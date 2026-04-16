reuters:-Αναθεώρηση-επί-τα-χείρω-για-τη-γερμανική-ανάπτυξη-το-2026-και-2027

Σε σημαντική υποβάθμιση των προβλέψεών της για ανάπτυξη το 2026 αναμένεται να προχωρήσει η γερμανική κυβέρνηση εν μέσω των συνεχιζόμενων συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή, οι οποίες με τη σειρά τους έχουν εκτοξεύσει τις τιμές ενέργειας. Για το 2026 η κυβέρνηση ανέμενε ανάπτυξη 1%, την οποία αναθεώρησε καθοδικά στο 0,5%, ενώ ταυτόχρονα χαμήλωσε τον πήχη και για το 2027 στο 0,9% από 1,3%, αναφέρουν πηγές στο Reuters.

Η επί τα χείρω αναθεώρηση έρχεται ύστερα από εκτιμήσεις και αναλύσεις των κορυφαίων οικονομικών ινστιτούτων της Γερμανίας, τα οποία κατέβασαν ταχύτητα για την ανάπτυξη του 2026 στο 0,6% από 1,3%. Επίσης, το ΔΝΤ υποβάθμισε τις προβλέψεις ανάπτυξης της Γερμανίας για φέτος και το επόμενο έτος την Τρίτη, στη μεγαλύτερη καθοδική αναθεώρηση μεταξύ των μεγάλων οικονομιών της Ευρωζώνης.

Η ατμομηχανή της Ευρωζώνης πασχίζει να ανακτήσει το momentum της ήδη από την περίοδο της πανδημίας, καθώς ο αυξημένος ανταγωνισμός με την Κίνα και οι υψηλότερες τιμές ενέργειες (οι οποίες πυροδοτήθηκαν πρώτα από τον πόλεμο στην Ουκρανία και τώρα επιδεινώθηκαν με τη σύγκρουση στο Ιράν) έχουν φέρει νέα εμπόδια στο οικονομικό της μοντέλο, το οποίο βασίζεται στις εξαγωγές.

Ο πόλεμος «φουσκώνει» τον πληθωρισμό

Η εκτόξευση των τιμών πετρελαίου λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή έχει πιέσει παραπάνω τον πληθωρισμό στη Γερμανία, που σκαρφάλωσε στο 2,8% τον περασμένο μήνα. Η κυβέρνηση αναμένει ο πληθωρισμός να παραμείνει στο ίδιο επίπεδο και για το 2027, το οποίο ήδη έχει ξεπεράσει το 2,3% της προηγούμενης χρονιάς. Καθώς ο πληθωρισμός κλιμακώνεται, η κατανάλωση των νοικοκυριών θα επιβραδυνθεί, με ρυθμό ανόδου 3,2% το 2026 και 3,3% το 2027, μετά από +4,2% πέρυσι.

Με τους δασμούς και την παγκόσμια αβεβαιότητα να έχουν αντίκτυπο, το εμπόριο δεν θα είναι σε θέση να στηρίξει την ανάπτυξη της εξαγωγικής δραστηριότητας της Γερμανίας. Οι εισαγωγές αναμένεται να αυξηθούν ταχύτερα, με άνοδο 1,8% το 2027, συρρικνώνοντας το εμπορικό πλεόνασμα της Γερμανίας. Οι νέες κυβερνητικές προβλέψεις θα δημοσιευτούν στις 2 Απριλίου.