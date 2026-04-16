ΧΑ:-Στις-2318-η-πλησιέστερη-αντίσταση-του-ΓΔ

Άνοδο κατά 0,22% κατέγραψε ο Γενικός Δείκτης του Χ.Α. στη χθεσινή (15/4) συνεδρίαση κλείνοντας στις 2289,44 μονάδες. Παράλληλα, η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 288,1 εκ. ευρώ.

Η μεταβλητότητα και οι πολλαπλές εναλλαγές προσήμων ήταν το χαρακτηριστικό της συνεδρίασης, καθώς αγοραστές και πωλητές εναλλάσσονταν στην υπεροπλία.

Ο τραπεζικός κλάδος ήταν αδύναμος, όμως άλλοι δεικτοβαρείς τίτλοι (Allwyn, ΔΕΗ, Cenergy, Aegean) πήραν τη σκυτάλη και οδήγησαν σε θετική επίδοση τον ΓΔ στις δημοπρασίες.

Την ίδια ώρα, οι αποδόσεις των 10ετών τίτλων διαμορφώνονταν στο 3,768% με τις ευρωπαϊκές αγορές να παρουσιάζουν μικτή εικόνα αλλά ανοδικό τον DAX. Έτσι, ο τραπεζικός κλάδος (-0,06%) κατέγραψε απώλειες με την Alpha (-0,53%) να υποαποδίδει αλλά την Πειραιώς (+0,64%) να διαφοροποιείται.

Κέρδη ακόμη κατέγραψε η ΔΕΗ (+2,09%), η Lamda (+0,98%), η Allwyn (+1,25%), η Cenergy (+2,27%), o Ελλάκτωρ (+2,47%), η Metlen (+0,625), η Aegean (+1,78%), η ΕΥΔΑΠ (+1,10%) αλλά και η Intrakom (+3,20%), ο Φουρλής (+4,12%) και η YKNOT (+7,80%) από τις λοιπές μετοχές.

Στον αντίποδα, απώλειες κατέγραψε η ΓΕΚΤΕΡΝΑ (-0,95%), τα ΕΛΠΕ (-1,73%), η ΕΛΧΑ (-1,10%), η ΜΟΗ (-1,32%), η Optima (-1,09%) και ο Τιτάν (-1,84%).

Απολογιστικά, 69 μετοχές κατέγραψαν κέρδη έναντι 39 εκείνων που υποχώρησαν.

Γενικά, σταθεροποιητικές ήταν οι τάσεις που επικράτησαν στις αγορές εν αναμονή των εξελίξεων στην Μ. Ανατολή με την προσδοκία για συμφωνία στο εγγύς μέλλον.

Στο ΧΑ, σύμφωνα με την Κύκλος Χρηματιστηριακή, η πλησιέστερη στήριξη διαμορφώνεται στις 2270-2250 μονάδες και αντίσταση στις 2318 μονάδες, με το σενάριο αναρρίχησης να είναι μάλλον αισιόδοξο ως την Παρασκευή.

Στα νέα της χθεσινής ημέρας που τράβηξαν την προσοχή των επενδυτών, η ανανέωση της θητείας του Γιάννη Στουρνάρα στην ΤτΕ.

Επιχειρηματικά νέα

Eurobank Equities: Σύσταση «αγορά», νέες τιμές-στόχοι στις τράπεζες. Στα 4,50 ευρώ για την Alpha Bank, στα 17,45 ευρώ για την Εθνική Τράπεζα, στα 10,30 ευρώ για την Τράπεζα Πειραιώς, στα 11,20 ευρώ για την Optima Bank και στα 11,10 ευρώ για την Τράπεζα Κύπρου.

ΓΕΚΤΕΡΝΑ: αναβάθμιση της τιμής-στόχου της μετοχής της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ στα 53 ευρώ από 49 ευρώ προηγουμένως από την Santander. Βελτιωμένη λειτουργική εικόνα, αυξημένη ορατότητα ταμειακών ροών του ομίλου, ισχυρότερες του αναμενομένου επιδόσεις των παραχωρήσεων και σταδιακή βελτίωση του ισολογισμού.

ΟΛΘ: Τα έσοδα του Ομίλου προσέγγισαν τα €107,4 εκατ. το 2025, σε (+6,7%).Το EBITDA ανήλθε σε €48,2 εκ. (+13,1%).Τα καθαρά κέρδη μ.φ. βελτιώθηκαν επίσης σημαντικά και ανήλθαν σε €30,8 εκ. (+9,7%). Διανομή μερίσματος €2,2/μετχ. (5,5% απόδοση). Σε εξέλιξη η επένδυση για την προβλήτα 6, προς ολοκλήρωση το 2030 (υπερδιπλασιασμό της δυναμικότητας του Σταθμού Εμπορευματοκιβωτίων).

ΔΝΤ: Τα ισχυρά πλεονάσματα βυθίζουν το ελληνικό χρέος. Εκτιμά ότι θα μειωθεί στο 110,9% του ΑΕΠ το 2031, ακολουθώντας αντίστροφη πορεία από άλλες χώρες (ψηλότερα Ιταλία, Γαλλία, ΗΠΑ). Πρόβλεψη για πρωτογενές πλεόνασμα 3,8% του ΑΕΠ φέτος.

Στο 3,70% η απόδοση στην επανέκδοση του 10ετούς ομολόγου. Υπερκάλυψη κατά 2,06 φορές για το ποσό των €250 εκατ.

ΕΛΣΤΑΤ: Πληθωρισμός Μαρτίου στο 3,9% με ανατιμήσεις 7,6% σε ενοίκια, έως 20% στο κρέας, ενώ το πετρέλαιο θέρμανσης ανατιμήθηκε κατά 24,6%. Με 4,5% τρέχει ο τιμάριθμος στα είδη διατροφής.

Προϋπολογισμός, α’ τρίμηνο: Πλεόνασμα στο ισοζύγιο ύψους €1.493 εκ. έναντι του στόχου για έλλειμμα €111 εκ. Τα έσοδα από φόρους ανήλθαν σε 17.281 εκ. (-€34 εκ.). Οι δαπάνες ανήλθαν στα €17.020 εκ. (-€913 εκ. έναντι του στόχου).