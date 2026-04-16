“reconkering”:-Η-kering-παρουσίασε-το-στρατηγικό-σχέδιό-της-για-να-αναγεννήσει-τη-gucci

Ο CEO της Kering, Luca De Meo, ανακοίνωσε σήμερα τη νέα στρατηγική της εταιρίας, η οποία στοχεύει στο να διπλασιάσει τα κέρδη και να φέρει την «αναγέννηση» στη Gucci, το μεγαλύτερο luxury brand του ομίλου. Η δήλωση έρχεται ύστερα από μια εφιαλτική μέρα για την εταιρεία, της οποίας η μετοχή υποχώρησε 10% στις χθεσινές συναλλαγές.

«Με λίγα λόγια, ένα μοντέλο που λειτουργούσε επί μια δεκαετία, δεν είναι πλέον αποτελεσματικό για εμάς», δήλωσε ο De Meo κατά τη διάρκεια της Ημέρας Κεφαλαιαγοράς της εταιρείας στη Φλωρεντία. «Η ανάπτυξη θα προέλθει πρώτα από την αύξηση μετοχών, την αποκατάσταση της τιμολογιακής ισχύος και την καλύτερη μας επίδοση σε σχέση με τους ανταγωνιστές μας. Οι επενδυτές αντιμετωπίζουν με επιφύλαξη τις δηλώσεις του De Meo, καθώς με την μετοχή της Kering να υποχωρεί σήμερα ως και 5%.

Η στρατηγική, με την ονομασία «ReconKering», στοχεύει στον υπερδιπλασιασμό του επαναλαμβανόμενου λειτουργικού περιθωρίου κέρδους της εταιρείας για το 2025, που σήμερα βρίσκεται στο 11,1% και στην παράλληλα αύξηση της απόδοσης του απασχολούμενου κεφαλαίου σε πάνω από 20% μεσοπρόθεσμα.

Η Kering στοχεύει επίσης στην ανακαίνιση ή μεταφορά των δύο τρίτων του δικτύου καταστημάτων Gucci, στη μείωση του χώρου πώλησης κατά 20% και των σημείων πώλησης κατά το ένα τρίτο, ώστε να επιτύχει διπλασιασμό της πυκνότητας πωλήσεών της έως το 2030. Στόχος της είναι επίσης να μειώσει το συνολικό απόθεμα κατά 1 δισ. ευρώ (1,18 δισεκατομμύρια δολάρια) τους επόμενους 12 μήνες.

Ο De Meo έχει ήδη λάβει μέτρα για τη μείωση του χρέους της Kering, συμπεριλαμβανομένης της πώλησης του τμήματος ομορφιάς της στην L’Oreal τον Οκτώβριο έναντι 4 δισ. ευρώ σε μετρητά.

Το σημαντικό έργο της αναδιάρθρωσης της Gucci παραμένει προτεραιότητα για την Kering.

«Ένα βασικό ερώτημα είναι πόσο γρήγορα η Gucci μπορεί να ανακτήσει το κεντρικό της ρόλο και να επιστρέψει σε υγιή ανάπτυξη, καθώς ο τομέας των ειδών πολυτελείας συνεχίζει να αντιμετωπίζει τόσο διαρθρωτικές, όσο και κυκλικές αντιξοότητες», ανέφεραν αναλυτές της Citi την Πέμπτη το πρωί.

Η Kering έχει ένα σχετικά επιτυχημένο ιστορικό αναδιάρθρωσης εμπορικών σημάτων τις τελευταίες δύο δεκαετίες, ιδιαίτερα των Gucci και Saint Laurent, ενώ παράλληλα επέτρεψε σε μικρότερες, εξειδικευμένες και ιστορικά μη κερδοφόρες μάρκες όπως η Bottega Veneta και η Balenciaga να αναδειχθούν ως σημαντικές, κερδοφόρες και πολιτισμικά σχετικές, σημείωσαν οι αναλυτές της Citi.

Gucci: Το πρόβλημα έχει όνομα

H Gucci, η οποία απαρτίζει το μεγαλύτερο κομμάτι των κερδών της Kering, εξακολουθεί να είναι η βασική ανησυχία των μετόχων.

Την Τρίτη η Kering ανακοίνωσε τα αποτελέσματα α’ τριμήνου, τα οποία ήταν παραπάνω από απογοητευτικά, καθώς σημείωσε την 11η συνεχόμενη τριμηνιαία πτώση στις πωλήσεις της, συγκεκριμένα κατά 8%, με τα έσοδα πρώτου τριμήνου ήταν ύψους 3,57 δισ. ευρώ, μειωμένα κατά 6% σε ετήσια βάση,

Η Kering, όπως και ευρύτερα ο κλάδος των ειδών πολυτελείας, βιώνει παρακμή ήδη από το 2022. Η ζήτηση αυξήθηκε κατά τη διάρκεια της πανδημίας Covid-19, οδηγώντας σε αυξήσεις τιμών που τελικά αποξένωσαν τους πελάτες. Σε συνδυασμό με την ασθενή ζήτηση στην Κίνα, η οποία παλαιότερα ήταν ένας από τους κύριους μοχλούς ανάπτυξης του κλάδου, οι επιχειρήσεις υπέφεραν.

Η Gucci έχει «χάσει μέρος της λάμψης της», παραδέχτηκε ο de Meo την Πέμπτη.

«Προτεραιότητά μας είναι να κάνουμε την Gucci αδιαμφισβήτητη», είπε. «Όχι πιο θορυβώδη, όχι πιο περίπλοκη, απλώς αδιαμφισβήτητη».

«Αυτό το έργο έχει ήδη ξεκινήσει. Επαναπροσδιορίζουμε τις μάρκες γύρω από λιγότερες αφηγήσεις, αλλά αφηγήσεις που είναι πιο έντονες, πιο δυνατές και πιο συνεκτικές», πρόσθεσε.

Ο κολοσσός του luxury κλάδου στοχεύει να διπλασιάσει την πώληση των δερμάτινων ειδών και των τσαντών έως το 2030, στο 20% από 10% σήμερα. «Θα το κάνουμε χωρίς να χάσουμε την αυθεντία μας στη μόδα, επειδή η κληρονομιά της Gucci και η μόδα πρέπει να συνυπάρχουν», δήλωσε ο de Meo. «Η αποκατάσταση της ελκυστικότητας απαιτεί επίσης την αποκατάσταση της δύναμης στην προσφορά προϊόντων μας».

Η Kering έχει δηλώσει ότι πρέπει όχι μόνο να βελτιώσει την απόδοση της Gucci, αλλά και να μειώσει την εξάρτηση του ομίλου από τη μάρκα, ενισχύοντας και τις υπόλοιπες μάρκες όπως η Yves Saint Laurent, η Bottega Veneta και η Balenciaga.

Η εταιρεία θέλει όλες οι μάρκες της να αξιοποιήσουν τις ξεχωριστές τους ταυτότητες, ενώ παράλληλα θα κλιμακώνουν τις συνέργειες σε ολόκληρο τον όμιλο.