2026 τα στοιχεία του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή για τον Μάρτιο 2026. Ο ετήσιος πληθωρισμός ανήλθε σε 3,9% — η υψηλότερη τιμή από τον Ιούλιο 2025 — έναντι 2,4% την ίδια περίοδο πέρυσι. Η επιτάχυνση αυτή διακόπτει μια περίοδο σχετικής ηρεμίας που είχε καθιερωθεί στο πρώτο μισό του 2025, όταν ο δείκτης κινούνταν σταθερά γύρω στο 2,0%–2,5%.
Το κρίσιμο ερώτημα δεν είναι αριθμητικό αλλά δομικό: το 3,9% αντικατοπτρίζει μόνιμες πιέσεις ή πρόκειται για εποχικό φαινόμενο; Η ανάλυση των επιμέρους κατηγοριών αποκαλύπτει ότι η αλήθεια βρίσκεται ανάμεσα στα δύο. Εποχικά αίτια — επαναφορά τιμών ένδυσης/υπόδησης μετά τις χειμερινές εκπτώσεις (+21,9% μηνιαία), καύσιμα, αεροπορικά εισιτήρια — συμβάλλουν καθοριστικά στην μηνιαία άνοδο του 2,6%. Όμως τα δομικά στοιχεία — ενοίκια +7,6%, εστιατόρια +6,6%, υπηρεσίες υγείας +3,2% σε ετήσια βάση — παραμένουν επίμονα ανοδικά και δεν αναστρέφονται με τη λήξη του εποχικού παράγοντα.
|Μήνας
|2024 vs 2023 (%)
|2025 vs 2024 (%)
|2026 vs 2025 (%)
|Ιανουάριος
|3,1
|2,7
|2,5
|Φεβρουάριος
|2,9
|2,5
|2,7
|Μάρτιος
|3,2
|2,4
|3,9
|Απρίλιος
|3,1
|2,0
|—
|Μάιος
|2,4
|2,5
|—
|Ιούνιος
|2,3
|2,8
|—
|Ιούλιος
|2,7
|3,1
|—
|Αύγουστος
|3,0
|2,9
|—
|Σεπτέμβριος
|2,9
|1,9
|—
|Οκτώβριος
|2,4
|2,0
|—
|Νοέμβριος
|2,4
|2,4
|—
|Δεκέμβριος
|2,6
|2,6
|—
|Μέσος ετήσιος
|2,7%
|2,5%
|—
Ο κινητός μέσος δωδεκαμήνου Απριλίου 2025–Μαρτίου 2026 ανήλθε σε 2,6% — σε απόλυτη ευθυγράμμιση με τον αντίστοιχο δείκτη του προηγούμενου δωδεκαμήνου. Αυτό σημαίνει ότι, παρά την εντυπωσιακή μηνιαία επιτάχυνση, η μέση ετήσια πίεση τιμών παραμένει σταθερή. Η άνοδος του Μαρτίου ωθεί τον αριθμό υψηλά, αλλά δεν έχει ακόμα «ριζώσει» στη σωρευτική εικόνα.
Η ενεργειακή ψαλίδα: βενζίνη +9,3%, φυσικό αέριο −25,2%
Οι μεταφορές είναι ο μεγαλύτερος μεμονωμένος οδηγός του πληθωρισμού με ετήσια αύξηση 8,1% — η πιο βαριά επίπτωση (+1,15 μονάδες) από κάθε κατηγορία. Ταυτόχρονα, το φυσικό αέριο φθηναίνει δραματικά, δημιουργώντας έναν «πληθωρισμό δύο ταχυτήτων» ανάλογα με το ενεργειακό μείγμα του νοικοκυριού.
Η κατηγορία Μεταφορές εκτοξεύτηκε κατά 8,1% σε ετήσια βάση — η υψηλότερη μεταβολή μεταξύ όλων των κατηγοριών — με επίπτωση στον γενικό δείκτη +1,15 ποσοστιαίας μονάδας. Πρωταγωνιστεί το πετρέλαιο κίνησης (+22,8%), η βενζίνη (+9,3%) και ιδιαίτερα τα αεροπορικά εισιτήρια (+22,0%), που αντανακλούν τη ζήτηση της ανοιξιάτικης σεζόν αλλά και διαρθρωτικές αυξήσεις στις τιμές ταξιδιού.
