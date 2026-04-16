ΤτΕ: Ταμειακό πλεόνασμα 920 εκατ. ευρώ στο τρίμηνο Ιανουαρίου – Μαρτίου

Ταμειακό πλεόνασμα 920 εκατ. ευρώ εμφάνισε ο προϋπολογισμός (σε επίπεδο Κεντρικής Διοίκησης) στο τρίμηνο Ιανουαρίου – Μαρτίου, έναντι πλεονάσματος 1,45 δισ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τραπέζης της Ελλάδος, το πρωτογενές πλεόνασμα του Κρατικού Προϋπολογισμού αυξήθηκε στα 3,5 δισ. ευρώ έναντι 3,3 δισ. ευρώ πέρυσι.

Τα έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού διαμορφώθηκαν σε 16,9 δισ. ευρώ, από 16,85 δισ. ευρώ πέρυσι.

Όσον αφορά τις δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού, αυτές διαμορφώθηκαν σε 15,8 δισ. ευρώ από 15.4 δισ. ευρώ την περίοδο Ιανουαρίου-Μαρτίου 2025.