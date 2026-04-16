30 εκατ. αεροπορικές θέσεις, κρατήσεις στο -30%: Tι πραγματικά συμβαίνει στον ελληνικό τουρισμό

Τα αεροπλάνα έρχονται. Οι κρατήσεις αργούν. Αυτή, σε ουσία, είναι η συνοπτικότερη ανάγνωση των δεδομένων που διαμορφώνουν τον ελληνικό τουρισμό στο κατώφλι της θερινής σεζόν 2026. Μια αγορά με ισχυρές υποδομές προσφοράς και ταυτόχρονα ορατά σημεία κάμψης στη ζήτηση — συνδυασμός που δεν αφήνει περιθώρια εφησυχασμού, ακόμα κι αν τα αριθμητικά μεγέθη παραμένουν, σε συνολικό επίπεδο, εντυπωσιακά.

Η προσφορά ορθώνεται, η ζήτηση διστάζει

Ο αριθμός μιλά από μόνος του: 30.587.628 διαθέσιμες αεροπορικές θέσεις σε εισερχόμενες διεθνείς πτήσεις για τη θερινή περίοδο 2026, με αύξηση 8,4% έναντι του 2025. Πρόκειται για έναν αριθμό που αντικατοπτρίζει την αμείωτη εμπιστοσύνη των αεροπορικών εταιρειών στον ελληνικό προορισμό — επιλογές που λαμβάνονται μήνες νωρίτερα, βάσει μακροπρόθεσμων εκτιμήσεων για τη ζήτηση.

Η εποχικότητα της ανόδου ακολουθεί αναμενόμενο μοτίβο. Ο Απρίλιος ανοίγει με αύξηση 7,4%, ο Μάιος επιταχύνει στο 12,1%, ενώ ο Ιούνιος φτάνει το 15,5%. Ιούλιος και Αύγουστος συγκεντρώνουν 18,3% και 18,4% του συνολικού αριθμού θέσεων αντίστοιχα, αποτελώντας τον βαρύ κορμό της σεζόν. Η εβδομαδιαία εξέλιξη ενισχύει αυτή την εικόνα, με την πιο πρόσφατη μέτρηση να αγγίζει το +19,5% — ένα στοιχείο που αφήνει παράθυρο συγκρατημένης αισιοδοξίας.

Η ζήτηση, ωστόσο, κινείται σε διαφορετικό ρυθμό. Από την 1η Ιανουαρίου ως τις 27 Φεβρουαρίου 2026, οι ηλεκτρονικές κρατήσεις για ελληνικά ξενοδοχεία είχαν αυξηθεί 14,5% σε ετήσια βάση, ενώ τα έσοδα σημείωναν ακόμη ισχυρότερη άνοδο, της τάξης του 18,1%. Η αισιοδοξία, όμως, έσπασε απότομα.

Η 28η Φεβρουαρίου και η στροφή της αγοράς

Η κλιμάκωση της κρίσης στη Μέση Ανατολή στα τέλη Φεβρουαρίου λειτούργησε ως κατάλυτης αναταραχής. Από τις 28 Φεβρουαρίου και έως τα τέλη Μαρτίου, οι κρατήσεις για ελληνικά ξενοδοχεία υποχώρησαν κατά περίπου 5% σε ετήσια σύγκριση, ενώ η μεταβολή στα έσοδα κατέγραψε αρνητικό πρόσημο της τάξης του -2%. Χαρακτηριστικό της αναστάτωσης: οι αναζητήσεις για τον όρο “Is Greece safe” εκτινάχθηκαν κατά σχεδόν 600% σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Η γεωγραφική κατανομή της κάμψης αποκαλύπτει ποιοι προορισμοί απορρόφησαν το κύριο βάρος. Τα Δωδεκάνησα, που νωρίτερα κατέγραφαν άνοδο 8,9%, γνώρισαν πτώση κρατήσεων περίπου 21% μετά την έξαρση της κρίσης. Ανάλογη αντιστροφή παρατηρήθηκε στις Κυκλάδες, από +37,1% σε -2,3%, και στα Ιόνια νησιά, από +42,6% σε -3,6%.

Η εικόνα αυτή επιβεβαιώνεται και από τη μεγέθυνση του χρονικού ορίζοντα. Τα στοιχεία τέλους Μαρτίου καταγράφουν βαθιές μειώσεις στις προκρατήσεις από τις βασικές αγορές: Γερμανία -30,6%, Ηνωμένο Βασίλειο -26,5%, ΗΠΑ -28,0%, Γαλλία -30,8%, Ιταλία -33,1%, Ολλανδία -34,7% — αριθμοί που, ακόμα και αν εν μέρει αντικατοπτρίζουν τη μετατόπιση στο last minute, δεν μπορούν να αποσιωπηθούν.

Αναβολή, όχι ακύρωση — προς το παρόν

Ένα κρίσιμο στοιχείο για την ερμηνεία της εικόνας: παρά την κάμψη, δεν έχουν καταγραφεί μέχρι στιγμής ακυρώσεις. Σύμφωνα με τον CEO της Nelios, Δημήτρη Σερίφη, η επιβράδυνση ήταν αναμενόμενη στο τρέχον γεωπολιτικό κλίμα, ωστόσο η απουσία ακυρώσεων αποτελεί θετικό σήμα για τη συνέχεια της σεζόν.

