Στο 5% «κλειδώνει» το υπερπλεόνασμα του 2025 – Νέος οδικός χάρτης για στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων

Το μήνυμα Πιερρακάκη για έναν πιο δύσκολο Απρίλιο αλλά και για ένα δίμηνο που απαιτείται ακόμα και στο καλό σενάριο για την ομαλοποίηση των ροών στις εφοδιαστικές αλυσίδες. Η στρατηγική της διαπραγμάτευσης και τα μέτρα.

Νέα δεδομένα στη χάραξη στρατηγικής για τον καθορισμό νέων μέτρων στήριξης διαμορφώνουν τα νεότερα στοιχεία για το πρωτογενές πλεόνασμα του κρατικού προϋπολογισμού για το 2025 το οποίο, όπως αποκάλυψε χθες το -, αναμένεται περί το 5% του ΑΕΠ. Η εξέλιξη αυτή οδηγεί το οικονομικό επιτελείο σε αναθεώρηση όχι μόνο των μακροοικονομικών προβλέψεων, αλλά και του συνολικού σχεδιασμού για τις κοινωνικές παροχές του τρέχοντος αλλά και του επόμενου έτους.

Το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, εν αναμονή των τελικών κατευθύνσεων από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 22 Απριλίου και με το ενδεχόμενο ενεργοποίησης της ρήτρας διαφυγής πανευρωπαϊκά να παραμένει ακόμη έωλο, σχεδιάζει τις κινήσεις του, διαθέτοντας πλέον ένα ισχυρό διαπραγματευτικό έρεισμα: μια πολύ μεγάλη δημοσιονομική υπεραπόδοση τον προηγούμενο χρόνο. Το τελικό μέγεθος του πρωτογενούς πλεονάσματος αναμένεται να πιστοποιηθεί επίσημα από την Eurostat εντός της προσεχούς εβδομάδας και συνιστά ήδη μία βάση για διαπραγμάτευση με τους θεσμούς.

Η στρατηγική της διαπραγμάτευσης

Ο κεντρικός στόχος της Αθήνας είναι να αναδείξει ότι η εν λόγω υπεραπόδοση δεν αποτελεί προϊόν συγκυριακών παραγόντων, αλλά απόρροια παρεμβάσεων μόνιμης απόδοσης. Εφόσον τεκμηριωθεί ο διαρθρωτικός χαρακτήρας έστω μέρους των εσόδων, η ελληνική πλευρά θα διεκδικήσει την ανάλογη αναθεώρηση του ορίου ανόδου των καθαρών πρωτογενών δαπανών.

Η εξέλιξη αυτή είναι κρίσιμη, καθώς η αύξηση του ορίου δαπανών θα επιτρέψει τη χρηματοδότηση έκτακτων ή μόνιμων παρεμβάσεων ανεξάρτητα από το καθεστώς της γενικής ρήτρας διαφυγής. Στην πράξη, το υπερπλεόνασμα δημιουργεί τον αναγκαίο δημοσιονομικό χώρο για την ενεργοποίηση εθνικών σχεδίων στήριξης, με έμφαση στην απορρόφηση των πληθωριστικών πιέσεων στα βασικά αγαθά και την ενέργεια. Αλλά, και παρεμβάσεων μόνιμου χαρακτήρα που έχει ήδη προαναγγείλει η κυβέρνηση με ορίζοντα τη ΔΕΘ.

Έκρηξη ακρίβειας

Με τον πληθωρισμό Μαρτίου στο 3,9% και τις εκτιμήσεις για το ετήσιο επίπεδο να υπερβαίνουν το 3%, η κυβέρνηση προετοιμάζει εναλλακτικά σενάρια παρεμβάσεων, όπως η ανανέωση ή επέκταση των προγραμμάτων Market Pass και Fuel Pass.

Ο ίδιος ο Κυριάκος Πιερρακάκης, μιλώντας χθες στο CNBC, προϊδέασε για την ανάγκη συνέχισης (ή και λήψης νέων) έκτακτων μέτρων αντιμετώπισης των επιπτώσεων της κρίσης: προειδοποίησε ότι «ο Απρίλιος μπορεί να είναι πιο προβληματικός από τον Μάρτιο», τονίζοντας ότι ακόμα και στο καλό σενάριο, η ομαλοποίηση των ροών στις εφοδιαστικές αλυσίδες θα χρειαστεί τουλάχιστον ένα δίμηνο, χωρίς και πάλι όμως να επανέλθει στα επίπεδα πριν το ξέσπασμα της κρίσης.

Σε κάθε περίπτωση, η οριστικοποίηση του δημοσιονομικού πλαισίου από την Eurostat στις 22 Απριλίου θα προσδιορίσει το ακριβές ύψος των διαθέσιμων πόρων, επιτρέποντας στο ΥΠΕΘΟΟ να εξειδικεύσει το εύρος και τη διάρκεια των νέων μέτρων, διατηρώντας ταυτόχρονα τη δημοσιονομική σταθερότητα που απαιτούν οι ευρωπαϊκοί κανόνες.