Η ενεργειακή εικόνα παρουσιάζει ισχυρή εσωτερική αντίθεση. Η κατηγορία Στέγαση — που περιλαμβάνει ενεργειακά είδη για την κατοικία — ανέβηκε κατά 5,7% ετήσια, εκ των οποίων το πετρέλαιο θέρμανσης συνεισέφερε +0,38 μονάδες. Αντίθετα, το φυσικό αέριο υποχώρησε κατά −25,2% ετήσια (επίπτωση −0,14), αντανακλώντας τη σταδιακή αποκλιμάκωση των διεθνών τιμών αερίου. Το αποτέλεσμα: νοικοκυριά που θερμαίνονται με πετρέλαιο βιώνουν έναν εντελώς διαφορετικό πληθωρισμό από εκείνα που χρησιμοποιούν φυσικό αέριο.
|Κατηγορία αγαθών & υπηρεσιών
|Σταθμίσεις (‰)
|ΔΤΚ Μαρ. 2026
|ΔΤΚ Μαρ. 2025
|Μεταβολή (%)
|Επίπτωση
|Μεταφορές
|141,90
|130,86
|121,01
|+8,1%
|+1,15
|Διατροφή & μη αλκοολούχα ποτά
|209,41
|138,57
|132,59
|+4,5%
|+0,95
|Στέγαση
|148,31
|133,69
|126,42
|+5,7%
|+0,84
|Ξενοδοχεία – Καφέ – Εστιατόρια
|123,27
|131,48
|123,95
|+6,1%
|+0,73
|Εκπαίδευση
|14,87
|112,55
|109,51
|+2,8%
|+0,10
|Υγεία
|77,55
|112,99
|111,38
|+1,4%
|+0,11
|Ασφαλιστικές & χρηματοπιστωτικές
|19,12
|113,96
|112,26
|+1,5%
|+0,03
|Ένδυση & υπόδηση
|55,73
|126,97
|124,41
|+2,1%
|+0,06
|Αναψυχή – Αθλητισμός & πολιτισμός
|39,93
|112,03
|111,23
|+0,7%
|+0,02
|Αλκοολούχα ποτά & καπνός
|33,92
|107,86
|106,93
|+0,9%
|+0,03
|Διαρκή αγαθά & είδη νοικοκυριού
|41,33
|114,75
|114,53
|+0,2%
|+0,01
|Προσωπική φροντίδα & άλλα
|47,58
|107,57
|107,98
|−0,4%
|−0,02
|Ενημέρωση & επικοινωνία
|47,09
|91,90
|94,06
|−2,3%
|−0,11
|Γενικός δείκτης
|1.000,00
|124,94
|120,25
|+3,9%
|—
Ο κλάδος Ενημέρωση & επικοινωνία αποτελεί τη μοναδική σημαντική απογοητευτική εξαίρεση στο αρνητικό πρόσημο: −2,3% σε ετήσια βάση, με επίπτωση −0,11 μονάδες στο γενικό δείκτη. Η πτώση αυτή οφείλεται κυρίως στη μείωση τιμών στον εξοπλισμό (−4,0%), στις υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας (−2,8%) και στα πακέτα τηλεφωνικών υπηρεσιών (−0,8%). Χωρίς αυτή την αποπληθωριστική δύναμη, ο ετήσιος πληθωρισμός θα είχε πλησιάσει το 4,0%.
Μοσχάρι +20,3%, ελαιόλαδο −22,5%: το καλάθι που χωρίζει τους καταναλωτές
Η κατηγορία τροφίμων ανέβηκε 4,5% ετήσια με επίπτωση σχεδόν 1 μονάδα — αλλά η εσωτερική της εικόνα αποκαλύπτει μια βαθιά ανισορροπία. Κρέατα, γαλακτοκομικά, λαχανικά και καφές χτυπούν τιμολόγια ρεκόρ, ενώ ελαιόλαδο και ζυμαρικά κατρακυλούν.
