    Σταθερό-το-συνολικό-ύψος-των-υπό-διαχείριση-κεφαλαίων-στον-κλάδο-της-θεσμικής-διαχείρισης
    Σταθερό το συνολικό ύψος των υπό διαχείριση κεφαλαίων στον κλάδο της θεσμικής διαχείρισης

    Σταθερό το συνολικό ύψος των υπό διαχείριση κεφαλαίων στον κλάδο της θεσμικής διαχείρισης

    Σταθερό το συνολικό ύψος των υπό διαχείριση κεφαλαίων στον κλάδο της θεσμικής διαχείρισης

    Το πρώτο τρίμηνο της χρονιάς βρήκε τις διεθνείς αγορές αντιμέτωπες με νέες γεωπολιτικές εντάσεις, καθώς ο πόλεμος στο Ιράν δημιούργησε κύματα αβεβαιότητας και έντονη μεταβλητότητα. Παρά το δυσμενές περιβάλλον, ο κλάδος της θεσμικής διαχείρισης παρέμεινε σταθερός, με περιορισμένες πιέσεις.

    Το συνολικό ύψος των υπό διαχείριση κεφαλαίων στον κλάδο της θεσμικής διαχείρισης στο τέλος του πρώτο τριμήνου του 2026 διαμορφώθηκε στα € 48,64 δισ., καταγράφοντας οριακή μείωση 0,87% από το τέλος του 2025.

    Η σύνθεση του συνόλου της αγοράς στις 31.03.2026 αποτυπώνεται στο παρακάτω γράφημα.

    aeeeap 77818

    Αναλυτικότερα στις επιμέρους κατηγορίες της θεσμικής διαχείρισης:

    • Στις 31.03.2026, η συνολική αγορά των Ο.Σ.Ε.Κ.Α. που διαχειρίζονται ελληνικές Α.Ε.Δ.Α.Κ. παρουσίασε αύξηση του συνολικού ενεργητικού κατά 2% από την αρχή του έτους με το συνολικό ύψος των υπό διαχείριση κεφαλαίων να διαμορφώνεται σε €29,93 δισ. (Ο.Σ.Ε.Κ.Α. Ν.4099/12 €22,87 δισ. αύξηση 1,1% και Ο.Σ.Ε.Κ.Α. Ε.Ε. €7,07 δισ. αύξηση 4,6% από την αρχή του έτους).
    • Κατά το πρώτο τρίμηνο του 2026, οι ροές κεφαλαίων προς τους Ο.Σ.Ε.Κ.Α. διατηρήθηκαν σε θετικά επίπεδα στα €980,9 εκ. Οι σημαντικότερες εισροές κεφαλαίων από την αρχή του έτους καταγράφηκαν στους Διεθνείς Ομολογιακούς Ο.Σ.Ε.Κ.Α. (€283 εκ.), Σύνθετους Ο.Σ.Ε.Κ.Α. – Ειδικού Τύπου (€220 εκ.), Μετοχικούς Ο.Σ.Ε.Κ.Α. -Αναπτυγμένων Αγορών (€137 εκ.) και Μικτούς Ο.Σ.Ε.Κ.Α. (€135 εκ.).

    aeeap2 eb16c

    Ο.Σ.Ε.Κ.Α. ESG:

    Κατά το πρώτο τρίμηνο του 2026 η ελληνική αγορά ESG αριθμεί 52 Ο.Σ.Ε.Κ.Α. του Άρθρου 8 του Κανονισμού στις κατηγορίες των Μετοχικών, Μικτών, Ομολογιακών και Funds of Funds, με συνολικό ενεργητικό €2,62 δισ.

    Στο μέτωπο των αποδόσεων, αυτές διαμορφώθηκαν αρνητικά στις περισσότερες επιμέρους κατηγορίες, ακολουθώντας την αρνητική πορεία των διεθνών αγορών λόγω των γεωπολιτικών και στρατιωτικών εντάσεων

    Θετικές Αποδόσεις καταγράφηκαν στις εξής κατηγορίες:

    • Μετοχικοί Ο.Σ.Ε.Κ.Α. Αμερικής 5,23%
    • Μετοχικοί Ο.Σ.Ε.Κ.Α. Αναπτυσσομένων Αγορών 3,80%
    • Ο.Σ.Ε.Κ.Α. Χρηματαγοράς (ΑΚΧΑ) 0,29%
    • Ομολογιακοί Ο.Σ.Ε.Κ.Α. Κρατικοί-Αναπτυγμένων Χωρών 0,09%
    • Στον κλάδο του Asset Management, καταγράφεται μικρή μείωση των υπό διαχείριση κεφαλαίων κατά 1,55%  από την 31.12.2025 σε €12,6 δισ., συμπεριλαμβανομένων των θεσμικών χαρτοφυλακίων Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης υπό διαχείριση στα μέλη της Ε.Θ.Ε.
    • Το ενεργητικό των Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων (Ο.Ε.Ε. και Α.Ε.Ε.Χ.), το οποίο διαχειρίζονται μέλη της Ε.Θ.Ε., ανέρχεται σε €918 εκ., όπου συμπεριλαμβάνονται και Private Equity χαρτοφυλάκια άνω των €650 εκ.
    • Το σύνολο των επενδύσεων σε ακίνητα των Α.Ε.Ε.Α.Π. στα €5,18 δισ. με 31.12.2025 (τελευταία δημοσιευμένα στοιχεία), επηρεάστηκε από την πώληση αξίας €1,4 δισ. επενδυτικών ακινήτων εντός του 2025 και κατέγραψε μείωση 12,6% σε σχέση με την 30.06.2025 και 12,4% σε σχέση με την 31/12/2024. Το συνολικό ενεργητικό των Α.Ε.Ε.Α.Π. σημείωσε οριακή μείωση 2,79% σε σχέση με την 31.12.2024, στα €6,43 δισ.
