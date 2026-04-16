Χεζμπολάχ:-Καμία-εκεχειρία-δεν-μπορεί-να-επιτρέπει-απεριόριστη-δράση-του-Ισραήλ-στον-Λίβανο

Ανώτερη πηγή της Χεζμπολάχ δήλωσε ότι οποιαδήποτε συμφωνία εκεχειρίας δεν μπορεί να επιτρέπει απεριόριστη κίνηση των ισραηλινών δυνάμεων στον Λίβανο, υπογραμμίζοντας ότι η χώρα διατηρεί το δικαίωμα αντίστασης όσο συνεχίζεται η παρουσία τους, αναφέρει το Al Jazeera.

Συγκεκριμένα, το μέλος της Χεζμπολάχ ανέφερε στο διεθνές μέσο ότι οποιαδήποτε συμφωνία κατάπαυσης του πυρός δεν πρέπει να επιτρέπει απεριόριστη ελευθερία κινήσεων στις ισραηλινές δυνάμεις εντός του Λιβάνου, λίγο μετά την ανακοίνωση 10ήμερης εκεχειρίας μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου, από τον Ντόναλντ Τραμπ.

«Μια εκεχειρία δεν μπορεί να περιλαμβάνει καμία ελευθερία κινήσεων για τον εχθρό. Αυτό θα μας γύριζε πίσω στην κατάσταση πριν από τις 2 Μαρτίου», ανέφερε η πηγή.

Ο αξιωματούχος πρόσθεσε ότι όσο ισραηλινές δυνάμεις παραμένουν σε λιβανικό έδαφος, η χώρα διατηρεί το δικαίωμα να αντισταθεί.

«Όσο η κατοχή παραμένει στη γη μας, ο Λίβανος και ο λαός του έχουν το δικαίωμα να αντισταθούν με κάθε μέσο προκειμένου να εξαναγκάσουν την αποχώρησή της», τόνισε.

Συμφώνησαν σε εκεχειρία Ισραήλ και Λίβανος

Λίγο νωρίτερα, ο Ντόναλντ Τραμπ γνωστοποίησε με ανάρτησή του ότι Ισραήλ και Λίβανος συμφώνησαν να προχωρήσουν σε εκεχειρία διάρκειας δέκα ημερών, η οποία θα τεθεί από τα μεσάνυχτα (ώρα Ελλάδας).

Σύμφωνα με τον Αμερικανό πρόεδρο, στόχος της εκεχειρίας είναι η δημιουργία των προϋποθέσεων για μια ευρύτερη συμφωνία ειρήνης μεταξύ των δύο χωρών. Υπενθύμισε επίσης ότι την Τρίτη αντιπροσωπείες του Ισραήλ και του Λιβάνου συναντήθηκαν στην Ουάσιγκτον για πρώτη φορά μετά από 34 χρόνια, παρουσία του υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο.

Ο Τραμπ ανέφερε ότι ανέθεσε στον αντιπρόεδρο των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς και στον υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, σε συνεργασία με τον επικεφαλής του Μικτού Επιτελείου Ενόπλων Δυνάμεων των ΗΠΑ Νταν Κέιν, να εργαστούν από κοινού με τις δύο πλευρές για την επίτευξη μόνιμης ειρήνης.

Όπως υποστήριξε: «Ήταν τιμή μου να επιλύσω εννέα πολέμους σε όλο τον κόσμο και αυτός θα είναι ο δέκατος, οπότε ας το κάνουμε».