Η κατηγορία Διατροφή & μη αλκοολούχα ποτά (σταθμίσεις 209,41‰ — η μεγαλύτερη ομάδα στο καλάθι) ανέβηκε κατά 4,5% ετήσια, με επίπτωση +0,95 μονάδες στον γενικό δείκτη. Η άνοδος αυτή, όμως, δεν είναι ομοιόμορφη: συγκεντρώνεται στα κρέατα, στα γαλακτοκομικά, στα φρέσκα προϊόντα και στον καφέ, ενώ ορισμένα βασικά είδη πρωτεΐνης και ελαίων κινούνται στην αντίθετη κατεύθυνση.
Αξιοσημείωτη είναι η ετήσια άνοδος στο μοσχάρι κατά +20,3% (επίπτωση +0,36), στο αρνί/κατσίκι κατά +14,1% και στα γαλακτοκομικά/αυγά κατά +4,7%. Ο καφές κατέγραψε αύξηση +11,3% — αντανάκλαση των διεθνών τιμών raw coffee που παραμένουν σε υψηλά πολυετούς επιπέδου. Φρούτα (+6,9%) και λαχανικά (+8,9%) πιέζονται επίσης ανοδικά, ενδεχομένως λόγω κλιματικών επιπτώσεων στην εγχώρια παραγωγή.
Στον αντίποδα, το ελαιόλαδο κατέγραψε ετήσια πτώση −22,5% (επίπτωση −0,20), επιστρέφοντας προς την κανονικότητα μετά τα ασύλληπτα υψηλά της περιόδου 2022–2024 λόγω αποτυχημένων συγκομιδών. Παρόμοια εικόνα στα ζυμαρικά (−8,4%) και στα άλλα βρώσιμα έλαια (−10,6%). Η ψαλίδα ανάμεσα σε αυτά τα δύο «καλάθια» — ακριβά κρέατα/λαχανικά vs φθηνότερα είδη παντοπωλείου — ορίζει ποιος νοικοκύρης «βγαίνει μπροστά» αυτόν τον μήνα.
|Αγαθό
|Ετήσια μεταβολή (%)
|Επίπτωση στον ΔΤΚ
|Μοσχάρι
|+20,3%
|+0,36
|Αρνί & κατσίκι
|+14,1%
|+0,08
|Σοκολάτες & προϊόντα σοκολάτας
|+9,0%
|+0,02
|Λαχανικά (γενικά)
|+8,9%
|+0,26
|Φρούτα (γενικά)
|+6,9%
|+0,11
|Γαλακτοκομικά & αυγά
|+4,7%
|+0,15
|Πουλερικά
|+4,5%
|+0,04
|Προϊόντα αρτοποιίας
|+1,5%
|+0,03
|Αλάτι, σάλτσες & καρυκεύματα
|−7,6%
|−0,02
|Ζυμαρικά
|−8,4%
|−0,03
|Άλλα βρώσιμα έλαια
|−10,6%
|−0,01
|Ελαιόλαδο
|−22,5%
|−0,20
|Σύνολο κατηγορίας (Διατροφή)
|+4,5%
|+0,95
Η ανάλυση αυτή έχει άμεσες κοινωνικές προεκτάσεις. Τα νοικοκυριά χαμηλότερης εισοδηματικής στάθμης — που δαπανούν μεγαλύτερο ποσοστό του εισοδήματός τους σε τρόφιμα και ενέργεια — βιώνουν έναν πραγματικό πληθωρισμό σημαντικά υψηλότερο από το επίσημο 3,9%, καθώς η άνοδος σε κρέατα, γαλακτοκομικά και λαχανικά τους πλήττει δυσανάλογα. Αντίθετα, νοικοκυριά με υψηλότερα εισοδήματα και πρόσβαση σε ευρύτερη κατανάλωση — που επωφελούνται από τα φθηνότερα εισιτήρια κινητής τηλεφωνίας και το φυσικό αέριο — βιώνουν μετρίασμα της επιβάρυνσης.