Η τάση αυτή ευθυγραμμίζεται με μια ευρύτερη μετατόπιση στη συμπεριφορά των ταξιδιωτών. Στελέχη της πλατφόρμας Loguers επισημαίνουν την ολοένα αυξανόμενη κυριαρχία των last minute κρατήσεων, τονίζοντας ότι σε περιβάλλον αβεβαιότητας οι ψηφιακές πλατφόρμες, με τη δυνατότητα άμεσης προσαρμογής τιμών και διαθεσιμότητας, αποτελούν πλέον το πρωτεύον εργαλείο διαχείρισης κινδύνου.

Η μετατόπιση αυτή δεν είναι αθώα για τον κλάδο. Οι late bookings συμπιέζουν τα περιθώρια τιμολόγησης, δυσκολεύουν τον προγραμματισμό και αυξάνουν την αβεβαιότητα για μικρομεσαίες τουριστικές επιχειρήσεις που χρειάζονται χρηματορροές νωρίς στη σεζόν.

Ο κλάδος στριμώχνεται

Πέρα από τη γεωπολιτική συνιστώσα, ο ελληνικός τουρισμός αντιμετωπίζει ένα σύνολο δομικών πιέσεων που εντείνουν τη δυσκολία. Τα ελληνικά ταξιδιωτικά γραφεία βρίσκονται σε δύσκολη θέση, με τα αιτήματα να λιγοστεύουν και τις κρατήσεις να παραμένουν «στον αέρα», ενώ φορολογία, λειτουργικό κόστος και ψηφιακές πλατφόρμες ασκούν πίεση σε δύο στις τρεις επιχειρήσεις, σύμφωνα με κοινή έρευνα ΙΝΣΕΤΕ και HATTA.

Στο ίδιο κλίμα, ο Γενικός Γραμματέας του ΣΕΤΕ Γιώργος Βερνίκος επιβεβαίωσε πτώση στις προκρατήσεις, σημειώνοντας ότι η αβεβαιότητα αρχίζει να επηρεάζει την εμπιστοσύνη των ταξιδιωτών. Παράλληλα, οι αυξημένες τιμές αεροπορικού καυσίμου ανεβάζουν το κόστος ταξιδιού, ασκώντας πρόσθετη πίεση στον κλάδο.

Σε επίπεδο κρουαζιέρας, οι επιπτώσεις είναι ήδη ορατές. Σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία της Cruise Lines International Association, καταγράφεται μείωση 16,7% στις κλήσεις κρουαζιερόπλοιων και 9,5% στον αριθμό επιβατών, με τον κλάδο να εισέρχεται σε φάση διόρθωσης μετά από έντονη μεταπανδημική ανάπτυξη.

Τα θετικά αντίβαρα

Παρά τις πιέσεις, η εικόνα δεν είναι μονοδιάστατη. Οι μεγάλοι tour operators διατηρούν θετική στάση απέναντι στην Ελλάδα. Alltours, Anex Group, Dertour και TUI καταγράφουν σταθερό ή αυξανόμενο ενδιαφέρον για τον ελληνικό προορισμό, με ορισμένους εξ αυτών να αναφέρουν διψήφια αύξηση στις ροές τουριστών.

Θετικό στοιχείο αποτελεί και η κινητικότητα στη βραχυχρόνια μίσθωση: τα πρώιμα στοιχεία κρατήσεων στην κατηγορία αυτή δείχνουν αύξηση 15% για τα νησιά και 11% για τις πόλεις σε σχέση με πέρυσι.

Σημαντικό επίσης είναι ότι, παρά τις αρνητικές τάσεις από ΗΠΑ και Ισραήλ, οι κύριες αγορές της Δυτικής Ευρώπης — Γερμανία, Ηνωμένο Βασίλειο, Γαλλία — διατηρούν τον πρωταγωνιστικό ρόλο στις κρατήσεις, ενώ αυξημένη κινητικότητα καταγράφεται και από αγορές της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης.

Η κρίσιμη συνθήκη: τι θα κρίνει τη σεζόν

Η τελική έκβαση της σεζόν 2026 θα κριθεί σε δύο πεδία. Το πρώτο είναι η γεωπολιτική. Η σχετική αποκλιμάκωση των εντάσεων στη Μέση Ανατολή τις τελευταίες ημέρες δίνει ένα παράθυρο ανάκαμψης, αλλά — όπως έχει ήδη δείξει το 2026 — η αναζωπύρωση μπορεί να αλλάξει τα δεδομένα σε ελάχιστες ημέρες. Το δεύτερο πεδίο είναι οι βασικές αγορές. Με Ηνωμένο Βασίλειο και Γερμανία να συγκεντρώνουν αθροιστικά άνω του 20% των συνολικών θέσεων, κάθε κίνηση σε αυτές μεταφράζεται απευθείας σε αριθμούς αφίξεων.

Στελέχη της τουριστικής αγοράς επισημαίνουν ότι ο κόσμος «είναι λίγο πιο νευρικός φέτος» — άνθρωποι που κάνουν κρατήσεις αργότερα, ζητούν περισσότερες εγγυήσεις ασφάλειας και αναζητούν περισσότερη αξία για τα χρήματά τους. Αυτή η ψυχολογία του ταξιδιώτη — πιο επιφυλακτικού, πιο late, πιο cost-conscious — είναι ίσως η μεγαλύτερη πρόκληση για τον ελληνικό τουρισμό: όχι η κατάρρευση της ζήτησης, αλλά η διαχείριση της αβεβαιότητάς της.

Τα αεροπλάνα έρχονται. Το ερώτημα παραμένει πόσα θα φτάνουν γεμάτα.