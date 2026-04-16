reuters:-Η-γερμανική-κυβέρνηση-αναθεωρεί-προς-τα-κάτω-την-πρόβλεψη-για-την-ανάπτυξη-του-2026-και-του-2027

Η γερμανική κυβέρνηση μείωσε τις προβλέψεις της για την ανάπτυξη για το 2026 και το 2027, δήλωσε μια πηγή στο Reuters, και αύξησε τις προβλέψεις της για τον πληθωρισμό, καθώς ο πόλεμος στο Ιράν αυξάνει τις τιμές του πετρελαίου και του φυσικού αερίου.

Για το τρέχον έτος, η κυβέρνηση αναμένει ανάπτυξη 0,5%, από 1,0% που αναμενόταν προηγουμένως. Για το επόμενο έτος, η πρόβλεψη έχει μειωθεί στο 0,9% από 1,3% στις προηγούμενες κυβερνητικές προβλέψεις.

Άνοδος του πληθωρισμού λόγω του πολέμου

Η σύγκρουση στο Ιράν – ένα ακόμη σημαντικό σοκ που έπληξε πρόσφατα την παγκόσμια οικονομία μετά την πανδημία COVID και την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία – αυξάνει τις προσδοκίες για τον πληθωρισμό.

Η γερμανική κυβέρνηση αναμένει ότι ο πληθωρισμός θα αυξηθεί στο 2,7% φέτος και στο 2,8% το 2027, δήλωσε η ίδια πηγή στο Reuters, από 2,3% πέρυσι.

Οι νέες κυβερνητικές προβλέψεις θα δημοσιευτούν στις 22 Απριλίου.

Το γερμανικό υπουργείο Οικονομίας αρνήθηκε να σχολιάσει.

Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο υποβάθμισε τις προβλέψεις για την ανάπτυξη της Γερμανίας για φέτος και το επόμενο έτος την Τρίτη, στη μεγαλύτερη υποβάθμισή του μεταξύ των μεγάλων οικονομιών της ευρωζώνης.

Στις Παγκόσμιες Οικονομικές Προοπτικές του, το ΔΝΤ αναμένει ρυθμούς ανάπτυξης της Γερμανίας 0,8% το 2026 και 1,2% το 2027, μειωμένους κατά 0,3 ποσοστιαίες μονάδες και για τα δύο έτη.