Σταθερό-το-συνολικό-ύψος-των-υπό-διαχείριση-κεφαλαίων-στον-κλάδο-της-θεσμικής-διαχείρισης

Το πρώτο τρίμηνο της χρονιάς βρήκε τις διεθνείς αγορές αντιμέτωπες με νέες γεωπολιτικές εντάσεις, καθώς ο πόλεμος στο Ιράν δημιούργησε κύματα αβεβαιότητας και έντονη μεταβλητότητα. Παρά το δυσμενές περιβάλλον, ο κλάδος της θεσμικής διαχείρισης παρέμεινε σταθερός, με περιορισμένες πιέσεις.

Το συνολικό ύψος των υπό διαχείριση κεφαλαίων στον κλάδο της θεσμικής διαχείρισης στο τέλος του πρώτο τριμήνου του 2026 διαμορφώθηκε στα € 48,64 δισ., καταγράφοντας οριακή μείωση 0,87% από το τέλος του 2025.

Η σύνθεση του συνόλου της αγοράς στις 31.03.2026 αποτυπώνεται στο παρακάτω γράφημα.

Αναλυτικότερα στις επιμέρους κατηγορίες της θεσμικής διαχείρισης:

Στις 31.03.2026, η συνολική αγορά των Ο.Σ.Ε.Κ.Α. που διαχειρίζονται ελληνικές Α.Ε.Δ.Α.Κ. παρουσίασε αύξηση του συνολικού ενεργητικού κατά 2% από την αρχή του έτους με το συνολικό ύψος των υπό διαχείριση κεφαλαίων να διαμορφώνεται σε €29,93 δισ . (Ο.Σ.Ε.Κ.Α. Ν.4099/12 €22,87 δισ. αύξηση 1,1% και Ο.Σ.Ε.Κ.Α. Ε.Ε. €7,07 δισ. αύξηση 4,6% από την αρχή του έτους).

Κατά το πρώτο τρίμηνο του 2026, οι ροές κεφαλαίων προς τους Ο.Σ.Ε.Κ.Α. διατηρήθηκαν σε θετικά επίπεδα στα €980,9 εκ. Οι σημαντικότερες εισροές κεφαλαίων από την αρχή του έτους καταγράφηκαν στους Διεθνείς Ομολογιακούς Ο.Σ.Ε.Κ.Α. (€283 εκ.), Σύνθετους Ο.Σ.Ε.Κ.Α. – Ειδικού Τύπου (€220 εκ.), Μετοχικούς Ο.Σ.Ε.Κ.Α. -Αναπτυγμένων Αγορών (€137 εκ.) και Μικτούς Ο.Σ.Ε.Κ.Α. (€135 εκ.).

Ο.Σ.Ε.Κ.Α. ESG:

Κατά το πρώτο τρίμηνο του 2026 η ελληνική αγορά ESG αριθμεί 52 Ο.Σ.Ε.Κ.Α. του Άρθρου 8 του Κανονισμού στις κατηγορίες των Μετοχικών, Μικτών, Ομολογιακών και Funds of Funds, με συνολικό ενεργητικό €2,62 δισ.

Στο μέτωπο των αποδόσεων, αυτές διαμορφώθηκαν αρνητικά στις περισσότερες επιμέρους κατηγορίες, ακολουθώντας την αρνητική πορεία των διεθνών αγορών λόγω των γεωπολιτικών και στρατιωτικών εντάσεων.

Θετικές Αποδόσεις καταγράφηκαν στις εξής κατηγορίες:

Μετοχικοί Ο.Σ.Ε.Κ.Α. Αμερικής 5,23%

Μετοχικοί Ο.Σ.Ε.Κ.Α. Αναπτυσσομένων Αγορών 3,80%

Ο.Σ.Ε.Κ.Α. Χρηματαγοράς (ΑΚΧΑ) 0,29%

Ομολογιακοί Ο.Σ.Ε.Κ.Α. Κρατικοί-Αναπτυγμένων Χωρών 0,09%