lidl-Ελλάς:-Μειώσεις-τιμών-σε-300-προϊόντα-καθημερινής-ανάγκης

Με επίκεντρο τον καταναλωτή, η Lidl Ελλάς θωρακίζει το οικογενειακό καλάθι, μειώνοντας τις τιμές σε περισσότερα από 300 βασικά προϊόντα, μέσω της πρωτοβουλίας «Ψαλίδι στον Πληθωρισμό».

Με επίκεντρο τον καταναλωτή, η Lidl Ελλάς θωρακίζει το οικογενειακό καλάθι, μειώνοντας τις τιμές σε περισσότερα από 300 βασικά προϊόντα, μέσω της πρωτοβουλίας «Ψαλίδι στον Πληθωρισμό», σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.

«Με πλήρη επίγνωση των προκλήσεων που αντιμετωπίζει ο Έλληνας καταναλωτής, η εταιρεία προχωρά σε μειώσεις τιμών σε περισσότερα από 300 βασικά προϊόντα, θωρακίζοντας την αγοραστική δύναμη των πελατών της και προσφέροντας ποιοτικές επιλογές στις οικονομικότερες τιμές της αγοράς. Η ενέργεια “Ψαλίδι στον Πληθωρισμό” δεν αποτελεί μια προσωρινή προσφορά, αλλά μια στρατηγική κίνηση στήριξης του οικογενειακού προϋπολογισμού» αναφέρει η εταιρεία.