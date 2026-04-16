bloomberg:-Προς-σταθερά-επιτόκια-αυτόν-τον-μήνα-κλίνει-η-ΕΚΤ

Οι αξιωματούχοι δεν είναι ακόμη έτοιμοι να αποφασίσουν για το κατά πόσο οι επιπτώσεις του πολέμου στο Ιράν απαιτούν αντίδραση.

Προς απόφαση διατήρησης των επιτοκίων στη συνεδρίαση αυτού του μήνα κλίνουν οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, σύμφωνα με δημοσίευμα του -. Οι αξιωματούχοι δεν είναι ακόμη έτοιμοι να αποφασίσουν για το κατά πόσο οι επιπτώσεις του πολέμου στο Ιράν απαιτούν αντίδραση, σύμφωνα με πηγές που γνωρίζουν τις σχετικές συζητήσεις.

Οι πιο αυστηρές συνθήκες χρηματοδότησης συμβάλλουν προς το παρόν στη συγκράτηση των πληθωριστικών προσδοκιών, ανέφεραν οι ίδιες πηγές, προσθέτοντας ότι μια αύξηση επιτοκίων δεν θα επηρέαζε απαραίτητα σημαντικά την αποτίμηση της αγοράς. Ζήτησαν να μην κατονομαστούν, καθώς μετέφεραν το περιεχόμενο ιδιωτικών συνομιλιών.

Στοιχεία που θα δημοσιευθούν ενόψει της συνεδρίασης της ΕΚΤ στις 29–30 Απριλίου δεν αναμένεται να δώσουν σαφείς απαντήσεις για το πόσο έχουν επηρεάσει οι σχεδόν δύο μήνες συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή την οικονομική ανάπτυξη, τις εφοδιαστικές αλυσίδες και τις προοπτικές που δείχνουν τον πληθωρισμό να κινείται προς τον στόχο του 2% της ΕΚΤ, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές. Και ενόσω βρίσκονται σε εξέλιξη ειρηνευτικές συνομιλίες, παραμένει πιθανό οι όποιες επιπτώσεις να περιοριστούν.

Αναφέρθηκαν στην καθυστερημένη αντίδραση της ΕΚΤ το 2022, όταν η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία προκάλεσε εκρηκτική άνοδο του πληθωρισμού σε επίπεδα ρεκόρ, καθώς και στην εμπειρία του 2011, όταν οι δύο αυξήσεις επιτοκίων εν μέσω της κρίσης χρέους της ευρωζώνης χρειάστηκε να αναστραφούν γρήγορα.

Η άνοδος του ενεργειακού κόστους λόγω του πολέμου έχει ήδη ωθήσει τον πληθωρισμό της Ευρωζώνης στο 2,5% (τον Μάρτιο), όμως η διάρκειά της εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το πόσο θα διαρκέσει η σύγκρουση. Την ίδια στιγμή, κυβερνήσεις και κεντρικές τράπεζες έχουν μειώσει τις προβλέψεις τους για την οικονομική ανάπτυξη, ενώ οι επιχειρήσεις προετοιμάζονται για πλήγμα στη ζήτηση από τους πελάτες τους.