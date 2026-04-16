Σταθερό-το-συνολικό-ύψος-των-υπό-διαχείριση-κεφαλαίων-στον-κλάδο-της-θεσμικής-διαχείρισης

Το πρώτο τρίμηνο της χρονιάς βρήκε τις διεθνείς αγορές αντιμέτωπες με νέες γεωπολιτικές εντάσεις, καθώς ο πόλεμος στο Ιράν δημιούργησε κύματα αβεβαιότητας και έντονη μεταβλητότητα. Παρά το δυσμενές περιβάλλον, ο κλάδος της θεσμικής διαχείρισης παρέμεινε σταθερός, με περιορισμένες πιέσεις.
Το συνολικό ύψος των υπό διαχείριση κεφαλαίων στον κλάδο της θεσμικής διαχείρισης στο τέλος του πρώτο τριμήνου του 2026 διαμορφώθηκε στα € 48,64 δισ., καταγράφοντας οριακή μείωση 0,87% από το τέλος του 2025.
Η σύνθεση του συνόλου της αγοράς στις 31.03.2026 αποτυπώνεται στο παρακάτω γράφημα.
Αναλυτικότερα στις επιμέρους κατηγορίες της θεσμικής διαχείρισης:
- Στις 31.03.2026, η συνολική αγορά των Ο.Σ.Ε.Κ.Α. που διαχειρίζονται ελληνικές Α.Ε.Δ.Α.Κ. παρουσίασε αύξηση του συνολικού ενεργητικού κατά 2% από την αρχή του έτους με το συνολικό ύψος των υπό διαχείριση κεφαλαίων να διαμορφώνεται σε €29,93 δισ. (Ο.Σ.Ε.Κ.Α. Ν.4099/12 €22,87 δισ. αύξηση 1,1% και Ο.Σ.Ε.Κ.Α. Ε.Ε. €7,07 δισ. αύξηση 4,6% από την αρχή του έτους).
- Κατά το πρώτο τρίμηνο του 2026, οι ροές κεφαλαίων προς τους Ο.Σ.Ε.Κ.Α. διατηρήθηκαν σε θετικά επίπεδα στα €980,9 εκ. Οι σημαντικότερες εισροές κεφαλαίων από την αρχή του έτους καταγράφηκαν στους Διεθνείς Ομολογιακούς Ο.Σ.Ε.Κ.Α. (€283 εκ.), Σύνθετους Ο.Σ.Ε.Κ.Α. – Ειδικού Τύπου (€220 εκ.), Μετοχικούς Ο.Σ.Ε.Κ.Α. -Αναπτυγμένων Αγορών (€137 εκ.) και Μικτούς Ο.Σ.Ε.Κ.Α. (€135 εκ.).
Ο.Σ.Ε.Κ.Α. ESG:
Κατά το πρώτο τρίμηνο του 2026 η ελληνική αγορά ESG αριθμεί 52 Ο.Σ.Ε.Κ.Α. του Άρθρου 8 του Κανονισμού στις κατηγορίες των Μετοχικών, Μικτών, Ομολογιακών και Funds of Funds, με συνολικό ενεργητικό €2,62 δισ.
Στο μέτωπο των αποδόσεων, αυτές διαμορφώθηκαν αρνητικά στις περισσότερες επιμέρους κατηγορίες, ακολουθώντας την αρνητική πορεία των διεθνών αγορών λόγω των γεωπολιτικών και στρατιωτικών εντάσεων.
Θετικές Αποδόσεις καταγράφηκαν στις εξής κατηγορίες:
- Μετοχικοί Ο.Σ.Ε.Κ.Α. Αμερικής 5,23%
- Μετοχικοί Ο.Σ.Ε.Κ.Α. Αναπτυσσομένων Αγορών 3,80%
- Ο.Σ.Ε.Κ.Α. Χρηματαγοράς (ΑΚΧΑ) 0,29%
- Ομολογιακοί Ο.Σ.Ε.Κ.Α. Κρατικοί-Αναπτυγμένων Χωρών 0,09%
- Στον κλάδο του Asset Management, καταγράφεται μικρή μείωση των υπό διαχείριση κεφαλαίων κατά 1,55% από την 31.12.2025 σε €12,6 δισ., συμπεριλαμβανομένων των θεσμικών χαρτοφυλακίων Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης υπό διαχείριση στα μέλη της Ε.Θ.Ε.
- Το ενεργητικό των Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων (Ο.Ε.Ε. και Α.Ε.Ε.Χ.), το οποίο διαχειρίζονται μέλη της Ε.Θ.Ε., ανέρχεται σε €918 εκ., όπου συμπεριλαμβάνονται και Private Equity χαρτοφυλάκια άνω των €650 εκ.
- Το σύνολο των επενδύσεων σε ακίνητα των Α.Ε.Ε.Α.Π. στα €5,18 δισ. με 31.12.2025 (τελευταία δημοσιευμένα στοιχεία), επηρεάστηκε από την πώληση αξίας €1,4 δισ. επενδυτικών ακινήτων εντός του 2025 και κατέγραψε μείωση 12,6% σε σχέση με την 30.06.2025 και 12,4% σε σχέση με την 31/12/2024. Το συνολικό ενεργητικό των Α.Ε.Ε.Α.Π. σημείωσε οριακή μείωση 2,79% σε σχέση με την 31.12.2024, στα €6,43 δισ.