Ενοίκια +7,6%, εστιατόρια +6,6%: η δομική πίεση που δεν ξεφουσκώνει
Σε αντίθεση με τα εμπορεύματα που κινούνται με τη διεθνή αγορά, οι υπηρεσίες — εστίαση, στέγαση, εκπαίδευση — παρουσιάζουν δομική ανθεκτικότητα στις ανοδικές τιμές. Αυτό είναι το κομμάτι του πληθωρισμού που ανησυχεί τους οικονομολόγους περισσότερο.
Η κατηγορία Ξενοδοχεία – Καφέ – Εστιατόρια ανέβηκε κατά 6,1% ετήσια, με επίπτωση +0,73 μονάδες. Ο βασικός οδηγός είναι τα εστιατόρια-ζαχαροπλαστεία-ταχυφαγεία (+6,6% ετήσια, επίπτωση +0,75), ενώ τα ξενοδοχεία υποχώρησαν κατά −3,6% — πιθανώς λόγω βάσης σύγκρισης. Αυτός ο «πληθωρισμός υπηρεσιών» είναι ιδιαίτερα επίμονος: αντανακλά κόστος εργασίας, ενοίκια καταστημάτων και ενεργειακό κόστος, που μεταφέρονται αργά στα τιμολόγια και δεν αντιστρέφονται εύκολα.
Η Στέγαση αυξήθηκε 5,7% ετήσια (επίπτωση +0,84), κυρίως λόγω ενοικίων κατοικιών (+7,6%, επίπτωση +0,31), επισκευής/συντήρησης κατοικίας (+7,7%) και διαφόρων οικιακών υπηρεσιών (+6,4%). Τα ενοίκια στην Ελλάδα επιταχύνουν για πέμπτο συνεχόμενο έτος — φαινόμενο που συνδέεται άμεσα με την εκτόξευση της τιμής αγοράς ακινήτων και την έλλειψη διαθέσιμης κατοικίας στα μεγάλα αστικά κέντρα.
Η Εκπαίδευση κατέγραψε ετήσια αύξηση 2,8% (επίπτωση +0,10), κυρίως από αύξηση διδάκτρων σε προσχολική, πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Με σταθμίσεις 14,87‰ στο καλάθι, η επίπτωσή της είναι μετριοπαθής — ωστόσο ο κλάδος παρουσιάζει ανθεκτικότητα στις ανοδικές τιμές που υπερβαίνει τον γενικό μέσο σχεδόν κάθε χρόνο.
|Κατηγορία
|ΔΤΚ Μαρ. 2026
|ΔΤΚ Φεβ. 2026
|Μεταβολή % (2026)
|Μεταβολή % (2025)
|Ένδυση & υπόδηση
|126,97
|104,13
|+21,9%
|+31,5%
|Μεταφορές
|130,86
|121,97
|+7,3%
|+0,2%
|Στέγαση
|133,69
|129,97
|+2,9%
|−0,2%
|Ξενοδ. – Καφέ – Εστιατόρια
|131,48
|130,73
|+0,6%
|+1,0%
|Διατροφή & μη αλκοολούχα ποτά
|138,57
|138,27
|+0,2%
|+0,9%
|Υγεία
|112,99
|112,52
|+0,4%
|−0,5%
|Αναψυχή – Αθλητισμός & πολιτισμός
|112,03
|112,33
|−0,3%
|+0,5%
|Ενημέρωση & επικοινωνία
|91,90
|91,81
|+0,1%
|0,0%
|Γενικός δείκτης
|124,94
|121,72
|+2,6%
|+1,4%
Το συνολικό συμπέρασμα είναι μικτό. Μέρος της επιτάχυνσης του Μαρτίου οφείλεται σε εποχικά αίτια — ιδίως η επαναφορά τιμών ένδυσης/υπόδησης μετά τις εκπτώσεις και η μηνιαία άνοδος στα καύσιμα — που θα υποχωρήσουν τον Απρίλιο. Ωστόσο, η δομική τριάδα ενοίκια + εστίαση + κρέατα παραμένει σε υψηλές τροχιές και δεν αναστρέφεται με εποχικές διορθώσεις. Αν η τάση αυτή συνεχιστεί στο β΄ τρίμηνο, το ερώτημα «μόνιμη επιστροφή ή εποχικό σοκ» θα έχει απάντηση — και πιθανώς όχι την επιθυμητή.