Nvidia: Πώς επενδύει η πιο πολύτιμη εταιρεία στον κόσμο – «Χωρίς να επιλέγει νικητές»

Η Nvidia είναι η πιο πολύτιμη εταιρεία στον κόσμο, έχοντας επενδύσει σημαντικά σε εταιρείες σε όλο το φάσμα της τεχνητής νοημοσύνης και σε συναφείς κλάδους, συμπεριλαμβανομένης της βιοτεχνολογίας, της ρομποτικής και της αυτόνομης οδήγησης.

Η εταιρεία κατασκευής τσιπ έχει μεγάλα μερίδια σε εισηγμένες εταιρείες, όπως οι CoreWeave, Intel, Synopsys και Nokia.

Η Nvidia έχει επίσης επενδύσει ευρέως στον χώρο των μεγάλων γλωσσικών μοντέλων.

Τον Νοέμβριο, δεσμεύτηκε να επενδύσει έως και 10 δισ. δολάρια στην Anthropic για την ανάπτυξη του Claude, ενώ τον Φεβρουάριο, η εταιρεία ανακοίνωσε ότι επένδυσε 30 δισ. δολάρια στην OpenAI.

Η Nvidia έχει επενδύσει επίσης στη γαλλική εταιρεία Mistral AI.

Παράλληλα, έχει χρηματοδοτήσει startups, όπως η εταιρεία αυτόνομης οδήγησης Wayve, η εταιρεία επισήμανσης δεδομένων Scale AI και η Figure AI, η οποία κατασκευάζει ανθρωποειδή ρομποτικά συστήματα.

Η τάση αυτή της Nvidia να επενδύει σε πολλές εταιρείες τεχνολογίας, αντί να εστιάζει σε μονάχα λίγες, είναι ξεκάθαρη. Γιατί όμως γίνεται αυτό;

Υπάρχει συγκεκριμένος λόγος, σύμφωνα με τον CEO της εταιρείας, Τζένσεν Χουάνγκ.

«Υπάρχουν τόσες πολλές σπουδαίες, καταπληκτικές εταιρείες και προσπαθούμε να επενδύσουμε σε όλες», είπε αναφερόμενος στο θέμα σε ένα επεισόδιο του podcast «Dwarkesh» που κυκλοφόρησε την Τετάρτη. «Δεν επιλέγουμε τους νικητές. Θέλουμε να στηρίξουμε τους πάντες».

Ο Χουάνγκ, ο οποίος συνίδρυσε την Nvidia το 1993, δήλωσε ότι υπήρχαν δύο λόγοι πίσω από αυτή την απόφαση. Πρώτον, όπως εξήγησε, δεν είναι δουλειά της Nvidia να επιλέγει τους νικητές. Δεύτερον, επικαλέστηκε την ίδια την ιστορία της εταιρείας του.

«Όταν ξεκίνησε η Nvidia, υπήρχαν 60 εταιρείες που ασχολούνταν με τα 3D graphics», ανέφερε. «Αν παίρνατε αυτές τις 60 εταιρείες γραφικών και αναρωτιόσασταν ποια θα τα κατάφερνε, η Nvidia θα ήταν στην κορυφή της λίστας των εταιρειών που δεν θα τα κατάφερναν», πρόσθεσε σημειώνοντας ότι τότε η εταιρεία δεν φαινόταν πολλά υποσχόμενη.

«Όλοι θα μας είχαν αποκλείσει», συνέχισε. «Και όμως να που βρισκόμαστε εδώ. Είμαι λοιπόν αρκετά ταπεινός για να το αναγνωρίσω αυτό. Μην επιλέγετε νικητές».