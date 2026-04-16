Euroxx: Bullish για τις ελληνικές τράπεζες – Ανεβάζει τις τιμές στόχους

Υψηλότερες τιμές-στόχους δίνει η Euroxx Securities για τις ελληνικές τράπεζες, εκτιμώντας ότι οι προοπτικές τους παραμένουν θετικές, παρά τους αυξημένους γεωπολιτικούς κινδύνους.

Οι προοπτικές για τις ελληνικές τράπεζες παραμένουν θετικές, κατά την άποψή μας, παρά τους αυξημένους γεωπολιτικούς κινδύνους, σημειώνουν αρχικά οι αναλυτές της Euroxx και συμπληρώνουν:

«Συνεχίζουμε να αναμένουμε ότι το ελληνικό ΑΕΠ θα ξεπεράσει τους ομολόγους μας στην Ευρωζώνη με ανώτερη αύξηση δανεισμού, υγιή δημιουργία χρεώσεων και περιορισμένες νέες ροές NPE. Εμμένουμε στις τρέχουσες προβλέψεις μας για τον τομέα και έχουμε αναθεωρήσει προς τα πάνω τους στόχους τιμών μας λόγω της ανακύκλωσης στα μοντέλα μας. Βλέπουμε ένα σταθερό σύνθετο ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης ανά μετοχή (EPS) περίπου 10% για το 2025-2828 για τον τομέα, με ανοδικό κίνδυνο στους δείκτες αποπληρωμής».

Έτσι, τα κέρδη ανά μετοχή του κλάδου αναμένεται να καταγράψουν μια καλή μέση ετήσια αύξηση περίπου 10% το διάστημα 2025-28, με περιθώρια για περαιτέρω αύξηση των διανομών προς τους μετόχους.

Η Euroxx χαρακτηρίζει εφικτούς τους στόχους των business plans των τραπεζών για:

Υψηλή μονοψήφια αύξηση των δανείων

Ισχυρή παραγωγή προμηθειών με ώθηση από την αύξηση των δανείων, το asset management και το bancassuranceα κατά 5%

Κόστος κινδύνου στο εύρος των 40-50 μονάδων βάσης, με την Εθνική ακόμα χαμηλότερα, στις 30 μονάδες βάσης το 2028.

Οι υψηλότερες τιμές-στόχοι της Euroxx προκύπτουν από οριακές αλλαγές στις εκτιμήσεις για το 2026-28.

Ειδικότερα, ο στόχος τίθεται στα 18,8 ευρώ από τα 16,3 ευρώ για την Εθνική (περιθώρια ανόδου 25%), στα 5,3 ευρώ από τα 4,8 ευρώ για τη Eurobank (περιθώρια ανόδου 31%), στα 11 ευρώ από τα 9,4 ευρώ για την Τράπεζα Πειραιώς (περιθώρια ανόδου 30%) και στα 5,2 ευρώ από τα 4,3 ευρώ για την Alpha (περιθώρια ανόδου 37%).

Οι αναλυτές δίνουν σύσταση overweight για όλες τις τράπεζες και βλέπουν την δίκαιη τιμή για τις μετοχές γύρω στο P/E 12, δηλαδή σε premium 10-15% έναντι του ευρωπαϊκού κλάδου.

Top pick παραμένει η Eurobank, λόγω του ελκυστικού story ανάπτυξης στην περιοχή, ενώ στη λίστα προστίθεται και η Alpha Bank, λόγω των υποαποδόσεων από τις αρχές του έτους και της σχετικά ελκυστικής της αποτίμησης.

Συνολικά, η Euroxx δηλώνει bullish για τις ελληνικές τράπεζες, εκφράζει εμπιστοσύνη στις εκτιμήσεις της για τα κέρδη του 2026-28 και βλέπει περιθώρια για ακόμα υψηλότερα payouts από αυτά που έχει συμπεριλάβει στα μοντέλα της.