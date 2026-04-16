Σύσκεψη Μαργαρίτη Σχοινά με κτηνοτρόφους και τυροκόμους της Λέσβου για τον αφθώδη πυρετό
Ο Μαργαρίτης Σχοινάς, καλεί τους κτηνοτρόφους και τυροκόμους της Λέσβου σε επείγουσα σύσκεψη στο Υπουργείο, αύριο, Παρασκευή 17 Απριλίου
Σε επείγουσα σύσκεψη καλεί ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μαργαρίτης Σχοινάς, τους εκπροσώπους κτηνοτρόφων και τυροκόμων της Λέσβου, με αντικείμενο την εξέλιξη της κατάστασης λόγω των κρουσμάτων αφθώδους πυρετού.
Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί αύριο, Παρασκευή 17 Απριλίου, στις 11:00, στο υπουργείο, με στόχο την ενημέρωση για τα δεδομένα που έχουν διαμορφωθεί και τον συντονισμό των ενεργειών προκειμένου να αντιμετωπιστεί η κρίση στο νησί.
- ΑΠΕ – ΜΠΕ
