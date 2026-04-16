bloomberg:-Η-Ισπανία…-«δούρειος-ίππος»-της-Κίνας-για-να-φρενάρει-το-«made-in-europe»

Η κινεζική κυβέρνηση φέρεται να ασκεί πιέσεις στην Ισπανία προκειμένου να αναχαιτίσει πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που στοχεύουν στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων, σύμφωνα με πηγή με γνώση των διαβουλεύσεων.

Κατά τη διάρκεια συνάντησης στο Πεκίνο αυτή την εβδομάδα, ο Ισπανός πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ συναντήθηκε με τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ. Εκεί, Κινέζοι αξιωματούχοι εξέφρασαν την ανησυχία τους ότι η Ευρώπη υιοθετεί ολοένα και πιο προστατευτικές πολιτικές, προειδοποιώντας ότι τέτοιες κινήσεις θα μπορούσαν να πλήξουν τόσο το εμπόριο όσο και τις πολιτικές σχέσεις μεταξύ των δύο πλευρών.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται αντιμέτωπη με σημαντικές προκλήσεις ανταγωνιστικότητας, ιδιαίτερα μετά την εμπορική ένταση με τις Ηνωμένες Πολιτείες και την εισροή φθηνών κινεζικών προϊόντων στην ενιαία αγορά. Σε αυτό το πλαίσιο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει προτείνει μέτρα για την ενίσχυση της ευρωπαϊκής βιομηχανίας.

Κεντρικό στοιχείο αυτής της στρατηγικής αποτελεί ο λεγόμενος «Νόμος για την επιτάχυνση της Βιομηχανίας» ή αλλιώς «Made in Europe», που ανακοινώθηκε τον προηγούμενο μήνα. Η πρόταση προβλέπει ότι τα κράτη-μέλη θα πρέπει να προτιμούν εγχώριες εταιρείες σε δημόσιες συμβάσεις, με στόχο έως το 2035 το 20% της οικονομικής παραγωγής της ΕΕ να προέρχεται από τη μεταποίηση.

Η Κίνα έχει ήδη εκφράσει έντονες αντιρρήσεις για το σχέδιο αυτό. Το κινεζικό Υπουργείο Εμπορίου έκανε λόγο για «σοβαρές ανησυχίες», υποστηρίζοντας ότι τα μέτρα θα αυξήσουν την αβεβαιότητα για τις κινεζικές επιχειρήσεις που επενδύουν στην Ευρώπη.

Στενότερες σχέσεις Πεκίνου – Μαδρίτης

Η Ισπανία τα τελευταία χρόνια έχει επιδιώξει στενότερες σχέσεις με το Πεκίνο, προσπαθώντας να προσελκύσει επενδύσεις και να διαφοροποιήσει τις διεθνείς της συμμαχίες εν μέσω ανταγωνισμού μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας. Ωστόσο, αυτή η στρατηγική έρχεται συχνά σε αντίθεση με τη γενικότερη κατεύθυνση της ΕΕ, η οποία επιδιώκει να μειώσει την εξάρτησή της από την Κίνα σε κρίσιμους τομείς.

Παράλληλα, η Κίνα φαίνεται να χάνει έναν από τους στενότερους συμμάχους της εντός της ΕΕ, τον Ούγγρο πρωθυπουργό Βίκτορ Όρμπαν, μετά την εκλογική ήττα του κόμματός του. Ο Όρμπαν είχε ενισχύσει σημαντικά τους οικονομικούς δεσμούς με το Πεκίνο, ιδίως στους τομείς των ηλεκτρικών οχημάτων και των τηλεπικοινωνιών.

Από την πλευρά του, ο Σάντσεθ τόνισε ότι το εμπορικό έλλειμμα της ΕΕ με την Κίνα είναι «μη βιώσιμο», υπογραμμίζοντας ότι το Πεκίνο φέρει μερίδιο ευθύνης για τα προστατευτικά μέτρα που εξετάζει η Ένωση. Σε ομιλία του στο Πανεπιστήμιο Tsinghua, δήλωσε χαρακτηριστικά: «Χρειαζόμαστε την Κίνα να ανοίξει την αγορά της, ώστε η Ευρώπη να μη χρειαστεί να κλείσει τη δική της».

Την ίδια στιγμή, ο αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Στεφάν Σεζουρνέ σημείωσε ότι οι κινεζικές επενδύσεις μπορούν να συνυπάρξουν με μια πιο ισορροπημένη εμπορική σχέση. Όπως δήλωσε στη Μαδρίτη:

«Είναι δυνατόν να αξιοποιήσουμε το εμπόριο για την απόκτηση νέων τεχνολογιών και τη μεταφορά γνώσης, ενισχύοντας την οικονομική ανάπτυξη στην Ευρώπη — αλλά πρόκειται για μια στενή και απαιτητική πορεία».

