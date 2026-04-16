Σήμα-sos-από-ΙΕΑ:-Η-Ευρώπη-κινδυνεύει-να-ξεμείνει-από-καύσιμα-αεροσκαφών-σε-6-εβδομάδες

Η Ευρώπη ενδέχεται να ξεμείνει από καύσιμα αεροσκαφών μέσα σε μόλις έξι εβδομάδες, προειδοποίησε ο επικεφαλής του Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας, Φατίχ Μπιρόλ, καθώς η κρίση στη Μέση Ανατολή συνεχίζει να πιέζει ασφυκτικά τις ενεργειακές ροές.

Μιλώντας στο Associated Press, ο Μπιρόλ προειδοποίησε ότι ο αποκλεισμός των Στενών του Ορμούζ μπορεί να οδηγήσει «στη μεγαλύτερη ενεργειακή κρίση που έχουμε αντιμετωπίσει ποτέ», με σοβαρές επιπτώσεις στην παγκόσμια οικονομία. Όπως τόνισε, όσο παρατείνεται η κρίση, τόσο εντείνονται οι πιέσεις στην ανάπτυξη και τον πληθωρισμό διεθνώς.

Οι επιπτώσεις δεν περιορίζονται στην αεροπορία. Ο επικεφαλής του IEA προειδοποίησε για άνοδο στις τιμές καυσίμων, φυσικού αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας, με ορισμένες περιοχές να πλήττονται περισσότερο από άλλες.

Ήδη από τον προηγούμενο μήνα είχε προειδοποιήσει ότι ο Απρίλιος θα είναι ιδιαίτερα δύσκολος, καθώς οι απώλειες στην προσφορά πετρελαίου αναμένεται να διπλασιαστούν σε σχέση με τον Μάρτιο. «Τον Απρίλιο δεν υπάρχει τίποτα», είχε χαρακτηριστικά δηλώσει, προειδοποιώντας ακόμη και για ενδεχόμενο δελτίου στην ενέργεια σε αρκετές χώρες.

Ανάλογες ανησυχίες εκφράζουν και αναλυτές της αγοράς. Ο επικεφαλής οικονομολόγος της Rystad Energy, Κλαούντιο Γκαλιμπέρτι, σημείωσε ότι η πορεία των αεροπορικών καυσίμων εξαρτάται από το πόσα βαρέλια θα συνεχίσουν να περνούν από τα Στενά του Ορμούζ, ενώ ο οικονομολόγος της ING, Ρίκο Λούμαν, επισήμανε ότι οι ροές από τη Μέση Ανατολή έχουν ήδη διακοπεί, δημιουργώντας επείγουσα ανάγκη για εναλλακτικές προμήθειες.

Η δραματική επιστολή στην Κομισιόν

Ακόμη πιο ζοφερή ήταν η εκτίμηση της ACI Europe, που εκπροσωπεί τα ευρωπαϊκά αεροδρόμια. Σε προ ημερών επιστολή της με αποδέκτη τον Απόστολο Τζιτζικώστα, προειδοποιούσε ότι υπάρχει κίνδυνος να ξεμείνουν τα ευρωπαϊκά αεροδρόμια από καύσιμα σε τρεις εβδομάδες.

Όπως επεσήμανε, εάν η διέλευση από τα Στενά του Ορμούζ δεν αποκατασταθεί «με ουσιαστικό και σταθερό τρόπο» εντός των επόμενων τριών εβδομάδων, η έλλειψη καυσίμων θα καταστεί πραγματικότητα σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Μέτρα έκτακτης ανάγκης

Υπό τις συνθήκες αυτές η ΕΕ σχεδιάζει μέτρα έκτακτης ανάγκης. «Το σχέδιο έκτακτης ανάγκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την αντιμετώπιση της έλλειψης κηροζίνης, πρόκειται να ανακοινωθεί στις 22 Απριλίου και στοχεύει στην αξιολόγηση των δυνατοτήτων των διυλιστηρίων στην Ευρώπη και στη διασφάλιση της πλήρους αξιοποίησής τους», αναφέρουν πηγές στις Βρυξέλλες.

Η δυναμικότητα διύλισης στην Ευρώπη έχει μειωθεί τα τελευταία χρόνια και πολλά ευρωπαϊκά διυλιστήρια λειτουργούν ήδη σχεδόν σε πλήρη δυναμικότητα. Επιπλέον, η προμήθεια καυσίμων αεροσκαφών σε ολόκληρη την Ευρώπη είναι εξαιρετικά άνιση.

«Οι αρμόδιες υπηρεσίες επεξεργάζονται επίσης και άλλα μέτρα για την εξασφάλιση της προμήθειας κηροζίνης», ανέφεραν οι ίδιες πηγές.

